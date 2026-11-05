Lyžařská DNA v ohrožení: Diskutuje se o zrušení klasického stylu. Co za tím stojí?
Běžecké lyžování nevzkvétá a odpovědní činovníci v úvahách co s tím narazili na hranici nové éry. Ve hře je konec klasického stylu a přechod k bruslení. U biatlonu či severské kombinace kouzlo zafungovalo. „Ale klasická technika je součástí běžeckého lyžování. Je v naší DNA. Byla by to určitě obrovská změna,“ upozorňuje Michal Lamplot, šéf běžkařského Světového poháru.
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Je v tom stará romantika, pohled na krásně ladný pohyb lyžaře ve stopě. Vzpomeňte na Lukáše Bauera nebo Daria Colognu. Fanouškům předváděli umění v akci. Samotný základ lyžování, klasický styl, takzvaný střídavý běh dvoudobý, však přes slavnou minulost nemusí být součástí budoucnosti elitních závodů pořádaných mezinárodní federací FIS.
„Bavili jsme se o tom, jestli dál pokračovat v klasice. Je to něco, na co se díváme, přemýšlíme, jestli v budoucnosti pokračovat s dvěma technikami,“ vysvětlil Michal Lamplot, závodní ředitel Světového poháru v běžeckém lyžování, na nedávném semináři Forum Nordicum v Novém Městě na Moravě.