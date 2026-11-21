Být, či nebýt? Sdruženáři bojují o návrat na Hry. MOV má svoje data: Pohnou skálou?
- Mezinárodní olympijský výbor vyřadil severskou kombinaci z programu zimních her 2030 a sport tak bojuje o přežití.
Český reprezentant Jiří Konvalinka i přes nabídky skokanů zůstává a disciplína láká diváky na novou soutěž v USA i ženské závody.
- O případném návratu severské kombinace na olympiádu 2034 v Utahu rozhodne MOV v prvním čtvrtletí roku 2028.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Jde o kariéry, o sportovní sny a budoucnost staroslavného sportu. Severskou kombinaci zasáhlo rozhodnutí MOV o jejím vyřazení z olympijského programu jako cunami. „Za mě všichni zaspali na vavřínku. Poté, co to nevyšlo, se všichni snaží hýbat skálami,“ říká reprezentant Jiří Konvalinka. Dnes však boj proti nicotě bez olympiády běží na sto procent.
Start do kariéry měl výjimečný. Dvacetiletý Lukáš Doležal koncem minulé zimy v Lillehammeru vyhrál juniorské mistrovství světa, což by byl v normálním světě příslib velmi nadějné budoucnosti. Severská kombinace je však uprostřed noční můry a tahle noc možná nebude krátká.
Sport nad propastí
Mezinárodní olympijský výbor v červenci rozhodl o vyřazení disciplíny z programu olympiády 2030 ve Francouzských Alpách. Tradiční sport tak bude pod pěti kruhy scházet poprvé v historii zimních Her a jeho budoucnost jako profesionálního sportu se drolí.
„Snažím se nevnímat, že je to problém. Beru to, jako by se to nedělo,“ říká Doležal. „Stejně s tím dneska nic neuděláme. Budu doufat, že se to na olympijských hrách obnoví. Jdu all-in do severské kombinace. Neřeším, co by kdyby. To stejně nemá cenu. Člověk musí myslet na tuhle chvíli, uvidíme, co bude potom.“
Co bude dál? Severská kombinace je v kritické situaci, doslova na hraně přežití. Stojí před ní dvě shakespearovské cesty. Být, či nebýt?
Mezinárodní federace FIS patří mezi zimními sporty k nejmocnějším. Její disciplíny tvoří základ olympijského programu. V létě se však dvě z nich třásly o místo na olympijských hrách. Paralelní snowboarding s českými hvězdami Ester Ledeckou a Zuzanou Maděrovou přežil. Severská kombinace však padla a v lyžařském hnutí to způsobilo šok. Zdá se, že si hrozbu vyřazení klasické disciplíny nedovedlo představit a snaha o prevenci nebyla dostatečná.
Když lichtenštejnský funkcionář Alexander Ospelt v červnu díky volebnímu vítězství o jediný bod vystřídal ve funkci prezidenta FIS kontroverzního předchůdce Johana Eliasche, hned šel do boje.
„Napsal jsem osobní dopis Kirsty Coventryové (předsedkyni MOV – pozn. red.), aby si uvědomila situaci, pokud by alpský snowboarding a severská kombinace vypadly z programu. Měli jsme dost argumentů, aby zůstaly. Ale bylo příliš pozdě, to musím říct,“ řekl Ospelt na říjnovém semináři Forum Nordicum v Novém Městě na Moravě se zjevnou výtkou ke svému předchůdci. „Minulé vedení situaci tak netlačilo. Chci to dělat jinak.“
Reakce na výtky MOV
Severská kombinace se z prvotního ohromení zotavila a do startu nové sezony jde s několika trumfy. Kalendář Světového poháru je historicky zaplněný. Patří do něj šestadvacet mužských a třiadvacet ženských závodů. Na světovém šampionátu ve Falunu poprvé zavládne genderová parita. Právě dosavadní neúčast žen na zimních Hrách byla jednou z hlavních výtek MOV.
„Už minulou sezonu byly ženy o kus lepší, než když zařazovali na olympiádu skokanky. Vzpomínám si na jejich úroveň, když poprvé závodily na mistrovství světa v Liberci. Holky v kombinaci mají teď podstatně lepší úroveň,“ říká Roman Kumpošt, čestný člen předsednictva FIS.
Sdruženáři se taky poprvé od roku 2001 vrací do Spojených států. V Lake Placid kromě závodů Světového poháru v únoru uspořádají i novinku s názvem Velocity Ski League (v překladu něco jako rychlostní lyžařská liga). Celkem čtyřiadvacet nejlepších mužů i žen bude rozděleni do týmů a závodit se bude ve zkráceném formátu. V jednu chvíli se budou skokanské i běžkařské závody překrývat.
„Potřebujeme nabídnout formát, který je přijatelný mediálně, organizačně a přináší něco nového, je to víc show,“ vysvětluje Tomáš Slavík, sportovní ředitel úseku severské kombinace. „Může to přinést popularitu, nové diváky a udělá sport trošku dynamičtější. Závody v Americe jsou pro nás velká věc.“
Jiná čísla
Severské kombinaci z pohledu televizních ratingů uškodily dvoje asijské Hry v Pchjongčchangu a Pekingu s nevýhodnými nočními přenosy pro evropské publikum. Letošní olympijské závody ve Val Fiemme čísla logicky zvedly, ale nestačilo to.
