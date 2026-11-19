Žádný konec! Koudelka našel v Polsku jiskru. Naváže na skvělé letní překvapení?
Já vám ukážu Koudelku! České skoky na lyžích stále nevybředly z těžkých časů, ale pro boj s nejlepšími stále mají svou sedmatřicetiletou legendu. Roman Koudelka v letní Grand Prix připomněl své schopnosti dvěma výsledky do top ten. „Člověk musí být optimista,“ usmívá se reprezentační lídr před pátečním startem Světového poháru v Lillehammeru.
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Bylo to jak ze zlého snu. Roman Koudelka po svém druhém skoku závodu mistrovství světa na středním můstku ve Falunu vedl a byl blízko. K medaili potřeboval, aby ho jeden ze tří zbývajících soupeřů nepřeskočil. Jenže Němec Severin Freund to zvládl, stejně jako Rakušan Stefan Kraft. A stejně tak i překvapivý vítěz Rune Velta z Norska. Koudelka skončil těsně pod stupni.
„Dodnes se mi zdá, že jsem byl čtvrtý. Bylo to pro mě obrovské zklamání. Věděl jsem, že na medaili mám,“ líčí Koudelka.
Na šampionátu v roce 2015 to pro něj mohl být životní závod. Ale kdo ví, třeba na něj ještě čeká. V pátek v Lillehammeru vstoupí Roman Koudelka téměř přesně dvacet let po premiéře ve Světovém poháru do další sezony. A i tentokrát bude vrcholem mistrovství světa ve Falunu.
„O to větší motivaci mám zabojovat o hezký výsledek,“ usmívá se Koudelka.
Páté místo jako zázrak
Do prvního závodního víkendu v Lillehammeru se chystá po veselém létě. Začátkem srpna ve Wisle překvapil pátým a sedmým místem v závodech Grand Prix na umělé hmotě.
„Tohle předčilo veškeré mé očekávání. Věděli jsme, že neskáčeme špatně, tréninky byly dobré. Ale že jsem do závodů předvedl nejlepší skoky, které se mi do té doby povedly, bylo něco úžasného,“ vzpomíná Koudelka.
Druhou sezonu těží ze spolupráce se silným polským týmem. Měl k němu blízko celou kariéru, kamarádí se s hvězdami Piotrem Žylou, Dawidem Kubackim či Kacperem Tomasiakem. Pomáhá mu taky český asistent trenéra Michal Doležal.
„Spolupráce s polským týmem mi hodně pomáhá. Od půlky léta jsme s nimi odjeli úplně všechno. Starají se mi i o servis lyží. Když jsem měl vyvrtnutý kotník, hned si mě vzal polský fyzioterapeut, a dal mě do kupy,“ pochvaluje si Koudelka. „Vztahy se prohloubily, cítím se dost vítaný. Možná i tím, jak už jsem tam dlouho, a jak mě poznali, jaký jsem člověk, si mě k sobě pustili.“
S trenérem jsou parťáci
Koudelka díky podpoře armádního centra Dukla i lyžařského svazu využívá zázemí polského týmu, ale jeho trenérem je osvědčený parťák Lukáš Hlava, s kterým kdysi společně skákal.
„Známe se od mých prvních skokanských krůčků. Ví, jak na mě reagovat, jak se mnou komunikovat,“ cení si. „Má to se mnou někdy hrozně těžké. Jsem hodně tvrdohlavý. Když se mi něco nelíbí, dám to jasně najevo. Ale když to někdy trošku přeženu, tak se omluvím. Pro letošek jsme si stanovili, že ať bude mít kdokoli jakýkoli problém, tak o tom spolu budeme mluvit. Máme komunikaci otevřenou, jsme parťáci.“
Pod můstkem si Koudelka zvyknul, že už patří k nejstarším na startovní listině. V Polsku ale s mladíky nemá problém.
„Ať přijde kdokoli z mladých, každému podá ruce. To se tady v Česku bohužel nenosí. Občas musíme my starší pozdravit mladé, aby nám vůbec odpověděli, což se mi razantně nelíbí,“ líčí Koudelka. „Dávám najevo i svým synům, že pozdravit, poděkovat poprosit, je slušnost. Za to se nesmí stydět. To bohužel u našich juniorů hodně chybí.“
České skokanky rostou
Skokanská sezona odstartuje v Lillehammeru proč čtyři české skokany. Koudelka se spolu s Davidem Ryglem zúčastní kvalifikace sobotních závodů. Ženská kvalifikace čeká Kláru Ulrichovou a čerstvou juniorskou světovou šampionku Anežku Indráčkovou. Večer všichni zabojují v závodě smíšených družstev.
„Holky se hodně posouvají. Za poslední dobu udělaly obrovský pokrok. Zaslouží si respekt, nejen můj, ale všech,“ chválí Koudelka. „Mě baví skákat s holkami mixy. Vždycky jsem měl rád týmové soutěže, člověk neskáče jenom za sebe. Holky s námi pojedou většinu závodů. Strašně jim přeju, aby se dostaly na Turné čtyř můstků a zažily tu atmosféru.“
Tradiční Turné na přelomu prosince a ledna bude prvním vrcholem sezony. Ženy se ho v plnohodnotné podobě zúčastní poprvé.
Světový pohár v Lillehammeru:
PÁTEK:
- 10:30 - kvalifikace žen
- 14:00 - kvalifikace mužů (PP Eurosport)
- 16:00 - závod smíšených družstev (PP ČT sport a Eurosport)
SOBOTA:
- 14:35 - závod žen (PP ČT sport a Eurosport)
- 16:50 - závod mužů (PP Eurosport)
NEDĚLE:
- 10:30 - kvalifikace žen
- 12:00 - závod žen (PP ČT sport a Eurosport)
- 14:30 - kvalifikace mužů
- 16:00 - závod mužů (PP Eurosport)