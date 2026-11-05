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Lyžařská DNA v ohrožení: Diskutuje se o zrušení klasického stylu. Co za tím stojí?

Jiří Tuž v kvalifikaci sprintu v Drammenu
Jiří Tuž v kvalifikaci sprintu v DrammenuZdroj: Profimedia.cz
Český lyžař Jiří Tuž
Jiří Tuž na olympijských hrách šokoval 5. místem ve sprintu
Jiří Tuž na olympijských hrách šokoval 5. místem ve sprintu
Jiří Tuž (vlevo) zajel životní druhé místo
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Martin Hašek
Martin Hašek
Klasické lyžování
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Běžecké lyžování nevzkvétá a odpovědní činovníci v úvahách co s tím narazili na hranici nové éry. Ve hře je konec klasického stylu a přechod k bruslení. U biatlonu či severské kombinace kouzlo zafungovalo. „Ale klasická technika je součástí běžeckého lyžování. Je v naší DNA. Byla by to určitě obrovská změna,“ upozorňuje Michal Lamplot, šéf běžkařského Světového poháru.

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Je v tom stará romantika, pohled na krásně ladný pohyb lyžaře ve stopě. Vzpomeňte na Lukáše Bauera nebo Daria Colognu. Fanouškům předváděli umění v akci. Samotný základ lyžování, klasický styl, takzvaný střídavý běh dvoudobý, však přes slavnou minulost nemusí být součástí budoucnosti elitních závodů pořádaných mezinárodní federací FIS.

„Bavili jsme se o tom, jestli dál pokračovat v klasice. Je to něco, na co se díváme, přemýšlíme, jestli v budoucnosti pokračovat s dvěma technikami,“ vysvětlil Michal Lamplot, závodní ředitel Světového poháru v běžeckém lyžování, na nedávném semináři Forum Nordicum v Novém Městě na Moravě.

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