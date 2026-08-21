Co znamená velký přestup Ledecké? V týmu se potká i s Vonnovou. Bývalý kouč Bank reaguje
Nový olympijský cyklus, nová značka lyží. Ester Ledecká po čtyřech letech znovu mění svou závodní továrnu. Opouští projekt Kästle, který vydupal ze země majitel Tomáš Němec a zkusí dobýt Světový pohár na prkýnkách s nápisem Head. „Je to byznys, trošku jsme to čekali,“ hodnotí její krok Tomáš Bank, bývalý trenér Ledecké, a současný šéf závodního oddělení Kästle pro iSport.cz.
Zpráva šla oficiálně ven prostřednictvím atmosférického videa na sociálních sítích, když se ale o rozhodnutí Ester Ledecké vyměnit svou lyžařskou firmu dozvěděl svět, v zákulisí už to nebyla novinka.
„Ester nejevila zájem testovat Kästle, takže jsme to tušili. Byli jsme připraveni, kdyby se rozhodla pro nás. Ale firma Head je odsud deset kilometrů, interní informace jsme měli,“ líčí Bank ze sídla firmy v rakouském Hohenemsu.
Firma Ledeckou na rozloučenou pozdravila na sociálních sítích. „Děkujeme za poslední čtyři roky, Ester! Velmi si ceníme úspěchů, kterých jsme spolu dosáhli, včetně medaile z mistrovství světa v Saalbachu. Přejeme ti vše nejlepší do nadcházející sezóny i do další etapy tvé cesty,“ objevilo se na účtu Kästle na Instagramu.
Bank pomáhal olympijské šampionce ještě déle. Deset let působil v jejím týmu jako trenér a později koordinátor týmu. Pomohl Ledecké do absolutní světové špičky, mimo jiné k olympijskému vítězství v super-G 2018, bronzu ve sjezdu na MS 2025 a čtyřem vítězstvím ve Světovém poháru.
Na jaře skončil v týmu STR, ale dál zůstal v jejím světě důležitým mužem. V květnu totiž nastoupil jako šéf závodní oddělení Kästle. Už v té chvíli ale věděl, že nebude snadné dosavadní tvář značky udržet i dál. Ledecká na dubnové tiskovce oznámila, že zkouší různé značky lyží a zvažuje změny. Z továrny Kästle navíc zmizel i její oblíbený servisman Guntram Mathis, řečený Tschunti.
Je to logický krok, říká Bank
Vyjednávání se nakonec zúžilo do úzké oblasti v Voralrlbersku. Z továrny Kästle v Hohenemsu do sídla značky Head v Kennelbachu je to čtvrthodinka autem.
„Já si myslím, že to je logický krok. Ester chtěla testovat jiné lyže. První kontakt s Headem jsem jí zprostředkoval já, když jsem byl ještě její trenér. Počáteční dotaz, jestli může testovat Heady, byl ode mě,“ vysvětlil Bank.
Ledecká mění lyže podruhé ve vrcholné fázi své kariéry. Olympiádu vyhrála jako firemní jezdkyně Atomicu, když při zlaté super-G v Pchjongčchangu slavně jela na páru, který odložila Mikaela Shiffrinová. Po olympiádě v Pekingu se rozhodla pro projekt značky Kästle, která se díky majiteli Tomáši Němcovi zrodila z popela.
Veřejnost tehdy hodně řešila, jestli nešla Ledecká to risku, když opustila zavedenou firmu a rozhodla se pro značku, která se na závodním trhu etablovala po delší pauze.
„Podle mě je normální, že lyžařky mění značku lyží. Když to tak cítila, změnila je,“ komentovala to tehdy slovenská superhvězda Petra Vlhová.
Novou éru Ledecké ztížilo komplikované zranění klíční kosti, kvůli níž na lyžích přišla o celou sezonu 2022/2023. Vrátila se však do špičky. V každé z dalších sezon skončila jednou na stupních Světového poháru. Její hvězdnou chvilkou bylo v březnu 2024 vítězství v super-G v Saalbachu-Hinterglemu při generálce na světový šampionát. O rok později získala na stejném místě při mistrovství světa bronzovou medaili ve sjezdu.
