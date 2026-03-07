Velké loučení. Sáblíková (38) ukončila kariéru, v závěru si bez ambice užila aplaus
Veleúspěšná kariéra české sportovní legendy je u konce. Rychlobruslařka Martina Sáblíková v 38 letech ukončila profesionální kariéru. Trojnásobná olympijská vítězka se rozloučila v sobotním víceboji na mistrovství světa v nizozemském Heerenveenu. Do zbývajícího programu v neděli již nenastoupí. V posledním kole závodu na 3000 metrů zvolnila a začala s dojatým úsměvem mávat fanouškům, od kterých se dočkala velkého aplausu.
„Vzhledem k tomu, jak na tom (zdravotně) jsem, tak nemám žádná očekávání, žádné ambice. Jsem smířená s tím, že si to jedu odjet pro radost, pro publikum, sama pro sebe,“ řekla Martina Sáblíková novinářům před šampionátem.
Legenda světového rychlobruslení není fit od olympiády v Miláně, kde kvůli nemoci musela zrušit start na trati 3000 metrů a závod na 5000 metrů absolvovala oslabená a bez šance na dobrý výsledek. Skončila v něm jedenáctá.
Článek pokračuje pod infografikou.
„Chtěla jsem se rozloučit v Heerenveenu. Je to pro mě poslední závod kariéry a tak to bude. Těším se na něj, ale vím, že to nebude takové, jak bych chtěla. I tak to bude skvělé. Vím, že si užiju atmosféru, ale zároveň vím, že ten výkon tam nebude,“ dodala.
Sáblíková je nejúspěšnější českou sportovkyní v historii zimních olympijských her. Pod pěti kruhy se představila šestkrát a získala sedm medailí.
Rychlobruslař Metoděj Jílek zahájil mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu osmým místem v osobním rekordu na 500 metrů. Nikola Zdráhalová je po dvou ze čtyř závodů desátá.
Jílek absolvoval první pětistovku v sezoně a podařilo se mu zajet čas 36,61, čímž si téměř o sekundu vylepšil osobní maximum. Podle očekávání ale olympijský vítěz na 10.000 metrů výrazně zaostal za obhájcem titulu Jordanem Stolzem v USA, který je sprinterem. Olympijský šampion z Milána na tratích 500 a 1000 metrů zajel čas 34,22. Druhého Nora Pedera Kongshauga porazil Stolz o 1,79 sekundy. Ve víceboji se odstupy přepočítávají vůči nejdelší trati, v případě "desítky" se tak násobí dvaceti. Dnes ještě muže čeká závod na 5000 m.
Zdráhalová zahájila šampionát čtvrtým místem na pětistovce. Česká reprezentantka zajela čas 38,78 a za nejrychlejší Miho Takagiovou, která se také v Heerenveenu loučí s kariérou, zaostala o sekundu a tři setiny. Sáblíková, která není stále zdravotně fit po nemoci na olympiádě v Miláně, předvedla na své první pětistovce v sezoně výkon 40,02.
V druhém dnešním závodu zajela Zdráhalová na 3000 metrů 17. čas a klesla na 10. pozici. Specialistka na tratě 1000 a 1500 m byla o 13,66 sekundy pomalejší než nejrychlejší Ragne Wiklundová z Norska, jež se tak dostala do průběžného vedení.
V neděli ženy čekají závody na 1500 m a 5000 m. Budou už bez Sáblíkové.
Výsledky mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji
Mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji v Heerenveenu (Nizozemsko):
Muži:
500 m: 1. Stolz (USA) 34,22, 2. Kongshaug 36,01, 3. Haneberg (oba Nor.) 36,11, ...8. Jílek (ČR) 36,61.
Ženy:
500 m: 1. Takagiová (Jap.) 37,75, 2. Rijpmaová-De Jongová (Niz.) 38,59, 3. Morozovová (Kaz.) 38,72, 4. Zdráhalová 38,78, ...18. Sáblíková (obě ČR) 40,02.
3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 3:56,83, 2. Groenewoudová 3:57,39, 3. Beuneová (obě Niz.) 4:00,09, ...17. Zdráhalová 4:10,49, 23. Sáblíková 4:21,72.
Průběžné pořadí (po 2 ze 4 závodů): 1. Wiklundová 78,311, 2. Takagiová 78,311, 3. Groenewoudová 78,885, ...10. Zdráhalová 80,528, 22. Sáblíková 83,640.