Nevidí nic. I tak se pustila do zledovatělého obřáku! Byl to mazec, říká Bubeníčková
Jedna má zbytky zraku, druhá nevidí vůbec. Ale ani to jim nezabránilo, aby se pustily v Harrachově do obřího slalomu. Carina Edlingerová, paralympijská šampionka, a čtyřnásobná medailistka Simona Bubeníčková si jako hosté zazávodily v rámci Media Cupu 2026 v Harrachově. „Byl to mazec, byla jsem poprvé v branách,“ svěřila se Bubeníčková, která přišla o zrak úplně. „Nejen, že jsem jela poslepu, ale ani jsem neslyšela,“ brala to s humorem. Kvůli velkému větru totiž neslyšela pokyny od svého tatínka, který jí dělal traséra.
Má sportovního ducha. Cokoliv dělá, tak chce, aby patřila k nejlepším. Proto 17letá Bubeníčková, která na paralympiádě v Itálii brala tři stříbrné a jednu bronzovou medaili, nebyla se svým výkonem úplně spokojená.
„Mimo branky to bylo v pohodě, to jezdíme krátký oblouk. Ale v obřáku se nabere rychlost, navíc to bylo zrmzlý. Takže to bylo těžký,“ vykládala statečná dáma, která se i tak do branek pustila. A to přesto, že tatínek ji spíš varoval. Ale sportovní duch vyhrál.
Sjezdovka v Harrachově byla skvěle připravená, ale i byla zmrzlá. Takže novináři i hosté měli co dělat, aby to zvládli.
Natož nevidomá Bubeníčková… Proto jí ostatní vysekli velkou poklonu. „Opravdu je neuvěřitelná,“ znělo od většiny účastníků.
Na paralympiádě získala medaile v běžeckém lyžování i v biatlonu, sport miluje. Což se potvrdilo také v Harrachově. Na Media Cup, mistrovství republiky novinářů, dorazila ráda. „Láká mě to ještě někdy si zkusit,“ přiznala sportovkyně, která definitivně o zrak přišla před třemi lety.
Rovnou z Harrachova se svým tátou vyrazili na Mísečky, kde se koná mistrovství republiky v běžeckém lyžování.
Naprosto neohroženě se do branek na červené sjezdovce pustila i Edlingerová, která na paralympiádě vybojovala zlato. „Carina byla neuvěřitelná, pustila se do toho po hlavě a já jsem musel jet docela rychle, aby mě nedojela,“ kroutil hlavou Alex Paťava, trasér paralympijské vítězky.
„Hrozně jsem si to užila, nestála jsem na sjezdovkách strašně dlouho,“ přidala se Edlingerová, která má zbytky zraku a jízda pro ni byla o něco snazší než pro Bubeníčkovou. Obě od dalších účastníků sklidily veliký potlesk. Z novinářů byla stejně jako před rokem nejrychlejší Kateřina Nekolná, hned za ní byl Zdeněk Janda, redaktor deníku Sport.
