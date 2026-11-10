Historický vzestup ženských skoků, premiéra Turné i mamuty. Janda o Macinkovi: Nepřípustné…
Feministky, ale nejen je, tahle zpráva určitě potěší. Někdejší etalon mužského adrenalinového sportu otevírá dveře ženám, jejichž emancipace ve skocích na lyžích dosáhne v nadcházející zimě dosavadního vrcholu. Pole, v němž nechybí čerstvá juniorská mistryně světa Anežka Indráčková, se chystá na mamuty a poprvé i na plnohodnotné Turné čtyř můstků.
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Roman Koudelka byl trochu naměkko, když pomyslel na žákovský hokejový tým v Lomnici nad Popelkou, kde hrají hokej oba jeho synové Karel a Adam.
„Mají tam spoustu holek. V Karlově kategorii chytá Rozárka, na kterou nikdo nesmí sáhnout, to se jinak kluci poperou,“ líčil Koudelka. „Sleduju začátky Báry Divišové. Je o dva roky starší než můj syn Karel. Za mě předběhla dobu, i starší kluci ji nestíhají. Strašně bych jí přál, aby si ty sny plnila, aby neposlouchala nějakého zmateného pána, protože sny jsou jenom její. Teď budu mluvit ke všem holkám: Co se stalo, je neomluvitelné. Přál bych panu Macinkovi, aby byl na ledě s nimi, aby viděl, co tomu holky obětují.“
Janda o Macinkovi: Nepřípustná slova
Neuvážené věty ministra zahraničí Petra Macinky, který se v politické debatě navezl do ženského hokeje, vzbudily ve světě českého sportu bouři rozhořčených akcí. Komunitu skoků na lyžích paradoxně zastihly před historickou sezonou, v níž počet ženských závodů Světového poháru poprvé předčí množství mužských soutěží, a kdy se chystá i premiérové Turné čtyř můstků žen.
„Ta slova byla úplně nepřípustná. Za mě pan ministr trošku uletěl,“ říká vítěz Turné i Světového poháru a poslanec Jakub Janda, který v současnosti vede skokanský úsek. „Na tiskové konferenci se omlouval, aspoň že tam byla sebereflexe, i když ta omluva zněla zvláštně. Je tu spousta sportů, které se dají považovat za mužský sport, ženy se tam skvěle adaptovaly a předvádí skvělé výkony a výsledky.“
Skoky na lyžích jdou v čele. Jde o specifickou disciplínu, která kromě technické a fyzické zdatnosti vyžaduje spoustu odvahy, mentální odolnosti a schopnosti vracet se i po nepříjemných pádech. Legendární Pavel Ploc kdysi řekl, že skokani mají mozek chlazený vzduchem.
Premiéra ženského Turné čtyř můstků
Když Roman Koudelka, jenž se chystá na jednadvacátou sezonu na okruhu skokanského Světového poháru, začínal s kariérou, ženy teprve začínaly. Až v roce 2009 v Liberci poprvé závodily na světovém šampionátu. Na olympiádě startovaly až v roce 2014 v Soči.
Krátce před startem letošní zimy je všechno jinak. V celkové krizi klasického lyžování představují ženské skoky rostoucí disciplínu, která může pro tradiční sport získat publikum v Asii či Severní Americe. Novinkou letošní zimy je premiérové Turné čtyř můstků, které proběhne spolu s klasickými mužskými závody v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchenu, Innsbrucku a Bischofshofenu.
„Trošku čekáme, že Turné čtyř můstků pomůže, že se lidi dozví, že ženy skáčou. To je možná zlomový bod,“ říká Jan Baier, člen skokanské komise mezinárodní federace FIS.
Úplně nejvíc top je získat křišťálový globus
Ženy už v posledních třech sezonách doplňovaly program německé části Turné. Tentokrát jsou poprvé součástí oficiálního programu na všech čtyřech alpských můstcích. Závodit budou vždy den před muži, kteří ráno před jejich soutěží absolvují svou kvalifikaci.
