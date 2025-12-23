Chcete si užít lyžování? Nezapomeňte na servis! Tam se šetřit nevyplatí, upozorňuje Strachová
Během Vánoc se má ochladit, což je výborná zpráva pro ty, kteří během svátku rádi vyrážejí na lyže. Ale pozor, v jakém stavu máte vybavení? Šárka Strachová, lyžařská šampionka, upozorňuje, že bez správného servisu lyží hrozí zranění, navíc se ochudíte o zážitek. „Lidi na servisu šetří, přitom oproti jiným výdajům je to malá položka,“ tvrdí mistryně světa ve slalomu. Web iSport zjišťoval, jak funguje odborný servis v síti prodejen Endorphin Republic.
O tom, že je servis alespoň občas potřeba, není třeba diskutovat. Přesto je spousta lidí, kteří to podceňují. Šetří tam, kde nemají.
„Když si člověk spočítá, kolik ho lyžování stojí, tak servis lyží je v tom zanedbatelná částka. Přitom si lidi neuvědomí, že pokud jim lyže nedrží nebo nejedou, vůbec si to neužijou. Zbytečně se trápí. O bezpečnosti nemluvě,“ říká Jakub Řezník, který má v prodejně Endorphin Republic na Waltrovce servis na starost.
Realita bývá taková, že lyžaři zaplatí tisíc za permanentku, to samé za občerstvení, zaplatí i parkovné. Ale zdráhají se lyže svěřit profesionálům, a když už si chtějí lyže nabrousit sami, výrazně to ošidí. „My nabízíme profi servis za garážové ceny,“ říká Řezník.
Základní servis stojí 700 korun, ten rozšířený, v němž je zahrnuto i oprava skluznice, o dvě stovky víc. Ten základní obsahuje broušení skluznice kamenem (struktura), broušení hran keramickým kotoučem, mazání (základním parafinem) a stažení (vykartáčování skluznice).
V prodejnách Endorphin Republic se struktura dělá na moderním stroji Reichmann, který kloubí nejlepší vlastnosti mašin od jiných výrobců. Technik může strukturu přizpůsobit lyžařskému stylu. Od turistického až po závodní. To samé při broušení.
Ale pouhé broušení nestačí. Pro lepší lyžařský zážitek je vždycky potřeba si nechat upravit i skluznici. „Lidi přijdou a řeknou, že jim stačí nabrousit. Ale to samo o sobě nestačí, lyže pak nejedou,“ upozorňuje zkušený servisman, který se v oboru pohybuje už spoustu let.
V síti prodejen ER si můžete nechat pochopitelně i seřídit vázání. To je také důležité, ale někdy se to dělá pouze kvůli tomu, aby se vyhovělo pojišťovnám. Moderní vázání už jsou většina dělaná tak, že jsou spolehlivá. „Takže lidi si přijdou seřídit vázání, ale nabrousit lyže už nechtějí, prý je to zbytečné. Ale ono je to někdy naopak,“ vysvětluje zkušený servisman Řezník.
V prodejnách si můžete nechat udělat servis snowboardů nebo běžek. Stroj Reichmann umožňuje navíc upravit skluznici i na běžkách, které mají chlupy. „Což není zrovna běžné. Ale my servisujeme také běžky s moherem,“ upozorňuje.
Ten zároveň doporučuje, aby si lidi nechávali servisovat lyže pravidelně. A pokud možno na stejném místě. V tom případě už stačí hrany vždycky srovnat, není potřeba je tolik „brát.“
Pokud budete chtít, můžete si v servisu nechat i speciálně vytvarovat lyžáky (bootfitting). „Nabízíme veškeré služby. Lidi se nemusí objednávat, prostě přijdou. Většinou to stíháme do dvou dnů, ale pokud si připlatí, jsme schopní to udělat na počkání,“ hlásí Řezník.
Strachová vyzývá k ohleduplnosti
To, jak je servis lyží důležitý, potvrzuje i Strachová, majitelka čtyři medailí z mistrovství světa. Pokud si hrany někdo nabrousí neodborně, může se stát, že se mu hrany kousnou a i z toho vyplývají velmi nebezpečné pády. „A když je má naopak nabroušené málo, na ledových plotnách nezatočí,“ upozorňuje Strachová, která je ambasadorkou obchodů Endorphin Republic.
V nich můžete pořídit další nezbytnou výbavu. Především helmy. Ani na nich se nevyplatí šetřit – což by si lyžaři také měli uvědomit. „Na lyže přijedou krásným drahým autem, je vidět, že o peníze nemají nouzi. Ale když pak když vidím, na čem jezdí a co mají na hlavě,“ kroutí hlavou. Bezpečná helma, páteřák a dobře seřízené lyže jsou základ.
A k tomu je třeba jezdit s ohleduplností. Zvlášť o Vánocích, když jsou sjezdovky přeplněné.
Nejde jenom o bezpečnost. Ale i o zážitek.