Sáblikovou čeká Last Dance, stále není fit: Očekávání nemám. Jedu pro radost a publikum
Rychlobruslařka Martina Sáblíková ukončí o víkendu v Heerenveenu úspěšnou kariéru, kterou se zapsala do historie českého i světového sportu. Sedminásobná olympijská medailistka ovládla desítky závodů mistrovství světa, Evropy a Světových pohárů. Pro samotnou Sáblíkovou jsou ale nejdůležitější zážitky, které jsou s jejími úspěchy i neúspěchy spojené a přátelství, jež v průběhu dlouhé kariéry navázala. Sáblíková to řekla v rozhovoru s novináři před sobotním startem mistrovství světa ve víceboji a okomentovala i svůj aktuální zdravotní stav po zimní olympiádě v Itálii.
„Vzhledem k tomu, jak na tom (zdravotně) jsem, tak nemám žádná očekávání, žádné ambice. Jdu to odjet,“ řekla Sáblíková novinářům. Legenda světového rychlobruslení není fit od olympiády v Miláně, kde kvůli nemoci musela zrušit start na trati 3000 metrů a závod na 5000 metrů pak odjela oslabená a bez šance na slušný výsledek. Skončila v něm jedenáctá.
Svěřenkyně trenéra Petra Nováka není zdravotně v pořádku ani dva týdny po hrách. „Můj příjem kyslíku je podle testů o 10 až 15 procent menší, tak není možné jet nějaký solidní výkon. Jsem smířená s tím, že si to jedu odjet pro radost, pro publikum, sama pro sebe,“ řekla Sáblíková. Na start v ikonické hale Thialf se těší. „Chtěla jsem se tu rozloučit. Je to pro mě poslední závod kariéry a tak to bude. Těším se na něj, ale vím, že to nebude takové, jak bych chtěla. I tak to bude skvělé. Vím, že si užiju atmosféru, ale zároveň vím, že ten výkon tam nebude,“ dodala.
Za každou medailí je zážitek
„Co mi rychlobruslení dalo a vzalo? Tak vzalo určitě čas s rodinou, protože jsem pořád pryč. Jinak ale nic, protože jsem se rozhodla svobodně, dobrovolně a musím říct, že celý sport a všechno kolem mě tak strašně naplňuje a naplňovalo, že bych neměnila,“ řekla Sáblíková s tím, že naopak získala hodně zkušeností. „Plus nezapomenutelných zážitků a neskutečně mnoho přátel. Ty kámoše už mi nikdo nevezme,“ podotkla osmatřicetiletá sportovkyně.
Sáblíková vedle toho získala řadu medailí - například tři zlaté olympijské, jedenadvacet zlatých z mistrovství světa a pět zlatých z kontinentálních šampionátů. Vedle toho třináctkrát ovládla celkové hodnocení Světového poháru, v němž si připsal 52 výher. A stále je držitelkou dvou světových rekordů - na tratích 3000 a 10.000 metrů.
„Jasný, je krásné mít medaile a jsem strašně ráda, že je mám. Za každou medailí je ale zážitek. Buď co bylo předtím, co potom, třeba nějaký ceremoniál nebo něco jiného. A všechno dohromady je mnohem více než to, že člověk vytáhne placku a koukne se na ni. Nejcennější jsou vzpomínky,“ uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.
Sáblíková avizovala konec aktivní kariéry dlouho dopředu. Rychlobruslení chtěla opustit již po olympijských hrách v Pekingu 2022, ale nakonec se rozhodla ještě čtyři roky závodit a rozloučit se po olympiádě v Miláně a definitivní tečku udělat na MS v Heerenveenu, kde vždy ráda startovala. Zejména poslední sezona pro ni byla emočně náročná.
„Prakticky všude, kde jsem závodila, jsem si pobrečela. Loučila jsem se lidma, kteří tam fungují. Třeba jsme děkovala rolbařům. Fakt to bylo hrozně hezký. Vlastně si nemůžu na nic stěžovat. Poslední sezonu jsem si užila do posledního puntíku,“ řekla Sáblíková.
Horskou dráhu emocí zažila zejména v Miláně, kde chtěla úspěšně zakončit svou olympijskou kariéru. Krátce po začátku her ale Sáblíková onemocněla a poprvé v životě se musela z velkého závodu ze zdravotních důvodů odhlásit. Nakonec nastoupila na „pětku“, stále ale nebyla fit a obsadila 11. místo.
„Bylo to hodně náročné. Až tam mi ale v uvozovkách došlo, jaký odkaz tady nechávám. Kolik lidí mě vnímá. Za mnou chodili třeba i bruslaři, u kterých jsme si myslela, že ani neví, že existuju. Pro mě to bylo něco neskutečného a moc hezkého,“ uvedla Sáblíková, která byla i dojatá z reakce fanoušků. Přímo v hale i na sociálních sítích se dočkala velké podpory.
Co bude dělat po kariéře Sáblíková stále neví. Naplánovaný má pouze odpočinek. „Napadá mě spousta vizí, co bych mohla dělat. Co by mě naplňovalo. Teď si ale chci dát hlavně pauzu a odpočinout si. A pak se rozhodnu. Nechci se unáhlit,“ řekla Sáblíková. Jasno by ale chtěla mít za dva tři měsíce. Variantou je, že by se začala věnovat trénování a podpořila například své mladší sourozence Barboru a Martina.