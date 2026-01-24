Skvělý Jílek (19) ovládl Světový pohár! V posledním závodě byl druhý, derniéra Sáblíkové
Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal celkovým vítězem Světového poháru na dlouhých tratích. V závěrečném závodě na 5000 metrů v Inzellu skončil v osobním rekordu druhý, nestačil pouze na Sandera Eitrema z Norska, jenž se jako první rychlobruslař dostal pod hranici šesti minut a časem 5:58,52 vytvořil světový rekord. Jílek předvedl výkon 6:01,98 a byl tak o tři a půl sekundy pomalejší.
Devatenáctiletý Jílek ve své druhé sezoně ve Světovém poháru nasbíral 264 bodů a druhého Francouze Timothyho Loubineauda porazil o jedenáct bodů. Zatímco Jílek kariéru začíná, osmatřicetiletá Martina Sáblíková byla při svém posledním startu v seriálu šestá v závodě na 3000 metrů a v SP, který třináctkrát celkově ovládla, skončila osmá. V novém osobním rekordu i nejlepším čase oválu vyhrála Norka Ragne Wiklundová a slaví celkový triumf.
Jílek nastupoval v Inzellu jako vedoucí muž průběžného pořadí a představil se v závěrečné rozjížďce s Eitremem. Od startu se oba pohybovali v čele virtuálního pořadí a do poloviny tratě zajížděli srovnatelné časy. Poté se ale do vedení posunul třiadvacetiletý Nor a mířil za vítězstvím. Nakonec se mu podařilo i překonat světový rekord Loubineauda, který v listopadu v Calgary dokázal zajet čas 6:00,23.
„Byl to dobře zajetý závod, ve kterém jsem udělal málo chyb. Jel jsem tak, abych porazil Timothyho (Loubineauda) a vyhrál Světový pohár. Sander zajel neskutečný čas, pokořil o šest vteřin traťový rekord, světový o dvě vteřiny. Zajel super. Teď jsem neměl na to, abych mu konkuroval,“ řekl Jílek v nahrávce pro média.
Pražský rodák už v průběhu závodu vnímal skvělý Eitremův výkon. „Po polovině závodu, kdy se to rozjelo ve velkém tempu, tak jsem věděl, že pokud nezpomalí, bude to světový rekord. Snažil jsem se s ním udržet, ale ke konci mi už trochu došly síly,“ popsal Jílek, který vynechal nedávné mistrovství Evropy a chystá se na blížící se olympijské hry v Miláně. „Cítím se dobře, forma je. Ještě se to musí trochu dopilovat. Jak je vidět, tak jsou tady lidi, kteří zajíždí výborné časy. Do Milána ale budu připravený,“ řekl.
Hlavní cíl je olympiáda
Celkový triumf v SP jej potěšil, pro sezonu to ale nebyl jeho hlavní cíl. „Tím je olympiáda. Tohle je vedlejší produkt, který z toho vzešel. Jsem za to šťastný, ale jak říkám, není to hlavní cíl,“ dodal svěřenec novozélandského trenéra Kalona Dobbina, který se před přestupem k rychlobruslení věnoval in-line bruslení.
Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková předvedla v Max Aicher Areně čas 4:01,98 a byla rychlejší než na nedávném mistrovství Evropy v Polsku, kde skončila čtvrtá, a v prosincovém závodě SP v Hamaru. Česká reprezentantka v rozjížďce o sekundu prohrála s Belgičankou Sandrine Tasovou a po dojetí byla průběžně třetí.
Z dalších tří rozjížděk svěřenkyni trenéra Petra Nováka porazily ještě tři rychlobruslařky. Za suverénní Wiklundovou skončila druha Joy Beuneová z Nizozemska, třetí byla Kanaďanka Valerie Maltaisová. Od vítězství dělilo Sáblíkovou o více než sedm sekund, na třetí Maltaisovou ale jen dvě sekundy.
„Jsem ráda za to, jak to dopadlo. S ohledem na to, jak se mi jezdilo posledních 14 dnů a v jakém jsem byla rozpoložení, tak jsem doufala, že nebudu poslední. Dopadlo to dobře,“ řekla Sábliková v nahrávce pro média. Pocitově to byla pro ni druhá nejvydařenější trojka v sezoně. „Pořád mě ale mrzí poslední dvě kola, která nejsem schopná udržet kolem 32 vteřin,“ přiznala.
Na čas se prý nesoustředila. „Nebylo důležité, jaký čas zajedu, ale jak se mi pojede. A první čtyři kola byly asi nejlepší za poslední dny. Konec nebyl ideální, poslední kola to nejsem já. Ale bylo to lepší než na minulých závodech v Tomašově, Hamaru nebo Heerenveenu,“ řekla Sáblíková.
Rodačka z Nového Města na Moravě již dlouho dopředu oznámila, že po této sezoně ukončí kariéru. V SP se tak dnes představila naposledy. „Takže to bylo emotivní. Už když jsem šla na dráhu, do šatny, když jsme se rozjížděla. Letos to prožívám úplně jinak a asi si to dělám sama těžší,“ přiznala Sáblíková. Potěšilo ji ale setkání s německou legendou a svým vzorem Claudií Pechsteinovou. „Přišla za mnou a řekla mi, ať si to užiju. Bez ohledu na výsledek. A to jsou slova, které chce člověk slyšet,“ řekla.
Finálové závody Světového poháru v rychlobruslení v Inzellu (Německo):
Muži:
1000 m: 1. Stolz (USA) 1:06,83, 2. Žurek (Pol.) 1:07,20, 3. Wennemars (Niz.) 1:07,23, ...divize B: 31. Stodola (ČR) 1:14,50.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Stolz 300, 2. Žurek 234, 3. De Boo (Niz.) 231.
5000 m: 1. Eitrem (Nor.) 5:58,52 - světový rekord, 2. Jílek (ČR) 6:01,98, 3. Loubineaud (Fr.) 6:03,65, ...divize B: 31. Procházka (ČR) 6:41,06.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Jílek 264, 2. Loubineaud a Eitrem oba 253.
Ženy:
1000 m: 1. Leerdamová (Niz.) 1:12,74, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:13,43, 3. Koková (Niz.) 1:13,67.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Koková 264, 2. Leerdamová 223, 3. Boweová (USA) 209, ...23. Zdráhalová (ČR) 91.
3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 3:54,74, 2. Beuneová (Niz.) 3:56,96, 3. Maltaisová (Kan.) 3:59,92, ...6. Sáblíková 4:01,98, ...divize B: 21. Korvasová 4:13,05, 26. Kuršová 4:18,15, 28. Kainová (všechny ČR) 4:19,94.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Wiklundová 270, 2. Weidemannová (Kan.) 227, 3. Beuneová 222, ...8. Sáblíková 182, 40. Zdráhalová 28, 50. Korvasová 4.