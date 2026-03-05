Zlatá Indráčková: Řekla jsem, že bez medaile neodjedu. Snad nebudeme čekat dalších 9 let
Její 18. místo na středním můstku bylo nejlepším výsledkem českého skoku na lyžích na ZOH 2026. Anežka Indráčková nyní potvrdila slušnou formu na juniorském MS, odkud odveze zlato. „Konečně se mi povedly dva perfektní závodní skoky,“ libovala si devatenáctiletá blondýnka, která se stává hlavní tváří českého skoku.
Je to už devět let, co Česko naposledy získalo cenný kov na juniorském MS v klasickém lyžování mezi skokany. V roce 2017 se radoval ze zlaté taky Viktor Polášek. Talentovaný skokan se ale mezi seniorskou elitou nikdy naplno neprosadil a v roce 2022 ukončil kariéru.
Před ním ještě získal zlato také Roman Koudelka v roce 2007. Poslední mužský mohykán českého skoku je pomalu na sklonku kariéry. Nyní na oba borce navazuje žena.
„Vůbec jsem nevěděla, že je to po tak dlouhé době, takže budu doufat, že další zlato Češi přidají dříve než za devět let,“ přeje si Indráčková.
Odcestovala do Lillehammeru jako jedna z favoritek. Vždyť už v této sezoně pravidelně hájí pozice v top 20 seniorského SP. To má zvuk. Indráčkové se navíc dařilo od tréninků a bylo jasné, že může pomýšlet na cenný kov. „Říkala jsem si, že je to tlak, ale že na tu medailovou pozici to prostě musí vyjít. Bez toho nepojedu domů. Konečně se mi povedly dva perfektní závodní skoky,“ libovala si.
Nenechává nic náhodě, v této sezoně spojila síly s rakouskou psycholožkou. Nedává paradoxně tolik času jen skoku na lyžích, snaží se najít také chvíle s přáteli a relax. Evidentně to v jejím případě nese ovoce.
„Všichni kolem si myslí, že jsem v hlavě hodně stabilní, ale jen se tak na povrchu zdám. Vnitřně s tím mám problémy. Myslím, že se mi daří na tom pracovat. Tato sezona je toho svědkem,“ řekla už před časem Indráčková pro iSport.
Fakt, že juniorské MS v klasickém lyžování je tak krátce po olympiádě, bere spíš pozitivně. „Bylo to blízko u sebe, forma se ladila celkově na tohle období a myslím si, že se to v rámci možností povedlo. Je tady celý tým, dáme si dobré jídlo, dobré pití a uvidíme,“ culila se Indráčková. Jedno je ale skoro jisté, mezi dobrotami na oslavu u ní nebylo maso, kterému se jako vegetariánka vyhýbá.