Brzký konec kariéry mladé české skokanky (22) po olympiádě: Už mi to nestojí za to

Veronika Jenčová na olympiádě
Veronika Jenčová na olympiáděZdroj: Profimedia.cz
V únoru se účastnila olympijských her v Miláně.
Veronika Jenčová.
Skokanka na lyžích Veronika Jenčová
ČTK, iSport.cz
Skoky na lyžích
Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných zraněních kolena skákala s bolestmi i strachem a už nechce vše vrcholovému sportu obětovat.

„Rozhodla jsem se už nebýt profesionálním sportovcem. Po sezoně jsem si uvědomila, že už mi to nestojí za to. Radost jsem začala mít i z jiných věcí a větší strach a také slabá bolest při skocích po druhém zranění způsobily, že už nejsem ochotná tomu obětovat všechno, jako když jsem byla mladší," uvedla na instagramu Jenčová.

Start na únorových olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo byl pro Jenčovou vrcholem kariéry. Pod pěti kruhy v Predazzu obsadila 47. místo na středním můstku, na velkém z preventivních důvodů po teprve lednovém návratu po zranění nenastoupila.

Startovala na dvou mistrovstvích světa, vloni v Trondheimu byla nejlépe 28. na středním můstku. Ve Světovém poháru se představila v pěti individuálních závodech a hned při tom prvním předloni ve slovinském Ljubnu získala za 30. místo jediný bod v kariéře.

