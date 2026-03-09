Nizozemci se loučí se Sáblíkovou: Trpěli jsme kvůli ní! Jejich kouč nevěřil, že něco dokáže
Ikonickou halu Thialf v Heerenveenu nezvolila Martina Sáblíková pro poslední závod kariéry náhodou. V Nizozemsku je rychlobruslení národním sportem a dvanáct a půl tisíce diváků velkolepě vyprovodilo do sportovního důchodu i závodnici, která jezdí pod jinou vlajkou. „Tady každý ví, jaký je dobrý čas na pětku. A jak obtížné je jezdit rychle, protože každý sám bruslí pro zábavu. Zdejší aplaus mě vždycky dojal,“ líčila Sáblíková pro web schaatsen.nl.
Konec osmatřicetileté legendy sportu rezonoval na stránkách nizozemských médií. Každé o drobné Češce přineslo rozlučkový článek. „Soupeřit s ní bylo tak těžké. Já vždycky rozjela závod rychle, ona byla zase vytrvalá. Přišlo mi, že jsem na ní působila jak rudý hadr na býka. Jakmile jsem ji uslyšela za zády, už bylo pozdě,“ vzpomínala úhlavní rivalka Sáblíkové Ireen Wüstová pro web nizozemské veřejnoprávní televize nos.nl.
Nizozemský kouč Geert Kuiper po krátký čas dokonce Sáblíkovou v jejích osmnácti trénoval. „A od první sezony začala vítězit, což není vůbec samozřejmé,“ podotkl Kuiper, který teenagerce Sáblíkové nepředvídal velkou budoucnost. „Taky mi to lidi pořád připomínají,“ smál se.
„Vážně jsem v ní ale viděl křehkou závodnici, která na svůj věk jezdila příliš kol, a nebyl jsem si jistý, že to například její kotníky vydrží. Opak byl ale pravdou. Ač se zdálo, že je stavěná jen na vytrvalostní tratě, byla tak dobrá, že i na 500 metrů dosáhla na respektuhodný čas,“ zmínil kouč, jehož rovněž udivilo, že byla Sáblíková doma v Česku třikrát zvolena Sportovcem roku.
„To je na závodnici z tak neobvyklého sportu výjimečné,“ složil poklonu osmatřicetileté sportovkyni, jež získala sedm olympijských medailí včetně tří zlatých, jednadvacetkrát se stala mistryní světa a třináctkrát vyhrála celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích.
O rok starší Wüstová hovoří o velké rivalitě s Češkou. „Byla mou největší soupeřkou. Kdyby mi nestála v cestě, vyhrála bych toho ještě mnohem víc. Ale díky ní byly i mé tituly krásnější, protože jsem si je musela vybojovat,“ popsala šestinásobná olympijská vítězka, jež vzpomínala na Sáblíkovou jako na svůj protiklad.
„Byla dobrá na dlouhých tratích, já na kratších. Říkávala jsem o ní, že se snad nikdy neunaví. A taky je velmi milá. Když jste mladí, prostě chcete každého porazit, ale když se střetáváte tak dlouho a stanou se z vás rivalky, získáte vůči té druhé respekt a dokonce se i spřátelíte. To je krása sportu,“ vyznala se Wüstová a kouč Kuiper podotknul, že jejich rivalita dělala z obou ještě lepší závodnice. „Protože když jste se připravovali na závody, vždycky jste museli se Sáblíkovou počítat.“
Oblíbený hlasatel z haly Thialf Jan van der Meulen se se Sáblíkovou rozloučil vřelými slovy. „Je známé, že máme skvělé fanoušky, kteří respektují i zahraniční závodníky. Co dokázala, je zcela unikátní. My Nizozemci jsme kvůli ní občas trpěli, ale i tak dokážeme velké šampiony ocenit.“