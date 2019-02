ONLINE: Ester Ledecká chce napravit nevydařený superobří slalom, na MS jede alpskou kombinaci | iSport.cz

Start kombinačního sjezdu se kvůli předpovědi počasí několikrát měnil, závod se nakonec jel v měnících se podmínkách. První závodnice startovaly v hustém sněžení, pak sníh padat přestal a zlepšila se i viditelnost. Ledecká předvedla solidní jízdu, hned po závodě mířila na oběd a připravit se na odpolední slalom.

V něm má velké šance Slovenka Petra Vlhová, která zajela na své poměry skvělý sjezd a je velkou favoritkou na medaili. Na Siebenhoferovou ztrácí 72 setin, ve slalomu by její největší soupeřka měla být obhájkyně titulu Wendy Holdenerová ze Švýcarska, na kterou Vlhová ztrácí pouhé tři desetiny.

„Já jsem počítala, že když se vejdu tak do sekundy a půl, tak to bude dobré. Přijela jsem do cíle, měla jsem sedm desetin a věděla jsem, že v cíli jsou už dobré sjezdařky. Byla jsem ráda, mám dobrou pozici, uvidíme, co slalom,“ řekla Vlhová, která se dobře vyrovnala se sněžením na trati. „Trošku mě to ovlivňovalo, viditelnost nebyla nejlepší. Ale dalo se jet, riskovala jsem.“

Vlhová se může stát první slovenskou závodnicí s individuální medailí z mistrovství světa. Před dvěma lety na šampionátu ve Svatém Mořici už přispěla ke stříbru z týmového závodu.

Druhá česká závodnice Kateřina Pauláthová je po sjezdu jednatřicátá se ztrátou 2,43 sekundy. Pauláthová rychlostní disciplíny běžně nejezdí a ve čtvrtečním tréninku měla na trati problémy.

„Měla jsem strašné problémy na skocích, včera jsem se zase málem zabila. Měla jsem z toho stres celou noc, skoro jsem nespala. Ptám se všech trenérů a závodníků, co mám dělat, abych neletěla na patky, ale jak se leknu uprostřed, tak se postavím a tím pádem mě odstředivka tlačí dozadu a já letím hůř. Prostě jsem se to nenaučila,“ líčí Pauláthová. „Jsem ráda, že jsem v klidu v cíli a jdu se soustředit na slalom. Taky jsem ho letos moc nezajezdila, asi tak šestkrát, ale rozhodně se v něm cítím líp než ve sjezdu, i když je trať nádherná a baví mě to, ale nejsem vyježděná.“