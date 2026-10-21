Úlet legendy: Smirnov v Česku prosil novináře, aby podpořili návrat Rusů
Pořádný trapas vyvedl slavný kazachstánský lyžař Vladimir Smirnov na mezinárodním semináři Forum Nordicum v Novém Městě na Moravě. Sedminásobný olympijský medailista podpořil návrat ruských sportovců do soutěží a dokonce vyzval přítomné novináře, aby k jejich comebacku pomohli. „Věřím, že svými články zapůsobíte na politické lídry,“ uvedl Smirnov.
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Rusové na Ukrajině dál vraždí civilisty, před několika desítkami hodin u Charkova zabili roční holčičku v kočárku. Legendární běžec na lyžích Vladimir Smirnov však prostředí mezinárodního srazu evropských novinářů píšících o zimních sportech zneužil k politické agitaci.
„Věřím, že i vy, novináři, zapůsobíte svými články na politické lídry, aby umožnili ruským sportovcům start. Závodit by měli všichni nejlepší sportovci,“ uvedl Smirnov v odpovědi na otázku moderátora.
Smirnov v minulosti reprezentoval Sovětský svaz a později rodný Kazachstán. Je však etnickým Rusem. „Moji rodiče jsou Rusové, mám stále přátele v Rusku, ale i na Ukrajině,“ řekl Smirnov.
Návrat Rusů rozděluje sportovní svět
Ačkoli už téměř pět let trvá Putinova dobyvačná válka proti Ukrajině, která stála život stovek tisíc lidí, postoj sportovních autorit k ruským sportovcům se začíná lišit.
Mezinárodní olympijský výbor v červenci kontroverzně zrušil jejich suspendaci, kterou v roce 2023 oficiálně přijal kvůli tomu, že Rusko porušilo olympijskou chartu začleněním sportovních organizací z okupovaných území pod svůj národní olympijský výbor.
Na OH 2024 v Paříži i na ZOH 2026 v severní Itálii mohli Rusové startovat v omezeném počtu s neutrálním statusem. Většina sportovních federací jim teď povolila účastnit se mezinárodních soutěží. Lyžařská a snowboardová organizace FIS schválila pro nadcházející sezonu seznam jednadvaceti Rusů včetně někdejší juniorské mistryně světa Dariji Něprjajevové. Ta se během letošní olympiády jako neutrální závodnice nechvalně proslavila tím, že při klasické padesátce vzala lyže Němce Katharině Hennigové Dotzlerové.
Naopak biatlonová unie IBU nadále Rusy do svých závodů nepřipouští. Nedávný kongres v Berchtesgadenu o změně postoje ani nehlasoval s přihlédnutím k tomu, že ruská krvavá válka na Ukrajině stále trvá.
Smirnov kritizoval skandinávské země
„Jde víc o politický problém,“ řekl Smirnov ve svém vystoupení v konferenční místnosti Vysočina Areny. „Když se na to podíváme ze sportovní stránky, každý ruský sportovec chce závodit ve Světovém poháru. Kritéria FIS jim to umožňují, což je dobře. Ale nejde jen o ně. Většina skandinávských zemí bohužel nechce povolit ruským sportovcům překročit jejich hranici.“
Skandinávské země proti návratu Rusů do soutěží skutečně vystupují. Norsko je odmítá pustit na své závody Světového poháru. Finsko bojuje za zákaz pohybu ruských občanů v Evropské unii a odmítá udělovat víza ruským sportovcům. Švédská lyžařská asociace se snaží zabránit Rusům ve startu na světovém šampionátu v klasickém lyžování ve Falunu a taky švédská vláda odmítá ruským sportovcům vydávat víza.
Švédský ministr: Účast Rusů by normalizovala válku
„Válka kvůli mistrovství světa neskončí. Vnímám jako urážku, že ve stejné chvíli, kdy ukrajinské rodiny musí utíkat, si stovky tisíc Rusů jezdí do Evropy na dovolenou,“ řekl Johan Forssell, švédský ministr pro migraci, serveru TT. „Pokud by se soutěží účastnili, bohužel by přispívali k normalizaci probíhající agresivní ruské války.“
Jisté je, že bez Rusů proběhne biatlonové mistrovství světa v Otepää. Kromě pevného postoje IBU jsou proti i sami Estonci, ačkoli by pro středisko nedaleko hranic Putinovy říše případné zájezdy ruských fanoušků znamenaly vítaný finanční bonus.
„V souladu s usnesením vlády u nás na mistrovství světa Rusové určitě nebudou,“ uvedl v Ergo Kukk, manažer organizačního výboru šampionátu během Forum Nordicum. „Víme, kdo je náš soused. Jsme ale země, která je připravená na všechno. Známe možná rizika. Všechny sportovní akce u nás zatím proběhly v klidu, ale jsme úzce provázáni s vládou a řídíme se jejími pokyny. Vnímáme hybridní válku, která se odehrává v Estonsku, v Německu, v celé Evropě. Ale jsme připraveni nabídnout bezpečný šampionát.“