Sbohem, Česko. Běžkyně na lyžích Havlíčková chce reprezentovat Slovensko
- Běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková požádala o přestup ze svazu a chce v budoucnu reprezentovat Slovensko.
Po minulé sezoně vypadla z českého reprezentačního áčka, přípravu s B-týmem nezahájila a svaz jí uvolnění schválil.
Krok odůvodnila snahou najít znovu radost ze sportu, kvůli čekání na občanství ale přijde minimálně o nadcházející zimu.
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Běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková chce závodit za Slovensko. Informoval o tom server Seznam Zprávy. V Česku se někdejší velká naděje po minulé sezoně nedostala do reprezentačního áčka a přípravu s B-týmem nezahájila. Ráda by změnila národní barvy, český svaz jí nebude bránit. Na Slovensku nyní trénuje bývalý kouč české reprezentace Jan Franc.
Šestadvacetiletá Havlíčková jako juniorka patřila do špičky a už v 17 letech debutovala na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu. Její kariéru ale pak narušila řada zdravotních problémů a mezi dospělými se mezi elitu neprosadila. Na letošní olympiádě v Itálii byla jejím nejlepším výsledkem 24. příčka v závodě na 50 kilometrů klasicky s hromadným startem.
Rozhodně jí nebudeme klást klacky pod nohy
I jako členka béčka mohla v Česku využívat všechny výhody spojené s reprezentací, ale rozhodla se trénovat individuálně a usiluje o přestup na Slovensko. Svaz lyžařů ČR o tom ví od léta. „Tehdy také formálně požádala o vystavení potvrzení, které je k přestupu potřeba. To jsme jí jako svaz poskytli. Rozhodně jí nebudeme klást klacky pod nohy. Rozhodnutí lyžařky respektujeme a od začátku celou záležitost řešíme v součinnosti,“ řekl šéf českého běhu na lyžích Aleš Vaněk.
Slovenský svaz tvrdí, že ho Havlíčková oslovila sama. „Jen jsme jí chtěli vyjít vstříc. Trenér naší běžecké reprezentace Jan Franc s tím také nemá nic společného. Jen jsme se ho ptali na názor - a on v Havlíčkové vidí velký potenciál,“ řekl manažer sekce severských disciplín Marián Baláž.
Přijde minimálně o tuto zimní sezonu
Havlíčková důvody svého rozhodnutí podrobněji nekomentovala. „Není potřeba v tom hledat senzaci, protože žádná tam není. Věci jsou občas jednodušší, než se zdá. Mojí prioritou je teď mít ze sportu znovu radost, protože jen to může přinést i výsledky,“ uvedla.
Slovensko může reprezentovat, až získá tamní občanství. To může trvat poměrně dlouho. Havlíčková tak přijde minimálně o tuto zimní sezonu.