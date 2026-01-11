Zdráhalová má před olympiádou skvělou formu! Na kilometru se stala mistryní Evropy
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová se stala v Polsku mistryní Evropy v závodu na 1000 metrů. Devětadvacetiletá česká reprezentantka navázala na zisk stříbrné medaile ze sobotního závodu na 1500 metrů a připsala si největší úspěch v kariéře.
Druhá skončila v Tomaszówě Mazowieckém na kilometru Chloé Hoogendoornová z Nizozemska, třetí byla její krajanka Isabel Greveltová.
Zdráhalová dokonale využila slabší konkurenci na kontinentálním šampionátu, řada rychlobruslařek se totiž soustředí na přípravu na finále Světového poháru v Inzellu a únorové olympijské hry v Miláně.
Svěřenkyně trenéra Petra Nováka nastupovala na start s nejlepším osobním rekordem ze všech závodnic. Představila se v závěrečné rozjížďce společně s domácí Igou Wojtasikovou, kterou bezpečně o více než dvě sekundy porazila a v závěrečném kole se posunula i na první místo. Hoogendoornovou porazila o 28 setin sekundy.
Mistrovství Evropy v rychlobruslení v Tomaszówě Mazowieckém (Polsko):
Muži:
1500 m: 1. Kongshaug (Nor.) 1:46,086, 2. Semirunnij (Pol.) 1:46,503, 3. Prins (Niz.) 1:46,616, ...19. Procházka (ČR) 1:54,026.
Ženy:
Stíhací závod družstev: 1. Nizozemsko 3:01,355, 2. Belgie 3:03,975, 3. Polsko 3:07,727.
1000 m: 1. Zdráhalová (ČR) 1:16,068, 2. Hoogendoornová 1:16,341, 3. Greveltová (obě Niz.) 1:16,377.