Lehčí vybavení, méně zranění? Lyžaři se brání kontroverzní změně. Bank: Nepřinese to nic
Mezinárodní lyžařská federace FIS v reakci na sérii vážných zranění snížila povolené váhové limity pro kompletní lyžařské vybavení.
Šéf závodního oddělení značky Kästle Tomáš Bank i zástupci dalších výrobců krok ostrými slovy kritizují a označují ho za nepodložený daty.
Těžší lyže méně vibrují, líp sedí na sněhu a ve vysokých rychlostech jsou stabilnější. A navíc hrozí znehodnocení již vyrobených zásob.
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Lyžařských zranění už je příliš. Mezinárodní federace FIS ve snaze o větší bezpečnost závodníků srazila váhové limity pro lyže, podložku a vázání. Přímo ze svahu se ale vrací kritické reakce. „Nepřinese to nic,“ řekl Tomáš Bank, šéf závodního oddělení značky Kästle, během lyžařského semináře Forum Nordicum.
Aleksander Aamodt Kilde. Mikaela Shiffrinová. Lindsey Vonnová. Federica Brignoneová. Spousta velkých jmen se v nedávné minulosti dostala z kopce do operačních sálů. Slavný sjezd Hahnenkamm v Kitzbühelu nedokončilo sedmnáct jezdců. FIS proto upravila regule váhy lyžařských setů v naději, že incidentů ubyde.
Lehčí lyže mají být bezpečnější
Sjezdařské lyže mají hranice na 10,4 kilogramech pro ženy a 10,6 kilogramech pro muže. V obřím slalomu jsou limity ještě níž – na 9,8 kilogramech pro ženy a 10,2 kilogramech pro muže. Myšlenka je jasná: Lehčí lyže budou pro závodníky bezpečnější.
Bude to tak ale opravdu?
„Nechtěl bych nikoho na FIS naštvat, ale podle mě je to kravina. Nemyslím si, že je to bezpečnější,“ říká Bank. Problém je, že těžší lyže méně vibrují, líp sedí na sněhu a ve vysokých rychlostech jsou stabilnější.
Nepodloženo daty
„Potřebují něco udělat, protože zranění je moc, tak to hodili na nás,“ líčí Bank. „Není to podložené daty, že by to mělo pomoct. Nikdo neví, co to udělá ve sto třiceti. Hodili to na nás, bez nějakého výzkumu.Teď to budeme řešit my.“
Bank převzal závodní oddělení Kästle v květnu a hned musí řešit problém. Lyže z továren v rakouském Hohenemsu a v Novém Městě na Moravě zatím požadavkům vyhovují, ale v budoucnosti se to může změnit.
„Bez problému se vejdeme, tak jako všechny firmy kromě Atomiku. Tam to musí řešit jenom podložkou, dají tam jinou desku. Ale oni to chtějí snižovat dál. Musíme tomu zabránit, protože to je blbost,“ říká Bank.
Ozývají se další firmy
Proti pravidlům se už ozvala americká rychlostní specialistka Breezy Johnsonová, jedna z hvězd značky Atomic. Změny se nelíbí ani Rossignolu.
„Nejsem přesvědčen, že regulace bude mít pozitivní efekt na bezpečnost v našem sportu. Nejsou žádné studie, které by to prokázaly,“ řekl Stéphane Mougin, závodní ředitel firmy pro Blick. Pokud by povolená váha kompletů dál klesala, potíže budou mít všechny továrny.
„Do budoucna je to problém. Máme hodně lyží vyrobených, to stojí strašných peněz,“ upozorňuje Bank. „Jestli nám to změní a do limitu se nevlezeme, budeme muset něco udělat.“