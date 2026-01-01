Dominance! Bratr a sestra Prevcovi vládnou skokům. Krásný rytmus, chválí Sakala
To je rodina! Slovinská skokanka na lyžích Nika Prevcová kolem Silvestra potřetí v řadě vyhrála Turné dvou nocí v Garmisch-Partenkirchenu a Oberstdorfu. Její bratr Domen vyhrál na stejných místech úvodní dva závody Turné čtyř můstků a průběžně vede o masivních 35 bodů. „Mají vynikající rytmus pohybu,“ říká o jejich kouzlu reprezentační šéftrenér Jaroslav Sakala.
Deset let od triumfu Petera Prevce si skokanský svět v nejprestižnějších seriálech sezony podmaňují jeho mladší sourozenci. Dvacetiletá Nika už má triumf v Turné dvou nocí doma, šestadvacetiletý Domen si na Turné čtyř můstků létá ve vlastním vesmíru.
„Já znám Domena od jeho žákovských let, když mu bylo čtrnáct, patnáct roků. Líbí se mi, že na jeho skocích není vidět extrémní explozivní síla, ale krásný rytmus. To je odlišuje,“ vysvětluje Jaroslav Sakala, který v minulosti osm let působil ve Slovinsku. „Takhle to mají všichni Prevcové. Měl to Peter, má to i Domen. Rytmus pohybu na hraně je excelentní.“
Domen Prevc je na Turné zatím zcela suverénní. V novoročním druhém závodě v Garmisch-Partenkirchenu byl druhý Rakušan Jan Hörl zpět o 15,4 bodů a v průběžném pořadí ze stejné pozice ztrácí už propastných 35 bodů.
Nika Prevcová vyhrála na Silvestra v Ga-Pa, v novoročním Oberstdorfu ji přibrzdilo první kolo v těžkých větrných podmínkách. V druhém kole už opět letěla a čtvrtým místem si pojistila celkový triumf. Slovinská ladná škola tak měsíc před olympijskými hrami ve skokanském světě jasně vládne.
„Já to učím i holky. Snažím se, aby techniku nekomplikovaly. Říkám jim: Důležité jsou tři body: výtlak, rytmus a harmonie ve vzduchu. Když se ptají, co to je, odpovídám: Když se podíváš na svůj skok v televizi, tak se musíš sama líbit,“ líčí Sakala, který dohlíží na české reprezentantky. „Odraz není to z místa, jako když se auto rozjíždí na červenou, přes spojku. Není to, že šlápnete na plyn a protočí se kola, ale odraz plynule rozjedete.“
Z českých závodníků skončila nejlíp Anežka Indráčková v Garmisch-Partenkirchenu. Na Nový rok v Oberstdorfu v těžkých větrných podmínkách neprošla kvalifikací. Roman Koudelka byl v Garmisch-Partenirchenu stejně jako v Oberstdorfu devětatřicátý.