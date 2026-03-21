Překvapení na MČR ve skocích: Koudelka nevyhrál, s převahou ho porazil sdruženář
Českým šampionem ve skoku na lyžích se v Harrachově stal s převahou sdruženář Jiří Konvalinka před specialistou Romanem Koudelkou. Šestatřicetiletý veterán a jediný pravidelný účastník skokanského Světového poháru uhájil stříbro o čtyři desetiny bodu před Davidem Ryglem. Ženskou soutěž vyhrála favorizovaná Klára Ulrichová.
Jednadvacetiletý Konvalinka předvedl v prvním soutěžním kole nejdelší skok dne 97,5 metru a i za ten druhý, o 4,5 metru kratší, získal nejvyšší bodové hodnocení. Obhájce prvenství Koudelku, který skočil 90,5 a 88 metrů, porazil o téměř 13 bodů.
Ve druhém kole dolétl nejdál Rygl (94) a dál než vítězný Konvalinka skočil i celkově čtvrtý Benedikt Holub (93,5). Do závodu nenastoupil druhý elitní sdruženář Jan Vytrval.
Ulrichová při absenci zraněné Anežky Indráčkové a další olympioničky Veroniky Jenčové neměla konkurenci a zvítězila s třicetibodovým náskokem a skoky dlouhými 85,5 a 91,5 metru.
Mistrovství ČR ve skocích na lyžích v Harrachově:
Muži: 1. Konvalinka (Dukla Liberec) 235,6 (97,5+93 m), 2. Koudelka (LSK Lomnice) 222,9 (90,5+88), 3. Rygl (Dukla Liberec) 222,5 (90+94).
Ženy: 1. Ulrichová (Frenštát p/R) 211,6 (85,5+91,5), 2. Štěpánková 181,3 (82,5+85), 3. Nejedlová (obě Dukla Liberec) 166,9 (82,5+73,5).