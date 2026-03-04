Skokanka Indráčková zlatá na juniorském MS! První česká medaile po sedmi letech
Velký úspěch! Skokanka na lyžích Anežka Indráčková se stala v Lillehammeru juniorskou mistryní světa. Na mládežnickém šampionátu v klasickém lyžování dnes vybojovala první českou medaili od roku 2019 a první pro ženský skok v historii.
Devatenáctiletá Indráčková potvrdila coby pravidelná účastnice Světového poháru a už dvojnásobná olympionička roli jedné z hlavních favoritek. Vedla už po prvním kole a v druhém kole, jehož začátek byl o několik hodin odložen kvůli větru, své první místo potvrdila.
Osmnáctá žena z olympijského závodu na středním můstku předvedla skoky 95 a 98 metrů a zvítězila o 2,3 bodu před Norkou Ingvild Midtskogenovou. Třetí Finka Sofia Mattilaová ztratila už 6,5 bodu.