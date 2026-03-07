Velké loučení. Sáblíková (38) ukončila kariéru: závěr bez ambice s aplausem i slzou
Veleúspěšná kariéra české sportovní legendy je u konce. Rychlobruslařka Martina Sáblíková v 38 letech ukončila profesionální kariéru. Trojnásobná olympijská vítězka se rozloučila v sobotním víceboji na mistrovství světa v nizozemském Heerenveenu. Do zbývajícího programu v neděli již nenastoupí. V posledním kole závodu na 3000 metrů zvolnila a začala s dojatým úsměvem mávat fanouškům, od kterých se dočkala velkého aplausu.
„Bylo to daleko více emoční, než jsem čekala. Vlastně celý dnešek byl zvláštní, protože jsem se nějak nemohla zastavit. Na jednu stranu jsem už chtěla, aby to bylo za mnou, na druhou stranu jsem si přála, aby to nikdy nepřišlo. A bylo to prostě skvělý,“ řekla Martina Sáblíková novinářům. „A co se týká trojky, tak můžu bez jakéhokoliv přemýšlení říct, že to byla moje nejlepší trojka v životě. Ještě jsem nejela tři kilometry s tím, že bych se od začátku smála,“ uvedla.
Při představovaní na startu se ale na tváři Sáblíkové objevila i slza. „Určitě tam byla. Aplaus, který jsem měla, jsem opravdu nečekala. Bylo to skvělé a možná až moc dlouhé. Chvilku jsme si myslela, že nás snad v tom, s prominutím bordelu, ani nepustí na start. Neslyšela jsme pokyny startéra a musela jsem se začít trošku koncentrovat,“ řekla Sáblíková, která si bouřlivý aplaus fanoušků užívala od úvodního kola. „Nemohla jsem ani přemýšlet nad tím, jestli mě něco bolí. Jen jsem se pořád smála a nechtěla, aby ta trojka prostě vůbec skončila. Bylo to neuvěřitelné, co diváci předváděli. Chtěla jsem jezdit dál, ale úplně to nešlo,“ uvedla s úsměvem.
Že pro ni bude posledním závodem kariéry trojka a v neděli nebude na MS pokračovat, se rozhodla s velkým předstihem. Prakticky už na začátku sezony. „Měla jsem v hlavě, že bych to chtěla udělat. Překvapilo mě ale, jak dobře se mi jelo. Asi tím, jak jsem byla uvolněná,“ řekla Sáblíková, která podle všeho mohla zajet čas kolem 4:01 minuty.
„Poslední dvě kola jsem ale musela zpomalit. Měla jsem v úmyslu stát (a mávat divákům). Musela jsem nechat jet Kaitlyn (McGregorovou - soupeřku v rozjížďce), abych jí tam nepřekážela. A pak jsem si to prostě užila podle sebe. Dneska to byla trojka, kterou jsem chtěla zažít a děkuju všem, kdo mi to umožnili,“ řekla Sáblíková, která o svém plánu předem informovala McGregorovou, organizátory MS i zástupce Mezinárodní bruslařské unie.
Užila si i poslední projetí cílem. „Původně jsem chtěla zkusit dojet pozadu, ale to by asi bylo moc riskantní, protože jsem jela asi třicítkou a nezkoušela jsem si to dopředu. A nechtěla jsem, aby z toho bylo nějaké faux pas, že bych třeba poškodila led. Přece jen po mně ještě jelo spousta holek. Takže jsem si tam udělala takový pomyslný fotofiniš,“ řekla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.
Sáblíková je nejúspěšnější českou sportovkyní v historii zimních olympijských her. Pod pěti kruhy se představila šestkrát a získala sedm medailí. Desítky medailí získala na mistrovství světa, kontinentálním šampionátu nebo ve Světových pohárech, který třináctkrát celkově ovládla.