„Je to skvělá zpráva. Turné čtyř můstků je fenomén, něco, za co ženy dlouho bojovaly. Vnímám to jako velkou příležitost pro ženský skok,“ pochvaluje si reprezentantka Klára Ulrichová.
Český ženský tým se na první sezonu nového olympijského cyklu připravuje pod vedení někdejšího světového šampiona v letech na lyžích Jaroslava Sakaly. Jeho jádro tvoří kromě Ulrichové i Anežka Indráčková, čerstvá juniorská mistryně světa, která má velké sny.
„Úplně nejvíc top je získat křišťálový globus. Tam to není o jednom závodu, ale o všech, o konstantní formě,“ usmívá se Indráčková. „To určitě nepřijde v brzkých letech. Zatím se chci dostávat do první desítky, ne vystřelit nahoru a spadnout, ale postupně růst a s tím přijdou i další výsledky. A skočit si přes dvě stě metrů, to by bylo nádherný…“
Šance na historický let přes 200 metrů
Šance na historický let budou mít české skokanky na dvou závodech Světového poháru na mamutích můstcích v Lillehammeru a v Planici. Na obou místech už se závodilo koncem minulé sezony a Norka Eirin Maria Kvandalová, vítězka historicky prvního ženského závodu na mamutím můstku ve Vikersundu, se proletěla do dálky 231,5 metru.
„Teď jsem měla dlouhou pauzu. Neřekla bych, že teď na to úplně mám,“ připouští Indráčková, která v létě léčila zranění kolene, k výhledu na letecké závody. „Ale doufám, že se to trochu zlomí a kvalitou budu tam, abych si mohla zalítat.“
Ženy budou mít taky premiérově v programu víc závodů než muži. Většinu zimního cirkusu objíždějí spolu s muži. Nezúčastní se víkendu na větrném můstku ve finské v Ruce, navíc mají ale několik závodů na středních můstcích.
Kouč Sakala: Sportovkyně na nejvyšší úrovni
„Původně byl plán, že všechno bude jedna k jedné. Je otázka středních můstků v Hinterzartenu, Villachu a Lubně, kde je největší návštěvnost,“ vysvětluje Baier. „Bylo by hezké skákat jen na velkých můstcích, ale střední můstky potřebujeme udržet kvůli tréninku. A závody na to vydělávají.“
Indráčková i Ulrichová už se v minulé sezoně ve Světovém poháru dostaly do nejlepší patnáctky. Podle trenéra Sakaly je jejich úkolem pro zimu potvrzovat tréninkové výkony v závodním stresu.
„Doufám, že budou výborné. Jedna taková vlaštovička v podobě juniorského titulu mistra světa je tady. Je to impuls, abychom pracovali na tom, aby se ženský tým rozrostl,“ říká Sakala. „Skokanky jsou už kvalitativně rovnocenné s muži. Děvčata skáčou daleko za hranici velikosti můstku, skáčou do telemarku. Jsou to sportovkyně na nejvyšší úrovni. Rozdíl je v tom, že děvčata jsou lehčí a potřebují trošičku výš nájezdové rychlosti, ale snižuje se. Dřív to byly čtyři kilometry, dneska to jsou kilometr, dva.“
Počet závodů ve skokanském Světovém poháru:
- muži: 27
- ženy: 32
Turné čtyř můstků – Program
|Místo
|Datum
|Program
|Oberstdorf
|28. prosince
|kvalifikace a závod ženkvalifikace mužů
|29. prosince
|závod mužů
|Garmisch-Partenkirchen
|31. prosince
|kvalifikace a závod ženkvalifikace mužů
|1. ledna
|závod mužů
|Innsbruck
|2. ledna
|kvalifikace a závod ženkvalifikace mužů
|3. ledna
|závod mužů
|Bischofshofen
|5. ledna
|kvalifikace a závod ženkvalifikace mužů
|6. ledna
|závod mužů