Lyžařská kometa Dubovská: Zjistila jsem, že musím jezdit rychle!

Zdá se, že Martina Dubovská našla svou ideální stopu. Podobně jako před rokem vzbuzuje její parádní start v Levi naděje do zimy. Dcera české maminky a slovenského tatínka věří, že si konečně ujasnila úspěšnou taktiku. „Zjistila jsem, že musím jezdit rychle,“ směje se.

Čím to je, že vám Levi tak svědčí?

(smích) „To se mě ptá každý. Nevím… Ze začátku jsem si myslela, že je to tou rovnější tratí, tam mi to jde. Ale tentokrát to bylo prudší. V Levi jsem taky poprvé bodovala, je to pro mě speciální místo, mám to tam nejraději. Jezdím tam ráda, ale nechci tam zase být moc dlouho. Pět šest dní, tréninky, závody, to stačí.“

DUBOVSKÁ V LEVI 2020: 12. a 10. 2019: 9. 2017: 29. 2013: 28.

Co ve vás po úspěšném víkendu zůstalo?

„Nejlépe jsem jela první kolo druhý den, byla jsem 66 setin za první závodnicí. Byl to nejmenší odstup, toho si vážím nejvíc. Ale myslím, že se mi v rámci možností podařily čtyři vyrovnané jízdy. Ztrácela jsem v posledních deseti sekundách. Ještě jsem to nezanalyzovala, ale asi jsem neriskla nájezd do roviny. Snad budu za rok ještě lepší.“

České závodnice těžily na trati z informací Slovenky Petry Vlhové, hodně vám pomohly?

„Byly jsme s Gabčou (Capovou) Petře za ten report vděčné. Bylo super, že jsem mohla jet bez rozmýšlení.“

Co říkáte na Vlhové dvojnásobné vítězství?

„No, teď je to královna slalomu. Zaslouží si to za to, jak maká. Je fakt jiný level. Wow!“

Jak na vás působila Mikaela Shiffrinová, která se ukázala poprvé po tragické smrti otce a skončila druhá a pátá?

„Určitě to má velmi náročné, comeback bude pro ni těžší. Někteří říkali, že lyžuje trošku jinak. Já jsem si zatím ani nevšimla, soustředila jsem se na sebe. Ale myslím, že toho má za sebou neskutečně moc. Vrátí se ve stejné síle jako předtím.“

Vy jdete poslední dvě sezony nahoru pod vedením slovenského trenéra Andreje Prevuzňáka, jak jste se dali dohromady?

„Byl se mnou na prvním závodě už ve Špindlu na jaře 2019. Kdysi ho trénoval můj otec, známe se odmalička. Tehdy jsem byla bez trenéra, on si šel zalyžovat do Jasné a nějak vyplynulo, že u mě zůstal. Nevím, jestli je z toho nadšený, ale zatím je to OK. (smích) Myslím si, že první rok jsme se trošku hledali. Tento rok to máme vychytané, víme, co dělat. On mě zná, já ho respektuju. Důvěřuju mu.“

Čím váš trénink obohatil?

„Zjistili jsme, že nemůžu trénovat tolik jako ostatní. Byla jsem furt nemocná. V březnu a dubnu jsme trénovali v Jasné, ale potom jsme trochu méně lyžovali a mega jsme dělali kondičku. Před závody jdeme na rozježdění jednu, dvě jízdy, už ne čtyři. Jsem starší paní…“ (smích)

Jak je důležité, že díky vaším výsledkům startujete hluboko v elitní třicítce?

„To je úplně luxus, jezdit s takovým číslem! I když je super trať, tak s dvacítkou tak dlouho nečekám, všechno je o hodně lehčí.“

Vloni jste v Levi taky začala skvěle, ale další průběh pak nebyl ideální. Bude to letos lepší?

„V minulém roce jsem udělala pár chyb, pak přišly zdravotní problémy. Nebylo to už ono. Vím, co jsem udělala špatně, poučila jsem se, vím, jak to napravit. Doufám, že tenhle rok to bude jiné.“

Ve čtvrtek se jede netradiční paralelní obří slalom v rakouském areálu Lech/Zürs, budete na startu?

„Ano, jsem trošku smutná, že zrušili paralelní slalom. Točit na obřačkách brány od šestnácti do dvaceti metrů bude zajímavé. Je to něco nové, stát se může cokoli. Hodně se těším. Poslední závody jsem si moc užila. Slalom bych šla hned znova. Normálně se mi nedaří si závod takhle užít a ještě ho jít naplno. Chci jezdit naplno, což se mi dřív nedařilo.“

Proč to nešlo?

„Přemýšlela jsem nad vším možným, nad technikou. Zjistila jsem, že musím jezdit rychle, dolů skopce. (smích) I já se pořád učím, každý rok je něco nové.“