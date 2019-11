Strachová o Ledecké na lyžích: Otevřela nám oči, ale je to náročné | iSport.cz

Na startu nové zimy se sněhová obojživelnice Ester Ledecká opět pustí do dobrodružství ve dvou sportech. Brzdí časem stráveným na prkně své šance na lyžích? Slalomářská mistryně světa Šárka Strachová má jasno: „Jde hlavně o Ester, ji především baví to kombinovat.“

Můžete to rozvést?

„Miluje pohyb a jeden sport by pro ni byl nuda. V létě surfuje, hraje beach volejbal, je to sportovní tvor. Pokud jí to vyhovuje a baví ji to… Nemůžu říct, že bych ji více znala, třeba nemá ambice vyhrát Světový pohár. Třeba ji to baví, ráda jezdí na lyžích a je nadšená z každého umístění do desáté příčky.“

Jak se díváte na to, že Ester stále pokračuje ve své unikátní misi ve dvou sportech?

„Musí to být extrémně náročné. Je mladá, má kondici, dobře regeneruje. S přibývajícím věkem to bude složitější. Od pětadvaceti je každý rok na těle znát. Co zvládla teď, nebo i dva roky dřív, bude čím dál složitější zvládat. Pokud do toho chce jít… Kompenzuje to nadšením a vášní pro pohyb. Má podporu jak týmu, tak veřejnosti.“

Ledecká paradoxně ještě rozšiřuje záběr svých disciplín, letos se chce třeba věnovat víc kombinaci…

„Kombinace je za mě pochybná disciplína, kde konkurence není. Ve sjezdu a super obřím slalomu jezdí dobře. Má dobře pochystaný materiál, v Atomicu jí fandí, má kvalitní lyže i vybavení. Na umístění do desítky určitě má. Jezdit stabilně do trojky bude složité. Znova upozorňuji na to, že nevím, jestli je to Esteřin cíl. Pokud bude patnáctá, nebrala bych to jako neúspěch.“

Zvlášť, pokud dělí síly.

„Pořád si myslím, že konkurence v lyžování a na snowboardu je velký rozdíl. I tratě jsou ve sjezdovém lyžování náročnější. Bude to hodně těžké, ale určitě ne nemožné. Všichni jí fandíme, takhle nám dělá dvojitou radost. Když jí to vyhovuje, určitě jí budeme přát, ať hlavně vydrží zdravotně.“

Je pro Ledeckou výzvou i psychická náročnost alpského lyžování?

„Samozřejmě, že to k tomu patří. Málokterý lyžař na top úrovni kariéru ustál bez zranění. Lyžování je nebezpečný sport, kde se musí riskovat, pokud chcete dosáhnout nejvyšší příčky. Na rychlost potřebujete mít natrénováno, i co se týče zkušeností, předjetí pádu. Když spadnete, tak se musíte vyrovnat se strachem, který z toho může pramenit.“

Ledecká každopádně tvrdí, že si nedokáže představit, že by se soustředila jen na jeden sport…

„Myslím, že je to úplně v pořádku. Musí tam být vášeň, radost z pohybu. I kdyby na lyžích jezdila kolem desátých, patnáctých míst, je to úplně neskutečné. Takovouhle sjezdařku jsme od dob Olgy Charvátové neměli. Ester nám otevřela oči, co je ve sjezdařských disciplínách možné. Mám z toho velkou radost. Jedině tomu fandím. Baví ji to, ať si to sama tvoří, jak jí to vyhovuje.“