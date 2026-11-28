Přelom blonďaté běžkařky: Co stojí za přechodem bývalé české naděje na Slovensko
Je tu další zlom v kariéře někdejší velké naděje českého běžeckého lyžování. Barbora Havlíčková je z vlastní vůle mimo reprezentaci a uvažuje o přestup na Slovensko. Trénuje sama. „Momentálně se soustředím na přípravu a na další kroky ve své sportovní kariéře,“ uvedla šestadvacetiletá závodnice.
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Povedl se jí obdivuhodný comeback. Barbora Havlíčková se od první slávy, s níž se v sedmnácti letech dostala na olympiádu do Pchjongčchangu, propadla na dno zdravotní krize. Letos se na velkou scénu vrátila na Hrách ve Val di Fiemme, ale moc radosti si tam neužila.
„Ta sezona byla se všemi okolnostmi, které panovaly, i vzhledem k tomu, že šlo o olympijskou sezonu, ve všech směrech hodně náročná,“ vysvětluje Havlíčková.
Reprezentaci odmítla
Po příchodu nového reprezentačního trenéra Falka Göpferta měla být zařazena do B týmu, ale rozhodla se nabídku nepřijmout.
„Odmítla jsem reprezentaci, nejsem součástí reprezentačního družstva na vlastní impuls,“ vysvětluje Havlíčková. „Připravuju se sama na vlastní lince. Ještě to není tak, že jsem svou profesionální kariéru uzavřela, to vůbec ne. Můj hlavní cíl je zase získat radost. A daří se mi to.“
Havlíčková přemýšlí, že novou motivaci získá na Slovensku, kde trénuje bývalý reprezentační kouč Jan Franc.
Tlustá čára za olympijským zklamáním
„Rozhodně jí nebudeme klást klacky pod nohy,“ řekl šéf běžeckého úseku Aleš Vaněk pro Seznam zprávy.
Na letošní olympiádě ve Val di Fiemme skončila devětatřicátá ve skiatlonu a pětapadesátá na bruslařské desítce, po níž se nevešla do štafety. Tehdejší kouč národního týmu Vasil Husák místo ní nominoval dvě závodnice nastupující generace – Annu Milerskou a Annu Marii Jaklovou.
„Doufám, že jsme za tím všichni udělali tlustou čáru. Tahle olympijská sezona byla něco, na co jsem se upírala. Měla jsem natrénováno, ale okolnosti nebyly takové, které by mi v prostředí dovolily podat výkon, na který jsem měla,“ líčí Havlíčková.
Nový začátek?
Za Slovensko by mohla jezdit až poté, co by získala občanství. Přijde tak minimálně o startující zimu.
„Celou situaci řeším v klidu, s nadhledem a ve spolupráci s českým a slovenským svazem lyžařů,“ vysvětluje Hlavlíčková. „Mojí prioritou je teď mít ze sportu znovu radost a trénovat v bezpečném a podporujícím prostředí. Právě to je předpokladem dobrých výsledků i toho, aby sport předával ty správné hodnoty.“