Vonnová promluvila o operaci: Dlouhá cesta... Za jak dlouho se zotaví a co budoucnost?
Americká lyžařka Lindsey Vonnová věří, že v listopadu by se mohla dočkat další operace nohy, kterou si vážně zranila při pádu v olympijském sjezdu. Po těžkém karambolu jí dokonce kvůli komplikacím hrozila amputace, nohu se ale lékařům podařilo zachránit. Od té doby už absolvovala osm zákroků, jako další by měla přijít na řadu rekonstrukce přetrženého předního zkříženého vazu. Vonnová to řekla v rozhovoru pro TNT Sports při návštěvě tenisového US Open.
„Až se dočkám ACL (předního zkříženého vazu), budu mít před sebou ještě další dlouhou cestu. Ale momentálně se cítím skvěle a jsem za to vděčná,“ řekla Vonnová k náročné rehabilitaci.
„Doufám, že operaci budu moci podstoupit v listopadu, ale každopádně to bude někdy v zimě. A pak to bude trvat dalších devět měsíců, než se z toho plně zotavím, takže dál se zatím ani nedívám. Nevím, co přinese budoucnost,“ dodala.
Otevřenou tak stále nechala otázku případného dalšího návratu k lyžování. Původně ukončila Vonnová kariéru kvůli řadě zranění v roce 2019. O pět let později se s částečnou náhradou kolena na svahy vrátila a nenechala si ujít ani start na olympijských hrách v Cortině, přestože si krátce předtím přetrhla zkřížený vaz v kolenu.
Do sjezdu pod pěti kruhy nastoupila jen devět dnů po zranění, už po 13 sekundách jízdy však zavadila o branku a při pádu utrpěla komplikovanou zlomeninu nohy.