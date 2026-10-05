Odvážný běžkař Tuž: Cíl je jezdit jako Klaebo! Proč se Češi odklání z norské cesty?
Nejhorší je smrt z vyděšení. Jedenadvacetiletý běžec na lyžích Jiří Tuž má za sebou průlomovou zimu, v níž skončil pátý na olympiádě a ve Světovém poháru v Drammenu stál poprvé na stupních vítězů. Před novou sezonou si pochvaluje spolupráci s novým reprezentačním koučem Falkem Göpfertem a chce bojovat s hvězdnými Nory. „Pokud přestanu věřit, že je můžu porazit, tak to skončí dřív, než to začalo,“ říká Tuž.
Na olympiádě ve Val di Fiemme přinesl fanouškům pořádně adrenalinu. Jiří Tuž v klasickém sprintu vybíhal tamní brutální stoupání ve stylu Johannese Klaeba, udělal závod a ozdobil ho parádním pátým místem. A ze vzpomínek čerpá sílu pro další boj s elitou.
Je pro vás motivující, když si olympiádu vybavíte?
„Určitě. Já to vnímám jako zdroj energie. Když se mi nechce, jsem extrémně unavený, pak si vzpomenu, jaké pocity jsem zažil na olympiádě nebo potom v Drammenu, je to pro mě neskutečná motivace. Je to něco, co chci dokazovat znova a znova.“
Vloni jsme všichni obdivovali, že jste se nebál proti sprinterským hvězdám jezdit odvážně z čela. Jste takhle přirozeně nastavený?
„V prvních pár Světových pohárech jsem si uvědomil, že to jinak nejde. Pokud se budu držet vzadu, tak s tím nic moc nevymyslím. A pokud člověk nebude zkoušet nové věci, tak se nic nenaučí. Když cítím, že na to mám… Nejhorší je smrt z vyděšení. Abych neprodal to, na co mám, jenom proto, že jsem se bál, to by byla strašná škoda práce, kterou jsem přes rok udělal.“
Klaebo je porazitelný
Vypadá to, že jste si vzal příklad ze slavné Klaebovy techniky zdolávání kopci, díky níž nahoru spíš vybíhá, než lyžuje…
„Když s tím tak před osmi lety začal, bylo mi dvanáct, třináct. Když tohle odmalička vidím v televizi, samozřejmě že to zkouším na trénincích. Myslím si, že už hodně lidí si to převzalo. Nabíhá naše generace, která to zkoušela odmalička.“
Klaebo je fenomén, na posledním mistrovství světa i olympiádě získal šest zlatých medailí. Ale taky stárne, je porazitelný?
„Já věřím tomu, že jo. Myslel jsem, že třeba Chanavata porazit nejde. Dokavaď jsem ho neporazil. Samozřejmě, Klaebo je fenomén. Je asi jak Pogačar teď v cyklistice. Člověk musí být trošku na jiném levelu, aby byl schopný ho porazit.“
Inspirujete se jeho cestou, na níž se z čistokrevného sprintera stal nejlepším na světě i v distančních závodech?
„Tahle cesta je určitě hodně inspirativní. On na sociálních sítích dost sdílel, co dělal. Rád bych šel trošku v jeho kolejích. Cíl je zlepšit se v distanci, ale nezhoršit se ve sprintu. Z fyziologického hlediska je to složité. Uvidíme, jak to letos půjde.“
Odklon z norské cesty
Co jste říkal na změnu reprezentačního trenéra, měl jste z německého experta Falka Göpferta respekt?
„Určitě. Bylo to zas něco nového. Pro mě je to třetí rok třetí trenér. Předtím Jan Franc, potom Vasil Husák, teď Falk Göpfert. Rád bych vydržel s jedním trenérem trošku delší dobu než jeden rok. Měl jsem z toho respekt, ale sedli jsme si a docela lehce jsme našli společnou cestu.“
Co nového Göpfert přinesl do tréninku?
„Je to víc polarizované, což znamená, že trénujeme v hodně nízké intenzitě a pak i ve vysoké. Střední intenzity tam pro mě tolik není. Pro Matese Bauera a ostatní distanční závodníky je střední intenzity víc, protože z toho mají větší benefit. Ale já jsem sprinterský typ. Co trénuje norská reprezentace, to je spíš o té střední intenzitě. Je to trošku něco jiného.“
Z norského systému tréninku je přitom celý svět paf, proč se od něj odkláníte?
„V Norsku jdou odmalička hodně do intenzity a v relativně nízkém věku si vybudují aerobní základ, který má málokdo. A pak nemají benefit z ultra vysoké intenzity a je pro ně lepší jít takzvaným thresholdem, střední intenzitou a udělat v ní hodně práce. Kdybyste viděli, jak rychle jedou v téhle střední intenzitě, pro většinu ostatních lidí je to závodní tempo. Já svůj super základ ještě nemám, proto jdeme cestou fakt vysoké intenzity.“
Ideálně jezdit jako Klaebo
Jste naladěný s Nory bojovat?
„Určitě. Myslím si, že už je to takové zbytek světa proti Norsku. Hodně lidí chce, aby vyhrál někdo jiný než Norové. Samozřejmě je tam další věc. Když člověk vidí, jaký mají materiál, jaké mají mazání… Jedete proti nim ve sjezdu a nemáte šanci, to motivaci ubírá. Ale pokud přestanu věřit, že je můžu porazit, tak to skončí dřív, než to začalo.“
Šéf úseku Aleš Vaněk řekl, že v týmu máme závodníky s šancí získat medaili. Berete tuhle výzvu?
„Určitě. Je to cíl, jezdit co nejlíp všechny závody. V ideálním případě jezdit to jako Klaebo. To je cíl, kam potřebujeme směrovat a nebát se toho.“
Největší úspěchy Jířího Tuže
- sprint klasicky - 5. místo
- týmový sprint bruslením - 8. místo
MS 2025
- týmový sprint klasicky - 7. místo
SVĚTOVÝ POHÁR
- sprint klasicky - Drammen 2026 - 2. místo
- sprint klasicky - Falun 2025 - 5. místo
START SEZONY SP
- 27. - 29. listopadu Ruka (Fin.)
- 4. - 6. prosince Trondheim (Nor.)
- 11. - 13. prosince Davos (Švýc.)