„Jaká byla kariéra? Skvělá. Nemám asi jiné slovo. Říkala jsem to už několikrát. Když mi bylo jedenáct, nevěděla jsem, že to budu dělat tak dlouho. Když mi bylo patnáct nebo šestnáct a byla jsem tady poprvé na mistrovství Evropy a šla jsem poprvé nahoru (na ovál), tak jsem řekla Petrovi, že už tam nikdy nejdu. Pak jsem vyhrála svoji první medaili na mistrovství světa 2007, o tři roky později první zlatou olympijskou. A pak se to prostě nějakým způsobem vezlo,“ uvedla Sáblíková.
Ještě důležitější než úspěchy jsou pro ni ale navázaná přátelství. „Začala jsem si užívat lidi kolem, přátele, co mám. Zážitky, co s nimi mám. Co všechno na ledě prožíváme, protože to není jen o tom natrénovat co nejvíce. Začala jsem si to užívat daleko víc a začalo mě to naplňovat. A bylo to vidět i tady, kdy za mnou chodí lidi a někdo mi říká, že nechce, abych končila. To je to, co chce člověk prožívat znova a znova. Jsem hrozně ráda za to, že mě lidi takhle vnímají, protože to je nejvíce, co jsem od toho sportu mohla dostat,“ prohlásila Sáblíková.
Zdráhalová čtvrtá za rovněž loučící se Japonkou
Rychlobruslař Metoděj Jílek zahájil mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu osmým místem v osobním rekordu na 500 metrů. Nikola Zdráhalová je po dvou ze čtyř závodů desátá.
Jílek absolvoval první pětistovku v sezoně a podařilo se mu zajet čas 36,61, čímž si téměř o sekundu vylepšil osobní maximum. Podle očekávání ale olympijský vítěz na 10.000 metrů výrazně zaostal za obhájcem titulu Jordanem Stolzem v USA, který je sprinterem. Olympijský šampion z Milána na tratích 500 a 1000 metrů zajel čas 34,22. Druhého Nora Pedera Kongshauga porazil Stolz o 1,79 sekundy. Ve víceboji se odstupy přepočítávají vůči nejdelší trati, v případě „desítky“ se tak násobí dvaceti. Dnes ještě muže čeká závod na 5000 m.
Zdráhalová zahájila šampionát čtvrtým místem na pětistovce. Česká reprezentantka zajela čas 38,78 a za nejrychlejší Miho Takagiovou, která se také v Heerenveenu loučí s kariérou, zaostala o sekundu a tři setiny. Sáblíková, která není stále zdravotně fit po nemoci na olympiádě v Miláně, předvedla na své první pětistovce v sezoně výkon 40,02.
V druhém dnešním závodu zajela Zdráhalová na 3000 metrů 17. čas a klesla na 10. pozici. Specialistka na tratě 1000 a 1500 m byla o 13,66 sekundy pomalejší než nejrychlejší Ragne Wiklundová z Norska, jež se tak dostala do průběžného vedení.
V neděli ženy čekají závody na 1500 m a 5000 m. Budou už bez Sáblíkové.
Výsledky mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji
Mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji v Heerenveenu (Nizozemsko):
Muži:
500 m: 1. Stolz (USA) 34,22, 2. Kongshaug 36,01, 3. Haneberg (oba Nor.) 36,11, ...8. Jílek (ČR) 36,61.
Ženy:
500 m: 1. Takagiová (Jap.) 37,75, 2. Rijpmaová-De Jongová (Niz.) 38,59, 3. Morozovová (Kaz.) 38,72, 4. Zdráhalová 38,78, ...18. Sáblíková (obě ČR) 40,02.
3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 3:56,83, 2. Groenewoudová 3:57,39, 3. Beuneová (obě Niz.) 4:00,09, ...17. Zdráhalová 4:10,49, 23. Sáblíková 4:21,72.
Průběžné pořadí (po 2 ze 4 závodů): 1. Wiklundová 78,311, 2. Takagiová 78,311, 3. Groenewoudová 78,885, ...10. Zdráhalová 80,528, 22. Sáblíková 83,640.