Famózní Jílek slaví další vítězství v SP! Poprvé vyhrál na pěti kilometrech
Rychlobruslař Metoděj Jílek ovládl v Hamaru závod na 5000 metrů a vybojoval druhý triumf ve Světovém poháru. Devatenáctiletý český reprezentant pokořil v norském středisku časem 6:07,582 rekord dráhy. V závodě na pět kilometrů uspěl poprvé v kariéře. Před týdnem v Heerenveenu ovládl desítku.
Jílek dnes předčil o 4,714 sekundy Francouze Timothyho Loubineauda a oplatil mu měsíc starou porážku z pětikilometrového závodu v Salt Lake City. Třetí byl Nor Sander Eitrem, který ztratil na Jílka necelých šest sekund.
V závodě na 3000 metrů skončila sedmá Martina Sáblíková, která zaostala o jednu příčku za svým nejlepším umístěním na této trati v sezoně. Nikola Zdráhalová byla osmá na 1000 metrů, jejím maximem v této disciplíně je šestá pozice.
Jílek potvrdil výbornou formu. Na stupně vítězů se letos probojoval potřetí a popáté celkově. V Hamaru zaznamenal další velký úspěch, v březnu zde získal bronz na mistrovství světa v závodě na deset kilometrů. Dnes překonal o více než dvě sekundy 16 let starý rekord dráhy Nizozemce Svena Kramera.
Český reprezentant startoval v předposlední jízdě s Loubineaudem. Postupně zrychloval a dařilo se mu zajíždět kola pod 29 sekund. Jízdu dokončil s velkým náskokem, který v závěrečné jízdě nepokořil ani domácí Eitrem. Jílek se dostal do čela hodnocení SP na dlouhých tratích o pět bodů před Loubineauda.
Sáblíková splnila cíl
Osmatřicetiletá Sáblíková, jež je na trojce šestinásobnou mistryní světa, byla na této trati v sezoně dvakrát šestá. V Norsku startovala trojnásobná olympijská vítězka v poslední rozjížďce a časem 4:05,74 ztratila 4,79 sekundy na vítěznou Marijke Groenewoudovou z Nizozemska. Další místa na stupních vítězů obsadily Kanaďanka Isabelle Weidemannová a domácí Ragne Wiklundová.
Sedmá příčka stačila Sáblíkové k tomu, aby si zajistila po trojce olympijský start i na pětikilometrové trati. „(Čas) 4:05 není špatný, není to ani dobrý. Pro mě bylo nejdůležitější, že to sedmé místo mi zajistilo účast na pět kilometrů. Jsem hrozně moc ráda, jak to dopadlo. Cíl pro tuhle sezonu - jet na olympiádě trojku, pětku - se mi splnil, takže já jsem spokojená,“ řekla Sáblíková v nahrávce pro média.
Devětadvacetiletá Zdráhalová, která si v pátek vylepšila čtvrtým místem na 1500 metrů maximum v seriálu, zajela na kilometru čas 1:16,136 minuty. Zvítězila Japonka Miho Takagiová, na niž česká reprezentantka ztratila 1,74 sekundy, před Nizozemkami Femke Kokovou a Marrit Fledderusovou. Nejlépe Zdráhalová skončila na kilometrové trati šestá v únoru v Tomaszówě Mazowieckém.
SP v rychlobruslení v Hamaru (Norsko):
Muži:
1000 m: 1. Stolz (USA) 1:07,63, 2. Žurek (Pol.) 1:08,21, 3. Nuis (Niz.) 1:08,25, ...divize B: 35. Stodola (ČR) 1:15,62.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Stolz 240, 2. De Boo (Niz.) 188, 3. Žurek 180.
5000 m: 1. Jílek (ČR) 6:07,58, 2. Loubineaud (Fr.) 6:12,29, 3. Eitrem (Nor.) 6:13,49, ...divize B: 38. Procházka (ČR) 6:49,76.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů):1. Jílek 210, 2. Loubineaud 205, 3. Eitrem 193.
Ženy:
1000 m: 1. Takagiová (Jap.) 1:14,39, 2. Koková 1:14,73, 3. Fledderusová (obě Niz.) 1:15,39, ...8. Zdráhalová (ČR) 1:16,13.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Koková 216, 2. Fledderusová 169, 3. Boweová (USA) 166, ...21. Zdráhalová 91.
3000 m: 1. Groenewoudová (Niz.) 4:00,95, 2. Weidemannová (Kan.) 4:01,30, 3. Wiklundová (Nor.) 4:01,41, ...7. Sáblíková (ČR) 4:05,74, divize B: 26. Korvasová 4:19,16, 31. Kuršová (všechny ČR) 4:22,55.
Průběžné pořadí (po 4 z 5 závodů): 1. Wiklundová 210, 2. Weidemannová 191, 3. Maltaisová (Kan.) 174, ...7. Sáblíková 144, 37. Zdráhalová 28.