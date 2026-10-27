Šéf Kästle Tomáš Bank: Z kolotoče u Ester jsem musel vyskočit. Teď dělám věci, co neumím
S padesátkou na krku Tomáš Bank otevřel dveře do jiného vesmíru. S prostředím elitního lyžování je srostlý, po deseti úspěšných letech s fenoménkou Ester Ledeckou si ale zvyká v dosud nepoznané roli. Jako první Čech se ve strukturách bílého cirkusu dostal na pozici šéfa závodního oddělení významné značky. A věří, že lyže z továrny Kästle pomohou k rychlým časům i Čechům, v čele s Janem Zabystřanem.
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Na kopci tráví o něco méně času. Povinností Tomáše Banka je shánět pro svůj tým hvězdy, hlídat smlouvy a sestavovat rozpočty. Zažehnal už jednu krizovku, když po odchodu klíčového servismana našel náhradu v Alexandru Martinovi, který mazal lyže Tedymu Ligetymu v jeho nejlepších letech. Na lyžařském semináři Forum Nordicum ve Vysočině Areně pak zvládl anglickou prezentaci značky. Rozhovor poskytl webům iSport.cz a iDNES.cz.
Jak velkou změnu zažíváte?
„Brutální. Zůstal jsem v prostředí, ale je to výzva. Dělám věci, které neumím, a snažím se je naučit.“
Co po vás firma žádá?
„Aby lyže byly rychlé a abychom měli výsledky. Abychom měli kvalitní techniky i servismany. To byl největší challenge.“
Ve firmě po sezoně kromě Ledecké skončil i její servisman Guntram „Tschunti“ Mathis. Proč se jeho nástupce sháněl tak těžce?
„Protože já přišel v blbou dobu, pátého května, když měli všichni do třicátého dubna deadline, kdy museli říct: Beru džob, neberu džob. Takže všichni dobří servisáci byli rozebraní. Tak to bývá každý rok. I s trenéry. To je tradice, že veškeré smlouvy na další sezony se uzavírají do třicátého dubna. Měli jsme domluveno, že na Kästle přejde Murisier, pro kterého byl nachystaný i bývalý servisman od Ester. Jenže ten byl tak svázaný s mojí předchůdkyní na postu závodního šéfa Kästle, že když se dozvěděl, že končí, okamžitě dal výpověď.“
Poslední šance z kolotoče vyskočit
Jak jste reagoval?
„Obvolal jsem úplně všechny lidi, které znám – a všichni mi řekli, že nemůžou. Pak jsem někoho sehnal, ale Murisier ho nechtěl. A půl hodiny před schůzkou s ním mi zavolal jeden, že se rozkřiklo, že někoho hledáme. Alex Martin, bývalý servisman Ligetyho, řekl, že se pohádal se šéfem, dal v Headu výpověď a shání práci. Chtěli po něm, aby dělal pro ženy, a to nechtěl. Tak jsem mu řekl: Fajn, bereme tě. Jel jsem za ním do Ingolstadtu, kde bydlí, a plácli jsme si. Takže máme super servisáka, který je fakt dobrý, navíc už kdysi dělal ve fabrice Kästle.“
V Kästle vám nabídli práci, až když jste ukončil působení u týmu STR?
„Ne. To byl důvod, proč jsem skončil. Já opravdu chtěl skončit. Už dřív jsem odmítl nabídku norského nároďáku, to už je asi pět let. Dal jsem si dva dny na rozmyšlenou. Franz Gamper mě strašně přemlouval, že skončí s Ester, když já tam nebudu. Tak jsme se nakonec dohodli, že zůstanu. Načež se rozkřiklo, že já Ester nikdy neopustím.“
Teď už jste cítil, že potřebujete něco změnit?
„To jsem cítil už dlouho. Mě to s Ester samozřejmě bavilo, ale letos je mi padesát a měl jsem poslední šanci z toho kolotoče vyskočit.“
Jste teď o něco méně na cestách?
„Na cestách jsem i teď. Ta práce s Ester byla dobrá, takového sportovce chce každý trenér. Během roku jsem byl docela dost dní doma. Odjedete na půl roku z domu, ale pak jste zase víceméně půl roku doma. Teď jsem taky na cestách, ale ne až v takových blocích.“
Všechno do sebe neuvěřitelně zapadlo
Jak teď s mírným odstupem po ukončení spolupráce s Ledeckou vzpomínáte na to, co jste spolu zažili?
„Tak to byl zázrak. Všechno do sebe neuvěřitelně zapadlo. Hodně jsem se naučil a hodně jsem toho zažil. Udělali jsme výsledky, na které celý tým může být hrdý. Ona je prostě hvězda a já s tím byl nějak spojený, takže se mě na to hodně lidí ptá a hodně na to vzpomíná.“
Který moment se vám nejvíc vybaví?
