Jílkova marketingová hodnota vzrostla, teď ji vytěžit. Manažer: Prodáváme celý jeho příběh
Olympijské zlato a stříbro přinesly už po jejich získání Metoději Jílkovi hodně emocí a těšit se může i na slušný finanční bonus. Teď jde ale o to vytěžit z úspěchu co nejvíc i po marketingové stránce. A tedy získat zlatému rychlobruslaři silné nové partnery k těm, kteří mu důvěřovali už dřív. „Není to však jen ‚kupování si olympijského zlatého medailisty‘, ale něčeho daleko většího,“ vysvětluje současné trendy Jan Koukal z agentury Sportegy, která českou hvězdu zastupuje.
Olympijských medailistů, i těch zlatých, má Česko hodně. Ovšem ne úplně všichni dokázali dostat ze svého úspěchu maximum. Zlatý hoch z Milána Metoděj Jílek na to má lidi. „Jeho marketingová hodnota vzrostla, ale myslím si, že pořád není zdaleka na vrcholu,“ upozorňuje Jan Koukal.
Ten nedávno prodal většinový podíl ve své agentuře Sportegy společnosti The Playbook House, pod níž historicky spadali Martina Sáblíková s Jílkem. A právě úkolem celé firmy bude zajistit i do budoucna silné partnery. Důležitou roli budou hrát i sociální média. „Sociální platformy jsou dnes klíčové i v hodnotě sportovce, značky na to koukají,“ zdůrazňuje Koukal.
Metoděj na ZOH získal v pouhých devatenácti letech zlato a stříbro. Co se tím mění pro něj a pro vás, jakožto marketingového zástupce?
„Začnu od Metoděje. U něj se mění to, že pozornost, kterou získal, je výrazná. Zároveň má ale výhodu, že trénuje v Německu. Kdyby byl v Čechách, bylo by to mnohem intenzivnější. Teď si odbude nějaké kolečko a vždy když bude v Česku, trochu se to na něj navalí. Ale zároveň v Německu si pojede pořád dál ve svém režimu, což je pro něj fajn.“
A co se tedy mění u vás?
„Pro nás je to teď intenzivnější, máme víc práce, ale je to příjemná práce. Musíme udělat několik důležitých rozhodnutí směrem k Metodějovi. Vybrat vhodné partnery, kteří se zapojí do jeho příběhu. Sice dokázal to, co by si jiní přáli za celou kariéru, ovšem je teprve na začátku a má toho ještě hodně před sebou.“
Jílek byl jedním z českých kandidátů na medaili už před startem Her. Platí, že už v tu dobu jste se připravovali na to, co může přijít?
„Obecně v marketingu je důležitá vize a potenciál. Metoděj má potenciál obrovský, což ukázal. A měl už i vizi. Takže značky, které se s ním dřív spojily, to dělaly přesně z těchhle důvodů, že dokáže něco velkého. Což potvrdil.“
Jak díky olympijským medailím vzroste jeho marketingová hodnota?
„Získal velkou pozornost a já mám radost, že medailisti, kteří tam byli, jsou převážně mladá nastupující generace. Za nás bude důležité pozornost, která se jim teď věnuje, zhodnotit nejen marketingově, ale aby to dokázali dobře předat do společnosti. Tihle mladí sportovci mají určitou moc a sílu a potřebujeme je jako vzory pro naše děti a mladé lidi.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
A co tedy konkrétně ta Jílkova hodnota?
„Samozřejmě marketingová hodnota Metoděje vzrostla, ale myslíme si, že pořád není zdaleka na vrcholu. Tím, co má před sebou, věříme, že pro značky je a bude zajímavé se s jeho příběhem spojit. I když už teď je olympijský vítěz, pořád kariéra může být velmi dlouhá a úspěšná. Což je to, kde vidím potenciál i pro značky. Protože to není jen ‚kupování si olympijského zlatého medailisty‘, ale něčeho daleko většího.“
Jak se tedy zvýšil zájem o Metoděje?