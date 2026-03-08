Skvělá premiéra! Jílek slaví první medaili z MS ve víceboji, v Heerenveenu získal stříbro
Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal v Heerenveenu vicemistrem světa ve víceboji. Při své premiéře na šampionátu ve čtyřboji se devatenáctiletý český reprezentant posunul na stříbrnou pozici výhrou v závěrečném závodě na 10.000 metrů, v němž se v únoru v Miláně stal olympijským šampionem. Nikola Zdráhalová byla desátá, tituly získali Norové Sander Eitrem a Ragne Wiklundová.
„Po nepovedené sobotní pětce šel dnešek celkem hladce. Na patnáctistovce jsem zajel, co jsem měl. Nepřekvapil jsem a ani nezklamal. Desítka se mi jela skvěle, přiblížil jsem se k osobáku, což je po dvou dnech závodění poměrně těžké,“ řekl Jílek novinářům. „Jsem rád, že mi nezmizela forma, jak jsem si myslel po pětce. Dnes jsem do toho šel s trochu jiným nastavením (hlavy) a myslím si, že to pomohlo,“ doplnil.
Jílek na medaili útočil z pátého místa po třech disciplínách. Závěrečnou desítku zahájil na rozdíl od sobotní pětky volněji a postupně zrychloval. Výsledkem byl absolutně čtvrtý nejlepší čas sezony 12:30,54, kterým hodil rukavici zbývajícím čtyřem soupeřům.
O medaili bojoval především s Polákem Vladimirem Semirunným a Norem Pederem Kongshaugem, kterým po nedělním závodě na 1500 metrů patřilo třetí a čtvrté místo. Ani jeden z nich však nedokázal Jílkovu času konkurovat a před závěrečnou jízdou bylo jasné, že mladý český rychlobruslař získá medaili.
„Desítku vždy rozhoduje posledních pár kol, takže cílem bylo na konci zrychlit. Je pravda, že jsem zrychlil ještě více, než jsem očekával a hodně mě to potěšilo. Díky tomu to byla skvělá desítka,“ řekl Jílek, jenž zajel poslední kolo za 28,5 sekundy. Šampion Eitrem za 30,5 a do té doby vedoucí Jordan Stolz z USA za 32,6.
Bronz, který sám po sobotě považoval za nejpravděpodobnější, dokázal Jílek ještě vylepšit poté, co na maratonské trati došly síly vedoucímu Jordanu Stolzovi. Americký obhájce prvenství už coby specialista absolvoval tento týden v Heereveenu i mistrovství světa ve sprinterském víceboji a na českého mladíka na desítce ztratil více než minutu. Klesl až na čtvrtou pozici za bronzového Semirunného.
Jako jediný dokázal náskok před Jílkem udržet jeho přemožitel z olympijského závodu na 5000 metrů Eitrem, jemuž desetisekundový odstup za Čechem na desítce stačil ke zlatu.
„Po sobotě jsem věděl, že šance na zlato jsou mizivé. Ještě ráno jsem přesto byl nastavený, že jdu pro zlato. Sander ale zajel neskutečnou patnáctku a proti tomu, v jaké formě byl, nebyla odpověď,“ řekl Jílek, jenž byl s celkovým vystoupením v Heerenveenu spokojený.
Ziskem stříbra korunoval Jílek svou přelomovou sezonu, v níž vybojoval olympijské zlato na 10.000 metrů, stříbro na poloviční trati a stal se celkovým vítězem Světového poháru na dlouhých tratích. Začíná kráčet ve stopách trojnásobné olympijské šampionky Martiny Sáblíkové, jež v Heerenveenu v sobotu uzavřela svou hvězdnou kariéru a Jílka v hale Thialf podporovala.
Zdráhalová byla ráda, že nemusí jet pětku
Zdráhalová v neděli byla desátá na patnáctistovce a stejné místo obsadila celkově. Devětadvacetiletá rychlobruslařka se představila v sedmé rozjížďce společně s Belgičankou Sandrine Tasovou, kterou porazila. Za asistence Sáblíkové, která ji stejně jako na olympiádě v Miláně doprovodila na start jako trenérka, zajela čas 1:56,55 a byla průběžně druhá. Následně ale klesla na desátou pozici.
„Pro mě to byl extrémně náročný závod. Už jen to, že jsem dnes musela připravit hlavu na to, že musím podat dobrý výkon. Za celkové umístění jsem ale šťastná. Nepočítala jsem s tím, že bych se dostala do top desítky,“ řekla Zdráhalová novinářům.
Svěřenkyně trenéra Petra Nováka byla maximálně spokojená s výkonem na úvodní pětistovce, sobotní závod na 3000 metrů pro ni byl extrémně náročný. Dlouhým tratím se totiž v sezoně nevěnovala. Nakonec byla ráda, že nemusí absolvovat start na 5000 metrů.
„Je hrozné to takhle říct, když startuji ve čtyřboji, kde je pětka důležitá. V sezoně jsem ale pětku nejela. S celkovým výsledkem odjedu domů spokojená,“ uvedla Zdráhalová. Původně byla celkově devátá, ale předstihla ji Tasová, která na pětce nahradila osmou Japonku Ajano Satoovou.
Titul získala Wiklundová, jež byla v Heerenveenu nejrychlejší na nejdelších tratích 3000 a 5000 metrů. Druhá skončila domácí Marijke Groenewoudová a bronzem uzavřela svou úspěšnou kariéru Japonka Miho Takagiová.
Mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji v Heerenveenu (Nizozemsko):
Muži:
1500 m: 1. Stolz (USA) 1:43,11, 2. Eitrem 1:43,92, 3. Kongshaug (oba Nor.) 1:44,20, 4. Jílek (ČR) 1:45,01.
10.000 m:1. Jílek 12:30,54, 2. Semirunnij (Pol.) 12:34,37, 3. Eitrem 12:41,27.
Konečné pořadí (po 4 závodech): 1. Eitrem 145,804, 2. Jílek 146,117, 3. Semirunnij 146,243.
Ženy:
1500 m: 1. Beuneová (Niz.) 1:53,19, 2. Takagiová (Jap.) 1:53,48, 3. Wiklundová (Nor.) 1:53,83, ...10. Zdráhalová (ČR) 1:56,55.
5000 m: 1. Wiklundová 6:52,03, 2. Groenewoudová (Niz.) 6:52,55, 3. Lollobrigidaová (It.) 6:56,77.
Konečné pořadí (po 4 závodech): 1. Wiklundová 157,457, 2. Groenewoudová 158,086, 3. Takagiová 158,287, ...10. Zdráhalová 119,378, 23. Sáblíková (ČR) 83,640.