„Ta olympiáda v Koreji byla samozřejmě velký moment, tam jsme ji trénovali ještě společně s Ondrou (bratrem Ondřejem Bankem). Kolikrát jsme byli blízko a najednou to takhle zázračně hupslo. A pak celý ten kolotoč potom, co nastal, ten byl i pro mě brutální.“
Potřeboval jste od lyží vyčistit hlavu?
„Já si hrál ten svůj golf. I to, že ona dělala snowboard, mi dávalo daleko víc času než v normální práci. I v průběhu zimy jsem mohl být s dětmi na závodech.“
Kolikrát jste spolu řešili, jestli by se neměla soustředit jen na lyže?
„Nikdy. Já věděl, že to nikdy nepřipustí.“
Opravdu jste se ji nesnažil přesvědčit?
„Ne. Ona je prostě snowboardistka i lyžařka. Jiné to nebude.“
Ester budu dál přát
Jak teď budete prožívat její závody?
„Já jí budu fandit. Na těch závodech budu a myslím, že se spolu budeme normálně bavit. A pokud bude chtít poradit, tak jí klidně i poradím.“
Kästle by to nevadilo?
„Samozřejmě, je to kompetitivní prostředí, ale já jí budu dál přát a budu mít radost, když zajede. Charly (Karlheinz Pichler, současný trenér Ledecké) mi občas kvůli technickým věcem volá.“
Jak se vám spolupracuje s vaší novou hvězdou, jíž je Švýcar Justin Murisier?
„Je moc fajn. Je to velké jméno ze švýcarského týmu. Justin už testuje nové lyže. Výsledky z tréninku v Jižní Americe jsou velmi slibné.“
Murisier zatím vyhrál jeden závod Světového poháru, před dvěma lety v Beaver Creek uspěl v průlomovém závodě Jana Zabystřana. Co si od českého esa slibuje poté, co vloni slavně zvítězil ve Val Gardeně?
„Ušil si na sebe bič. Asi to v hlavě dost řešil, což je ale normální. Vzpomeňte si na mého bráchu, jak byl šestý v St. Antonu (v kombinaci na MS 2001 – pozn. red.) a pak rok nic. Zaby potřebuje čas na zpracování. Když jednou dokázal vyhrát takový závod, je to v něm a ono se to zase projeví. To je jak Ester. Vyhrála olympiádu a potom rok trvalo, než takhle překvapivý výsledek zpracovala.“
Tomáš Kraus byl génius
Souhlasíte, že Zabystřan má předpoklady závodit ve světové špičce? Krásně se na jeho styl dívá, je akrobaticky vybavený…
„Rozhodně. Je ještě větší talent, než byl Ondra, sám to kdysi řekl. Už když jsme Ester trénovali spolu, Zaby s námi jezdil do Chile. Už tehdy byl šikovný a Ondra ho viděl lyžovat. Říkal: Ty vole, ten je lepší, než jsem byl já sám. Tak šikovných lidí moc není. Takhle pohybově nadané lidi znám v Česku čtyři: Tomáše Krause, Filipa Trejbala, Ondru a teď Zabyho.“
Ester mezi ně nepočítáte?
„Asi ne. Je dobrá, ale pohybový génius není. Ona je dříč. Génius byl Tomáš Kraus. I Ondra říkal: To je jediný člověk, kterého v pingpongu nebo ve fotbálku neporazím, nebo mám hodně velký problém. A Zaby, na co sáhne, to mu jde. Když tady začne žonglovat fanty, naučí se to za deset minut.“
V minulé sezoně se proslýchalo, že Kästle dobře nejezdily sjezdové lyže. Zapracovali jste na tom?
„To je projekt, který dělám. Snažíme se přijít na to, proč ne vždy ty lyže byly tak rychlé jako v té Gardeně. A asi jsme na dobré cestě.“
Bude znát, že se ke značce po krátké pauze vrátil Rainer Nachbaur, legendární konstruktér lyží?
„Jo, doufám. Jsou signály z Chile. Třeba Barbora Nováková tam vyhrála úplně všechno. Lyže jí jedou jak namydlený blesk. Neříkám, že bude do desítky, ale myslím si, že nějaké bodované umístění se může podařit. Už na olympiádě jela dobře. Několik Evropských pohárů zajela hluboko do desítky.“
Závodní tým stojí neuvěřitelné peníze
V takhle vysoké pozici v lyžařském byznysu nikdy žádný Čech nebyl. Můžete díky ní reprezentantům pomoct?
„Můžu. Mám různé myšlenky a plány, jak to udělat. Já jsem zodpovědný nejen za české závodníky. Ale snažím se, aby nebyli jako dřív na druhé koleji. Což samozřejmě v rámci Kästle neplatilo o Ester, ani o Zabym. Ale z mé dlouholeté kariéry, třeba s Ondrou, vím, že bylo vždycky hrozně těžké dostat ty nejlepší lyže. Zaby už byl v Kästle předloni number one. Ale přesto ho někteří lidi nebrali vážně, dokud nezajel v Beaver Creeku. Já jsem jim říkal, že je dobrej: Hoši, ten kluk je génius! Odpovídali: V Rakousku je takových milion... Pak se to zlomilo a teď je samozřejmě jednička. Nebo jednička, dvojka s Murisierem.“
Co od vás firma v sezoně čeká?
