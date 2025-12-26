Má zlato z Pekingu, nyní však končí kariéru. Rakouský skokan (32) dal přednost rodině

Předplatné

iSport.cz, ČTK
Skoky na lyžích
Rakouský skokan na lyžích Daniel Huber ukončil ve 32 letech kariéru. Olympijský šampion ze závodu družstev z Pekingu, jenž se vloni musel podrobit operaci kolena, oznámil, že se rozhodl dát přednost rodině a soustředit se do budoucna na nové výzvy.

Daniel Huber ve Světovém poháru vybojoval tři vítězství. Naposledy se radoval v březnu 2024 ve finálovém závodu sezony v Planici a díky triumfu tehdy vybojoval i malý křišťálový glóbus za leteckou část elitního seriálu. Před minulou sezonou ale musel na operaci a na můstky se vrátil až letos v září v Kontinentálním poháru.

Místo boje o návrat do Světového poháru se ale nyní rozhodl pro konec kariéry. „Jsem si jistý, že by byl návrat do Světového poháru v jeho možnostech. Je ale také jasné, že ve špičce máme extrémně vysokou konkurenci. Takže z lidského hlediska je jeho rozhodnutí zcela pochopitelné,“ řekl hlavní trenér rakouské skokanské reprezentace Andreas Widhölzl.