„Ovlivnilo ji zranění hned po přestupu, materiál byl dobrý. Uvidí se, jestli na Headu budou výsledky lepší,“ líčí Bank. „Věřím, že budou. Ne kvůli lyžím, ale kvůli novým trenérům. Je to impuls, který jí velmi pomůže.“
Ledecká se po olympijské sezoně kromě Banka rozešla i se svým hlavním trenérem Franzem Gamperem. Náhradu oficiálně neoznámila, ale podle zdrojů iSport.cz jde o zkušeného a mezinárodně uznávaného trenéra, který měl v poslední době se svými závodnicemi velké úspěchy.
„Je to profesionál, světově uznávaný trenér. Líbí se mi, jak pracuje. Snaží se pracovat na detailech, byl se už podívat i v Čechách,“ říká Jan Fiedler, sportovní ředitel svazového úseku alpských disciplín. „Trenérský tým bude Ester mít velice kvalitní.“
Ledecká bude mezi světovými hvězdami
Pro český tým rozhodnutí Ledecké o změně lyží mnoho neznamená. Pro svaz je důležité s ní na začátku olympijského cyklu podepsat reprezentační smlouvu na další období.
„Je to v procesu. Je to víceméně vyřešené. Za jinou zemi závodit nebude,“ usmívá se Fiedler. „Dodavatele lyží a dalšího sportovního materiálu si řeší sama. Nejsme jako Rakousko, které má silný Ski Pool a určuje si, které lyžařské značky můžou reprezentanti používat. Když Tomáš Němec vstupoval na trh, chtěl Katharinu Liensbergerovou, ale musel by se stát členem rakouského poolu. Takovouhle vazbu mezi svazem a značkami nemáme.“
Ledecká byla při výměně značky zřejmě vedena i výší finanční nabídky. Její výsledky jsou závislé na kvalitě jejího realizačního týmu, na který si musí každoročně vydělat. V kvalitě lyžařského materiálu mezi jednotlivými značkami nejsou výrazné rozdíly. Zásadní je ale péče o jednotlivé závodnice.
V Atomicu byla Ledecká jednou z hvězd, v Kästle se kolem ní všechno točilo. V Headu najde podporu jednoho z největších firemních týmů.
„Head je osvědčená značka, v současné chvíli asi nejsilnější v rámci závodního oddělení. Ester bude mezi top sportovci,“ vysvětluje Fiedler. „Kästle ji dával naprosto maximální servis, ale změna efekt může mít. Drobné detaily jí třeba můžou sedět líp. Jde o to, jestli jí to individuálně sedne. Nebude to takový rozdíl, jako když přecházel Zaby od Atomicu, kde byl několikátý v řadě ke Kästle, kde se stal jedničkou a lyže se vyráběly pro něj.“
V týmu Head, který si přezdívá Rebelové, bude Ledecká vhodnou náhradou za Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou, která ukončila kariéru. Dalšími posilami hvězdného týmu jsou Novozélanďanka Alice Robinsonová, italský veterán Christof Innerhofera nebo slalomáři Henrikem Kristoffersenem s Larou Colturiovou. Tvářemi značky jsou Švýcar Franjo von Allmen a slavná Američanka Lindsey Vonnová, která se však teď zotavuje z hororové nehody na olympiádě v Cortině d´Ampezzo.
Závodní tým Kästle spoléhá na další vzestup Jana Zabystřana, loňského vítěze super-G z Val Gardeny, a na novou posilu – Švýcara Justina Murisiera, který přišel právě z Headu. Dalšími tvářemi značky jsou Švýcarky Jasmine Fluryová a Janine Schmittová.
„Ester je pro nás ztráta, protože byla větší kandidátka na medaile než naši současní závodníci. Ale máme tři, čtyři lidi, kteří mají šanci. Máme Zabyho, získali jsme Murisiera. Jasmine vloni jezdila s bolestmi, letos je to lepší. A Janine je mladá, měla by se zlepšovat,“ líčí Bank. „A taky se těšíme, co předvedou Češky Machytková a Dubovská, která na konci sezony předváděla velmi dobré výsledky.“
Týmoví kolegové Ledecké v Headu
Lindsey Vonnová (USA)
Franjo von Allmen (Švýc.)
Cornelia Hütterová (Rak.)
Vincent Kriechmayr (Rak.)
Kajsa Vickofhhová Lieová (Nor.)
Stephanie Venierová (Rak.)
Alice Robinsonová (N. Zél.)
Christof Innerhofer (It.)
Henrik Kristoffersen (Nor.)
Laura Colturiová (Alb.)