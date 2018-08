Šéf Erbanové: Vždy mi říkala, že je jako Bolt, kdyby trénoval na maraton

Právě mu skončila pracovní schůzka, když zvedl telefon. Jiřího Berana čekal nepříjemný rozhovor na téma rozhodnutí Karolíny Erbanové nepokračovat v kariéře.

Pane Berane, jde mi o Karolínu Erbanovou…

„Mně taky…“

Jak vám své plány oznámila?

„Kájina měla přání, abychom se potkali dřív, než to pustí do světa. Když mi to oznamovala, bylo to oznámení rozhodnutého člověka. Nedalo se na tom nic změnit. Je to rozhodnutí Káji. Musíme se chytnout za nos. I když za Olymp… Ne že bych si myl ruce, ale mám čisté svědomí. Ale tohle je špatně. Jestli je olympijský medailista, který chce reprezentovat a takhle se to vyvíjí, je něco špatně.“

Jak přesně vaše schůzka proběhla?

„Já jsem s Kájou normálně v kontaktu přes telefon, přes mail. Kája přijela dřív ze soustředění a kontaktovala mě, že se se mnou nutně potřebuje sejít. Já jsem zažertoval, že jí gratuluji, jestli je v jiném stavu. Ona řekla, že je něco jiného. Informovala mě, jaké budou další kroky.“

Co si o tom myslíte?

„Já jsem nastoupil do Olympu po olympiádě v Soči, kdy se Kájina rozhodla jít vlastní cestou. Jsem přesvědčen, že dle možností, které Olymp