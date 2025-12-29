Úvod Turné pro favorita: Prevc může navázat na bratra. Koudelka nebodoval
Slovinský skokan na lyžích Domen Prevc pokračuje ve svých dominantních výkonech i na Turné čtyř můstků. První závod v Oberstdorfu v pondělí večer vyhrál dvěma suverénními skoky a v průběžném pořadí vede o 17,5 bodu před rakouským obhájcem titulu Danielem Tschofenigem.
Je to právě dvacet let od slavného vítězného patu Jakuba Jandy a Janneho Ahonena. A taky deset let od posledního slovinského triumfu Petera Prevce. Na závěr dekády má Turné čtyř můstků skvěle rozjeté jeho mladší bratr Domen.
„Měl jsem tu před osmi, devíti lety jeden trénink, kdy to bylo podobné. Cítil jsem se skvěle, parádně jsem trefoval odraz. Když si tady z hrany vezeme dost rychlosti, je to paráda,“ pochvaloval si Prevc.
Zatím nebyl při atraktivním svátku skoků na lyžích na stupních ani v jediném individuálním závodě. Na start letošního Turné ale přijel s formou horkou jak žehlička. V prosinci vyhrál pět závodů v řadě, než v generálce v Engelbergu těsně prohrál s Japoncem Rjoju Kobajašim.
V Oberstdorfu podal své argumenty už v prvním kole skokem dlouhým 141,5 metru. Ve finále doplachtil na 140 metrů a suverénně zvítězil.
Druhý skončil Rakušan Tschofenig, který před rokem vyhrál historicky dramatický finiš v těsném souboji se Stefanem Kraftem a Danielem Hörlem. Stejné body jako Tschofenig původně získal i Slovinec Timi Zajc, který byl ale krátce po závodě diskvalifikován.
„Dnes jsem se cítil skvěle a konečně jsem tu pro Slovinsko vyhrál, protože jsem slyšel, že jsme tu ještě nezvítězili,“ líčil Prevc.
Ve dvanáctém závodě sezony byl Prevc podesáté na stupních vítězů. Z prosincových sedmi závodů zvítězil pošesté. Už se ale soustředí na novoroční závod v Garmisch-Partenkirchenu.
„Pro mě už je zítra ráno. Všechno se to zdá tak snadné, ale v hlavě mi to pořád šrotuje. Musím se soustředit,“ zdůraznil Prevc.
V Oberstdorfu závodil jako jediný český skokan Roman Koudelka. První kole se mu ale nepovedlo, skokem dlouhým 114 metrů skončil čtyřicátý a nebodoval.
Závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Oberstdorfu (Německo):
1. D. Prevc (Slovin.) 316,7 b. (141,5+140 m), 2. Tschofenig (Rak.) 299,2 (132+134), 3. Hoffmann (Něm.) 297,3 (132,5+136), 4. Hörl (Rak.) 297,1 (136,5+133), 5. Raimund (Něm.) 295,6 (136+133), 6. R. Kobajaši (Jap.) 295,0 (133+136), ...39. Koudelka (ČR) 114,0 (114).
Průběžné pořadí SP (po 12 z 33 závodů): 1. Prevc 950, 2. R. Kobajaši 691, 3. Raimund 545, 4. Lanišek (Slovin.) 530, 5. Nikaido (Jap.) 479, 6. Hoffmann 465, ...54. Koudelka 2.