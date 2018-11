Lyžařka Havlíčková o potížích s váhou ve sportu a tlaku na dívky

Zažila svou první olympiádu a míří vzhůru. Barboru Havlíčkovou ale netrápí pouze otázka, jestli v zimě získá medaili na juniorském mistrovství světa, případně udělá další krok v seniorské konkurenci. Dívá se kolem sebe a chce bojovat proti tomu, aby se mladé dívky pouštěly na horskou dráhu tělesné váhy.

Vy sama jste zhubla, že?

„Je to tak. Zhubla jsem trošku.“

Bylo to v plánu?

„To je zapeklitá otázka. Zhubnout bylo v plánu, nevím, jestli tolik, ale něco jsem zhubla. Doufám, že to bude dobré. Váha se v ženském sportu řeší, kór ve vytrvalostním. Je to velký tlak na tyhle nároky a společnost si to neuvědomuje, mělo by se o tom víc mluvit. Každý chce poradit, ale ve výsledku o tom nikdo nic neví.“

Tlak vizualizace je na holky obrovský

Řešila jste sama, jak se stravovat, aby vám tenhle problém nehrozil?

„Začala jsem se stravovat zdravě a vyváženě. Je důležité si to srovnat v hlavě, uvědomit si priority. Říct si, co chci a jít za svým cílem. Snažím se stravovat vyváženě, zdravě, ale není to tak, že kdybych si chtěla dát pizzu, že si ji nedám. Všeho s mírou, od každého trochu. Člověk si musí najít svoji cestu, a čemu věří on. Čím víc lidí vám do toho kecá, tím je to horší, tak je to ve všem. Musíte to vyzkoušet. Každé tělo je jiné, musíte si najít, co vám vyhovuje.“

Je tenhle problém o to citlivějším ve vašem sportu, kde je velký energetický výdej?

„Je to hodně složité. V dnešní době je na nás na holky, a kór na holky v mém věku, kladený strašný důraz na to, jak vypadáme.