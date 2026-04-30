Brzký konec kariéry mladé skokanky (22): Už mi to nestojí za to. Závodila i na ZOH
Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných zraněních kolena skákala s bolestmi i strachem a už nechce vše vrcholovému sportu obětovat.
„Rozhodla jsem se už nebýt profesionálním sportovcem. Po sezoně jsem si uvědomila, že už mi to nestojí za to. Radost jsem začala mít i z jiných věcí a větší strach a také slabá bolest při skocích po druhém zranění způsobily, že už nejsem ochotná tomu obětovat všechno, jako když jsem byla mladší," uvedla na instagramu Jenčová.
Start na únorových olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo byl pro Jenčovou vrcholem kariéry. Pod pěti kruhy v Predazzu obsadila 47. místo na středním můstku, na velkém z preventivních důvodů po teprve lednovém návratu po zranění nenastoupila.
Startovala na dvou mistrovstvích světa, vloni v Trondheimu byla nejlépe 28. na středním můstku. Ve Světovém poháru se představila v pěti individuálních závodech a hned při tom prvním předloni ve slovinském Ljubnu získala za 30. místo jediný bod v kariéře.