„Pomohlo nám být zpátky ve střední Evropě, ale podle MOV ne dostatečně,“ vysvětloval v Novém Městě na Moravě šéf sdruženářského Světového poháru Lasse Ottesen. „Snažili jsme se prezentovat, co jsme udělali. Oni se ale dívají na svá čísla, nabírají je trochu jinak než my.“
Kumulativní sledovanost minulé sezony Světového poháru, která se sleduje především v Evropě, přinesla severské kombinaci 316 milionů diváků. Pomohl nárůst zájmu o ženské disciplíny, které vyskočily o čtvrtinu. Ratingy letošní olympiády MOV nezveřejnil, ale uvedl, že severská kombinace byla ze všech sportů nejhorší a byla poslední v jedenácti ze čtrnácti sledovaných metrik.
„Olympijské hry mají úplně jinou skladbu diváků. Bazírují na amerických právech,“ vysvětluje Kumpošt. „Divácké spektrum je na olympijských hrách hodně založené na Americe a Asii. Kdežto ve Světovém poháru je majorita audience z Evropy. Čísla z Evropy se rapidně liší od čísel, která sleduje MOV. Oni mají obrovská čísla ve snowboardingu a freestylu, ale FIS má ohromný problém tyhle závody ve Světovém poháru prodat.“
Tohle je jeden ze skrytých problémů, které vyřazení severské kombinace přináší. MOV na svém produktu v letech 2025 – 2028 vydělá 7,7 miliardy dolarů (přes 170 miliard korun). FIS ovšem musí olympijské disciplíny během čtyřletého období držet při životě.
Během závodů v severské kombinaci se využívají střední můstky, na kterých už specialisté kromě světového šampionátu neskáčou, jsou ale nezbytné pro trénink. A prostředky za pořádání závodů je pomáhají udržovat.
„Potřebujeme severskou kombinaci kvůli skokům i běžkám. Hodně dětí dělá obě disciplíny a teprve později se rozhodne, kterou si vybere,“ upozornil na Forum Nordicum bývalý německý biatlonista Arnd Peiffer, sportovní koordinátor německé policie, jež podobně jako v Česku zaměstnává spoustu olympioniků. „V podpoře severské kombinace jsme se rozhodli pokračovat do roku 2030. Stále nabíráme nové sportovce, protože kdybychom přestali, už se nikdy nevrátíme zpět.“
Svět severské kombinace je smířený s tím, že zimní Hry v roce 2030 budou bez něj.
„Francouzům jsem viděl na očích, že tomu nedávají moc velké naděje. Řekli mi, že zprávy o tom, že půjdou za Macronem a francouzskými politiky, byly fake news,“ líčí Konvalinka.
Disciplína se upírá k diplomatickým jednáním s výhledem comebacku na olympiádu 2034 v Utahu, i kdyby jen jako dodatkový sport díky výběru pořadatele. V závěru příštího roku dá své doporučení programová komise MOV. V prvním čtvrtletí roku 2028 pak má MOV vydat rozhodnutí, které může dát severské kombinaci nový život, nebo může zřejmě definitivně pohřbít její budoucnost jako profesionálního sportu.
A co Češi?
Reprezentanti mají zajištěnu podporu na současnou i příští sezonu. Za týden ve finském Kuusamu odstartují Konvalinka s Doležalem, o týden později v Trondheimu čekají první závody sezony Jolanu Hradilovou a Terezu Koldovskou.
„Těžký, ale naděje umírá poslední,“ říká Konvalinka. „V následujících dvou letech máme pevnou půdu pod nohama. V momentě, kdy se rozhodne, že severská kombinace v roce 2034 na olympiádě nebude, budeme muset nějak jednat. Jsem rád, že mám otevřená vrátka jenom pro skok na lyžích.“
Konvalinka je výborný skokan, v březnu dokonce vyhrál mistrovství republiky specialistů v Harrachově a porazil i dlouholetého českého lídra Romana Koudelku. Od skokanů dostává pravidelné laso.
„Laškujeme posledních pět, sedm let. Po mistrovství republiky v Harrachově ještě víc,“ usmívá se Konvalinka. „Nechávají to čistě na mě. Doufám, že by byli rádi, kdybych přestoupil. Ale je to, jak má být. Jestli mám někdy skončit u skoků, tak tam půjdu přirozenou cestou. V severské kombinaci mě naplňuje, co sport nabízí. Nachází se v krizovém stavu, ale nechci utíkat, chci tomu napomoct, vydržet. Jestli to má být konec, tak chci odejít s důstojným pocitem.“
Juniorský světový šampion Doležal je naopak výborný běžec, což je v současné severské kombinaci klíčové.
„Je to hodně o běhu, jak na to člověk má,“ líčí Doležal. „Dřív to bylo tak, že dobrý skokan dokázal jezdit na bedně. Teď, pokud člověk neskočí a zároveň neběží na vysoké úrovni, nemá šanci být v topu. Doufám, že dokážu závodit na vysoké úrovni.“
Sledovanost severské kombinaceSrovnání sezón 2024/2025 a 2025/2026 napříč disciplínami FIS
|Disciplína
|Sledovanost (živě)
|Trend
|Alpské lyžování
|2,266 mld.(živě: 365 mil.)
|+1 %
|Skoky na lyžích
|1,549 mld.(živě: 398 mil.)
|-16 %
|Běh na lyžích
|650 mil.(živě: 119 mil.)
|-15 %
|Snowboarding
|528 mil.(živě: –)
|+18 %
|Akrobatické lyžování
|452 mil.(živě: 36 mil.)
|-7 %
|Severská kombinace
|379 mil.(živě: 85 mil.)
|+14 %