Prevc vyhrál Turné čtyř můstků. Koudelka zaznamenal druhý nejlepší výsledek v sezoně

Skokan na lyžích Domen Prevc vyhrál Turné čtyř můstků
ČTK, iSport.cz
Turné čtyř můstků
Slovinský skokan na lyžích Domen Prevc vyhrál Turné čtyř můstků. V závěrečném závodě v Bischofshofenu obsadil druhou příčku za Danielem Tschofenigem a celkově zvítězil o 42,3 bodu před jiným Rakušanem Janem Hörlem. Český reprezentant Roman Koudelka dnes obsadil 26. místo a stejná příčka mu patří i v celkovém hodnocení Turné.

Koudelka navázal na vystoupení z Innsbrucku a podruhé se v 74. ročníku Turné dostal do druhého kola. V úvodním pokusu dolétl do vzdálenosti 127,5 metru, což bylo o devět metrů dál než v pondělní kvalifikaci, v níž obsadil 42. místo. Na vítězství v duelu s Norem Isakem Andreasem Langmem mu to sice nestačilo, ale postoupil jako čtvrtý z pětice „šťastných poražených“ a do nejlepší třicítky se dostal ze 24. pozice.

Ve finálovém kole Koudelka předvedl o půl metru kratší pokus než v prvním a o dvě místa si pohoršil. I tak se jedná o jeho druhý nejlepší výsledek v této sezoně Světového poháru, v níž potřetí bodoval.

Prevc navázal na úspěch staršího bratra Petera, který vyhrál Turné v roce 2016. Dnes po prvním kole po skoku dlouhém 138 metrů vedl a napodruhé přidal půl metru, ale v součtu prohrál o 4,1 bodu s Tschofenigem. Ten sice neobhájil loňský triumf v Turné, když byl tentokrát celkově sedmý, ale postaral se o první rakouský triumf v tomto ročníku. Pomohly mu k tomu skoky dlouhé 137,5 a 140,5 metru.

Mistr světa z velkého můstku na loňském šampionátu v Trondheimu Prevc po dvou triumfech na německých můstcích skončil stejně jako v Innsbrucku druhý. Třetí příčku dnes obsadil Japonec Rjoju Kobajaši. V hodnocení Turné zůstal na třetím místě Rakušan Stephan Embacher, jenž skončil na domácím můstku pátý za Hörlem a na Prevce celkově ztratil 45 bodů.

Olympijská sezona Světového poháru skokanů na lyžích bude pokračovat o víkendu v polském Zakopaném.

Závod SP a závěrečný díl Turné čtyř můstků ve skoku na lyžích v Bischofshofenu (Rakousko):
1. Tschofenig (Rak.) 303,9 b. (137+140,5 m), 2. Prevc (Slovin.) 299,8 (138+138,5), 3. R. Kobajaši (Jap.) 299,6 (137+138), 4. Hörl 298,9 (135,5+139), 5. Embacher 296,5 (135+140), 6. Kraft (všichni Rak.) 288,7 (134+137), ...26. Koudelka (ČR) 247,3 (127,5+127).

Konečné pořadí Turné: 1. Prevc 1195,6, 2. Hörl 1153,3, 3. Embacher 1150,6, 4. Nikaido (Jap.) 1123,5, 5. R. Kobajaši 1123,1, 6. Hoffmann (Něm.) 1120,3, ...26. Koudelka 705,7.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 30 závodů): 1. Prevc 1210, 2. R. Kobajaši 822, 3. Nikaido 661, 4. Raimund (Něm.) 625, 5. Lanišek (Slovin.) 617, 6. Tschofenig 605, ...45. Koudelka 19.

Články z jiných titulů