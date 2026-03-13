Dojatý Tuž po stříbru: Šílenej den! Klaebo po drsném pádu utrpěl otřes mozku
Na olympiádě na sebe upozornil svými dravými výstupy do prudkých stoupání, ve čtvrtek v Drammenu běžec na lyžích Jiří Tuž hrábnul po zatím životním úspěchu. Zatímco Johaness Hösflot Klaebo musel po pádu do nemocnice, mladý Čech slaví druhé místo v klasickém sprintu Světového poháru. „Budu to ještě dlouho zpracovávat, dneska to byl šílenej den,“ usmíval se.
Dojetí se neubránil Jiří Tuž v první reakci po svém druhém místě v Drammenu. Po závodě vyzdvihl nejen svůj výsledek, ale taky loučení svého reprezentačního kolegy Ondřeje Černého. Chlapík, který se proslavil svými rozpustilými tanečky při zahajovacím ceremoniálu olympiády, končí kariéru v sedmadvaceti letech.
„Musím zmínit, že Ondřej Černý dneska končí kariéru. To, že jsem mu mohl dát tenhle zážitek, že to tady dneska můžeme společně oslavit jeho závěr a moje druhé místo, je strašně emocionální,“ líčil Tuž a trochu se mu přitom zlomil hlas. „Děkuju všem a servis dneska předvedl neskutečnou práci. Dnešek si fakt zapamatuju.“
Tuž postoupil z kvalifikace ze sedmého místa a v rozjížďkách mu dvakrát pomohlo štěstí. Ve čtvrtfinále se dostal dál jako lucky loser, když v rychlé rozjížďce dojel až čtvrtý.
„Byl to neskutečný závod! V kvalifikaci to bylo sedmé místo, což je velmi dobrý výsledek. Čtvrtfinále jsme jeli strašně rychle a postoupil jsem na ‚Luckyho‘ ze čtvrtého místa, což bylo trošičku štěstí, ale určitě to nebylo zadarmo. Jeli jsme tam fakt rychle. Takže myslím, že to bylo zasloužené,“ líčil Tuž pro svazové stránky.
Trošku jsem nestíhal na startu, ale...
V semifinálové rozjíždce jel dlouho na posledním místě. Pak ale na rozbité trati padl k zemi Američan Ben Ogden a způsobil neuvěřitelnou kalamitu. Vzal s sebou Švéda Alvara Myhlbacka, Nora Arona Aakre Rysstada, ale hlavně fenomenálního Johannese Hösflota Klaeba, který se v letu otočil a hlavou tvrdě narazil do sněhu.
„Neměl jsem pocit, že to byla moje chyba. Neudělal jsem to schválně,“ líčil Ogden pro norskou televizi NRK.
Tuž se tím dostal k parádní šanci postoupit do finále. Po pádu čtyř soupeřů pokračoval dál na druhém místě, v klidu postoupil a ještě nemusel vydat tolik sil.
„Trošku jsem nestíhal ze startu, ale pak ve sjezdu přede mnou spadli čtyři závodníci. Mohl jsem úplně v pohodě postoupit do finále a mohl jsem pošetřit energii a rozbalit to ve finále, co to šlo,“ líčil Tuž.
Ve finále si to na rovinu rozdal o své první stupně vítězů s třemi Nory. Porazil ho jen vítězný Ansgar Evensen. Kristiana Kolleruda a Haralda Amundsena oba porazil o špičku boty.
„Urval jsem druhé místo na sílu. Jsem za to neskutečně vděčný,“ radoval se Tuž.
Klaebo byl po drsném pádu v semifinále hodně otřesený a po závodě byl převezen na vyšetření do nemocnice. Lékař norské reprezentace Ove Feragen pak oznámil, že utrpěl lehký otřes mozku a bude muset vynechat přinejmenším sobotní závod na 50 km volnou technikou v Oslu.
Pro Klaeba by to mohlo znamenat i úplný konec soutěžního ročníku. Sobotní maraton v Oslu totiž bude posledním evropským závodem v sezoně běžeckého SP. Na finále se běžci přesunou do Lake Placid a v americkém dějišti je od 20. do 22. března čekají zbylé tři starty. Podle Feragena má norská hvězda nyní namířeno domů do Trondheimu. „S ohledem na okolnosti se mu ale daří dobře,“ konstatoval týmový lékař.