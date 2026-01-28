Záhada ujeté lyže. Cirkusová situace, říká český svědek. Je několik verzí, co se stalo
Jednou za deset let? Takováhle věc se stává snad jednou za století. Na víkendovém mistrovství světa v letech na lyžích v Oberstdorfu si Slovinec Domen Prevc na věži nepohlídal lyže, které pak k údivu publika sjely po odrazové hraně a jedna z nich doskotačila až na doskok. „Byla to komická, cirkusová situace,“ říká Borek Sedlák, který byl na místě jako asistent šéfa závodu.
Nor Markus Lindvik seděl na lavičce, ale najednou ho ze soustředění před skokem něco vyrušilo. Zezadu mu do nohou narazily cizí lyže a v okamžiku už za dohledu kamer klouzaly dolů. Lindvik se nejistě podíval za sebe. Zmatky v prvním kole týmového závodu na leteckém šampionátu v Oberstdorfu tím právě začaly. Co se vlastně stalo?
„Je několik verzí,“ říká Sedlák, na kterém to v živém čase bylo.
Kamery ho zabíraly, jak stojí s vysílačkou a posílá první zprávy do éteru.
„Je verze, že někdo strčil Domenovi do lyží, které si opřel tam, kde by neměl. Z druhé strany control boxu,“ vysvětluje Sedlák.
Control box je prostor nahoře na skokanské věži, kde pověřený funkcionář kontroluje zda, skokanovo vybavení odpovídá pravidlům.
„Skokani si většinou lyže pokládají horizontálně, ne vertikálně. Co jsem slyšel, tak si je položil takhle. Jedna verze je, že mu sjely. Druhá verze je od Slovinců – někdo z dobrovolníků do toho vrazil deštníkem,“ pokračuje Sedlák.
Sandro Pertile, ředitel závodu a zároveň nejvyšší skokanský bos za FIS, v tu chvíli zkontaktoval organizační výbor, který začal zjišťovat svědectví od lidí na věži.
„Dostal vyjádření, že se Domena nikdo nedotkl. Nikdo do toho nebyl zatažený. Ale Slovinci přišli s tím, že jeden polský předskokan přišel s tím, že do něj vrazil,“ líčí Sedlák.
Televizní režie dokola opakovala záběry, jak lyže naráží do Lindvikových nohou a vydávají se na cestu dolů. Napětí situace zvyšoval fakt,