Má zlato z Pekingu, nyní však končí kariéru. Rakouský skokan (32) dal přednost rodině
Rakouský skokan na lyžích Daniel Huber ukončil ve 32 letech kariéru. Olympijský šampion ze závodu družstev z Pekingu, jenž se vloni musel podrobit operaci kolena, oznámil, že se rozhodl dát přednost rodině a soustředit se do budoucna na nové výzvy.
Daniel Huber ve Světovém poháru vybojoval tři vítězství. Naposledy se radoval v březnu 2024 ve finálovém závodu sezony v Planici a díky triumfu tehdy vybojoval i malý křišťálový glóbus za leteckou část elitního seriálu. Před minulou sezonou ale musel na operaci a na můstky se vrátil až letos v září v Kontinentálním poháru.
Místo boje o návrat do Světového poháru se ale nyní rozhodl pro konec kariéry. „Jsem si jistý, že by byl návrat do Světového poháru v jeho možnostech. Je ale také jasné, že ve špičce máme extrémně vysokou konkurenci. Takže z lidského hlediska je jeho rozhodnutí zcela pochopitelné,“ řekl hlavní trenér rakouské skokanské reprezentace Andreas Widhölzl.