„Nemáme dané žádné cíle. Moje funkce je taková zvláštní. Teď jsme zrovna dělali rozpočty. Závodní tým stojí neuvěřitelné peníze. A když budou výsledky, tak to bude pro nás finanční problém, protože budeme muset platit bonusy. (usmívá se) Pokud se podaří, lyže budou rychlé a naši závodníci budou mít výsledky, tak já překročím budget.“
I když jste v lyžování celý život, změnila vám tahle funkce pohled na ně?
„Jasně. Dělám věci, které jsem nikdy nedělal. Třeba že musím sestavit rozpočet. Projížděl jsem smlouvy se svazy, se závodníky, dodavateli. Rozpočet jsem sestavil, pak jsem ho musel trochu redukovat a hotovo.“
Dali vám nějaký strop?
„Nedali. Dali mi data z loňska a podle nich jsem se řídil.“
Shiffrinová je nejlepší lyžařka historie
Kdo může v sezoně jezdit rychle?
„Já doufám, že naše holky. Samozřejmě to bude těžké. Ilka Štuhecová skončila, Ester je na Headu. Nevím, jestli jezdí Brignoneová, jestli Goggiaová bude zdravá. Dřív bych odpověděl, protože bych viděl na trénincích, jak kdo jezdí. Teď jsem akorát viděl testy švýcarského týmu a vím, že Corinne Suterová byla absolutně brutálně rychlá. Když trénovala s chlapy, tak byla uprostřed startovního pole. V super-G se daří naší Janine Schmittové. Věřím, že Emma Aicherová bude zase ještě lepší. To je prostě génius.“
Co říkáte na její progres? V minulé sezoně všechny šokovala svými výkony napříč čtyřmi disciplínami…
„Měl jsem tu čest jí občas dát report a musím říct, že jsem se do ní lyžařsky zamiloval. To je neskutečný… Věřím, že bude dobrá.“
Zmínil jste konec kariéry Slovinky Ilky Štuhecové. Jak její angažmá hodnotíte?
„V sezoně 2021/2022 byla v pořadí sjezdu jednadvacátá. Když přešla ke Kästle, s 551 body byla druhá. Říkám tomu zázrak, protože to byl zázrak. Ilka u nás zůstává jako ambasadorka. Bude pracovat v závodním oddělení. Na Světových pohárech ji často uvidíme v cílovém prostoru. Je po operaci kolene, jak bude její rehabilitace hotová, začne testovat. Naší ambasadorkou je i Anna Veithová, má speciální edici lyží s jejím jménem.“
Co říkáte na lehký ústup Mikaely Shiffrinové od slalomů?
„Mikaela může vyhrát kdykoli cokoli. Je nejlepší lyžařka historie bez ohledu na disciplínu.“
Kdo ve sjezdu neriskuje život...
A co Lindsey Vonnová? Americká federace ji navzdory děsivému zranění z olympiády nechala na soupisce. Vrátí se?
„Chce se vrátit. Nevím, jak moc má tu nohu zničenou, ale střelená je na to dost. Taky jsem se stal jejím fanouškem, daleko větším než dřív. Bylo úplně neuvěřitelné sledovat, jak dělá prohlídku, jak je šťastná. Je vidět z dálky, proti ostatním holkám je obrovská. Ještě jsme se hodně sblížili s jejím týmem. Měla asi tři trenéry a všichni jsou golfisti, tak jsme se trochu na hřištích potkali. Ona se chce prostě vrátit a dělá pro to všechno.“
Myslíte, že by měla šanci se vrátit do formy?
„Když se vraceli Hirscher a Lindsey, ptali se mě, jestli je to vůbec reálné. Já říkám: Hirscher to bude mít hrozně těžké, protože ten vlak je rychlý. Ale ženské lyžování je o zkušenostech. Říkal jsem, že si klidně myslím, že může být Lindsey klidně na bedně. Netušil jsem, že v Zauchensee vyhraje o vteřinu a půl…“
Vnímáte kritiku jejího počínání? Neriskuje příliš?
„Kdo ve sjezdu neriskuje život… Já ji chápu. Ondra taky jel spoustukrát ve stavu, který nebyl slučitelný… Sedm let jezdil s utrženým vazem. Lyžaři jsou magoři. Kdyby nebyli, tak by dělali jiný sport. Ona tomu obětovala tolik. Olympiáda je pro Američany důležitá, měla to v hlavě jako cíl. Měla smůlu, ona by to klidně vyhrála, i s utrženým vazem.“
Nejde nakonec o peníze od sponzorů?
„Já jsem ji sledoval. Ona byla holka šťastná... Nebylo to kvůli prachům.“