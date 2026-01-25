Snová generálka na olympiádu! Jílek (19) vyhrál poprvé závod s hromadným startem
Rychlobruslař Metoděj Jílek vyhrál na Světovém poháru v Inzellu poprvé v kariéře závod s hromadným startem a v konečném pořadí disciplíny obsadil čtvrté místo. Český reprezentant v Německu navázal na druhé místo ze sobotního závodu na 5000 metrů, kterým si zajistil celkový triumf na dlouhých tratích, a před olympijskými hrami potvrdil výbornou formu.
Ve své druhé sezoně v elitním seriálu se Jílek z vítězství radoval potřetí v kariéře. Dosud měl devatenáctiletý český talent na kontě triumf na trati 10.000 metrů z Heerenveenu a na poloviční trati z Hamaru.
„Jsem z toho nadšený. Celou sezonu jsem byl kandidát na vítězství, pokud budou super podmínky. Teď se to konečně povedlo, když jsem ujel a měl jsem štěstí, že mě žádný z těch velkých týmů nesjížděl. To taky patří k tomu závodu,“ řekl Jílek v nahrávce pro média.
Jílek využil zpomalení po prvním bodovaném sprintu ve čtvrtém kole a vyrazil do samostatného úniku. Nikdo ze soupeřů na jeho nástup nezareagoval a juniorský mistr světa z loňského roku už se až do cíle nenechal dostihnout.
„Ze zkušenosti z minulých Světových pohárů jsem si myslel, že mě sjedou, protože se to vždycky stalo, když jsem chtěl udělat nějaký pokus o únik,“ řekl Jílek s tím, že během závodu kontroloval, jak daleko má soupeře za sebou. „Nějakých pět šest kol do cíle už jsem měl naději, že to můžu dojet,“ uvedl.
Taktický plán před závodem měl přitom původně jiný. „Chtěl jsem udělat pozdní únik někdy čtyři kola před cílem, ale dostal jsem se do sprintu o body, který jsem vlastně nesprintoval, a pak jsem jenom pokračoval s tou rychlostí a tím se mi povedlo udělat tenhle super únik,“ popsal rozhodující nástup.
Výhrou se zařadil do okruhu favoritů i pro olympijské hry. „Při olympiádě ten závod bude probíhat úplně jinak. Teď se spíš soupeřilo o vítězství ve Světovém poháru, takže hlavní favoriti si hlídali hlavně sebe, aby neztratili body, ale na olympiádě se pojede na vítězství. Bude to něco jiného, ale dává mi to naději, že můžu zajet taky nějaký skvělý výsledek,“ věří Jílek.
Druhé místo obsadil Mathieu Belloir z Francie, třetí skončil Andrea Giovannini. V celkovém pořadí disciplíny uhájil první místo před dnes bronzovým Italem Jorrit Bergsma z Nizozemska, jenž dojel na 11. místě.
Závody SP v rychlobruslení v Inzellu (Německo):
Muži:
500 m: 1. Žurek (Pol.) 34,06, 2. Stolz (USA) 34,10, 3. Kania (Pol.) 34,29, ...divize B: 28. Stodola (ČR) 37,67.
Konečné pořadí SP (po 9 závodech): 1. Stolz 499, 2. Žurek 441, 3. De Boo (Niz.) 372.
Závod s hromadným startem:1. Jílek (ČR), 2. Belloir (Fr.), 3. Giovannini, ...divize B: 13. Procházka (ČR).
Konečné pořadí (po 5 závodech): 1. Bergsma (Niz.) 227, 2. Giovannini 223, 3. Swings (Belg.) 211, 4. Jílek 199, ...46. Procházka 14.
Týmový sprint: 1. USA, 2. Norsko, 3. Nizozemsko, ...11. Česko (Kočí, Procházka, Jílek).
Konečné pořadí SP (po 2 závodech): 1. USA 114, 2. Nizozemsko 108, 3. Norsko 102, ...13. Česko 30.