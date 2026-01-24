Skvělý Jílek (19) ovládl Světový pohár! V posledním závodě nestačil jen na rekordmana
Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal celkovým vítězem Světového poháru na dlouhých tratích. V závěrečném závodě na 5000 metrů v Inzellu skončil v osobním rekordu druhý, nestačil pouze na Sandera Eitrema z Norska, jenž se jako první rychlobruslař dostal pod hranici šesti minut a časem 5:58,52 vytvořil světový rekord. Jílek předvedl výkon 6:01,98 a byl tak o tři a půl sekundy pomalejší.
Devatenáctiletý český reprezentant Jílek ve své druhé sezoně ve Světovém poháru nasbíral 264 bodů a druhého Francouze Timothyho Loubineauda porazil o jedenáct bodů.
Podrobnosti připravujeme.
Finálové závody Světového poháru v rychlobruslení v Inzellu (Německo):
Muži:
1000 m: 1. Stolz (USA) 1:06,83, 2. Žurek (Pol.) 1:07,20, 3. Wennemars (Niz.) 1:07,23, ...divize B: 31. Stodola (ČR) 1:14,50.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Stolz 300, 2. Žurek 234, 3. De Boo (Niz.) 231.
5000 m: 1. Eitrem (Nor.) 5:58,52 - světový rekord, 2. Jílek (ČR) 6:01,98, 3. Loubineaud (Fr.) 6:03,65, ...divize B: 31. Procházka (ČR) 6:41,06.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Jílek 264, 2. Loubineaud a Eitrem oba 253.
Ženy:
1000 m: 1. Leerdamová (Niz.) 1:12,74, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:13,43, 3. Koková (Niz.) 1:13,67.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Koková 264, 2. Leerdamová 223, 3. Boweová (USA) 209, ...23. Zdráhalová (ČR) 91.
3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 3:54,74, 2. Beuneová (Niz.) 3:56,96, 3. Maltaisová (Kan.) 3:59,92, ...6. Sáblíková 4:01,98, ...divize B: 21. Korvasová 4:13,05, 26. Kuršová 4:18,15, 28. Kainová (všechny ČR) 4:19,94.
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Wiklundová 270, 2. Weidemannová (Kan.) 227, 3. Beuneová 222, ...8. Sáblíková 182, 40. Zdráhalová 28, 50. Korvasová 4.