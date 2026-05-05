Vonnová zaujala na večírku. Chystá se odložit berle: Přemýšlela jsem, jestli to zvládnu
Americká lyžařská superstar Lindsey Vonnová se po hrozivém pádu na olympijských hrách postupně vrací do veřejného života. Zúčastnila se večírku před módní a benefiční akcí Met Gala, kde přijala pozvání miliardáře Jeffa Bezose a jeho manželky Lauren Sánchezové. Dorazila v dlouhé hnědé róbě a na vysokých podpatcích. Při chůzi si pomáhala berlemi, které by už brzy mohla odložit.
Jednačtyřicetiletá lyžařka, která se před olympijskými hrami vrátila k závodění, zažila skutečně přetěžké měsíce. Lindsey Vonnová si krátce před začátkem vrcholu sezony při závodu Světového poháru v Crans-Montaně přetrhla vaz, přesto se však v Itálii objevila na startu.
Později se ukázalo, že to byla chyba. V olympijském sjezdu po třinácti sekundách ošklivě upadla a následně byla převezena do nemocnice, kde podstoupila operace. Celkově jich má za sebou už osm, hrozila jí i amputace nohy. Přestože teď usilovně trénuje, berle zatím neodložila.
Potvrdila to na akci Met Gala, které se o víkendu zúčastnila. „Thom Browne (módní návrhář) mě o to požádal už dávno. A já Thoma zbožňuju, protože v průběhu pandemie jsme spolu dělali kampaň. Celou dobu jsem přemýšlela, jestli to zvládnu, bylo to jako světlo na konci tunelu. Ale pokusím se už chodit bez berlí,“ líčila Vonnová.
„Vlastně to měl být můj první den chůze bez nich. Jestli se mi podaří přejít až na konec schodů bez berlí, bude to obrovský úspěch,“ hlásila v rozhovoru pro CNN News.
Zda se k lyžování v budoucnu vrátí, zatím neuvedla. Dvojnásobná mistryně světa získala v kariéře i jedno olympijské zlato a čtyřikrát ovládla Světový pohár.