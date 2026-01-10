Zdráhalová si připsala největší úspěch v kariéře! Na ME vybojovala stříbro
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vybojovala na mistrovství Evropy stříbrnou medaili v závodě na 1500 metrů a připsala si největší úspěch v kariéře. Z vítězství se radovala Norka Ragne Wiklundová, která byla v pátek nejrychlejší i na trati 3000 metrů.
Devětadvacetiletá česká reprezentantka patřila v Polsku mezi medailové aspirantky, neboť ze startovního pole v sezoně zajela rychlejší čas pouze Wikludová, s níž se utkala v rozjížďce. Favorizovaná Norka dosáhla času 1:56,241, Zdráhalová byla o 29 setin sekundy pomalejší. Bronz vybojovala Nizozemka Chloé Hoogendoornová.
Zdráhalová se v aktuální sezoně ve Světovém poháru na patnáctistovce prosadila čtyřikrát do elitní desítky, nejlépe se umístila v prosinci v Hamaru, kde skončila čtvrtá. V průběžném hodnocení disciplíny je před lednovým finále v Inzellu sedmá.
Mistrovství Evropy v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko):
Muži:
5000 m: 1. Semirunnij (Pol.) 6:11,13, 2. Lorello 6:14,49, 3. Ghiotto (oba It.) 6:17,00, ...16. Procházka (ČR) 6:53,36.
Týmový sprint: 1. Polsko 1:20,22, 2. Nizozemsko 1:20,24, 3. Norsko 1:20,31.
Ženy:
500 m: 1. Ziomeková Nogalová 37,79, 2. Wójciková (obě Pol.) 38,27, 3. Greveltová (Niz.) 38,37.
1500 m: 1. Wiklundová (Nor.) 1:56,24, 2. Zdráhalová (ČR) 1:56,53, 3. Hoogendoornová (Niz.) 1:57,64, ...14. Korvasová (ČR) 2:07,48.