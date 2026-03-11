Sáblíková o konci kariéry: Chtěla jsem se loučit doma, snad se haly dočká Mety. Co dál?
Jedna dlouhá a úspěšná éra českého rychlobruslení skončila. Martina Sáblíková (38) o minulém víkendu v nizozemském Heerenveenu odjela poslední závod kariéry. Dočkala se ohromného aplausu tamního publika a také spousty přemlouvání, aby ještě nekončila. Ona už se ale rozhodla. Pomyslnou štafetu nyní přebírá Metoděj Jílek a loučící se rychlobruslařská legenda si přeje: „Mně se loučení v hale tady v Česku nepoštěstilo, tak doufám, že se toho jednou dočká Mety.“
Na olympijských hrách musela se slzami v očích kvůli nemoci vzdát závod na 3000 metrů, do toho úplně posledního pod pěti kruhy už i s přetrvávajícími potížemi nastoupila, aby se mohla rozloučit s fanoušky. Velkou rozlučku na úrovni pro Martinu Sáblíkovou ovšem připravili i diváci v Nizozemsku, kde v sobotu uzavřela veleúspěšnou kapitolu s názvem profesionální sport. Teď si užívá volno a to, že už nemusí do puntíku dodržovat tréninkový plán. A co bude dál?
Je to už pár dnů, kdy jste ukončila kariéru. Jak nyní hodnotíte svou rozlučku v Heerenveenu?
„Naprosto to překonalo má očekávání, nedoufala jsem, že bych tam mohla mít až takovou podporu. Proto jsem měla před startem takové slzy. Mělo to opravdu obrovský význam. Před patnácti, deseti lety jsem si přála, že bych mohla mít jednou rozlučku u nás v hale. Takže teď pro mě bylo neskutečné, že se něco takového stalo v Holandsku, kde vlastně nejsem doma. Musím říct, že na start trojky se mi vůbec nechtělo, protože jsem věděla, že to bude naposledy. A když pak začal ten obrovský aplaus, vnímala jsem tu ohromnou podporu, bylo to víc, než jsem si kdy uměla představit.“
Když říkáte, že jste se chtěla loučit doma ve své hale, je to jediný stinný bod kariéry, že to neklaplo?
„Je to asi pravda, je to jediné, co se za celou dobu nepovedlo, i když pevně doufáme, že se to podaří, když je tady teď Mety. Ale je to fakt asi jediné, co nedopadlo. A když jsem byla na startu na té trojce, tak mi to šlo hlavou, že takhle jsem si to představovala jednou doma a oni mi to dopřáli v Holandsku. Cítila jsem se tam fakt úžasně a za to jim patří obrovský dík.“
Jaké pocity ve vás teď převládají?
„Cítím se dobře, ale mísí se ve mně pocity smutku, že to skončilo, a současně se vrací vzpomínky z posledního závodu a celého víkendu, což mi vrací úsměv na tvář.“
Co teď plánujete? Nějakou dovolenou s partnerkou Nikolou Zdráhalovou?
„Příští týden vyrazíme na lyže do Finska. Nechci říct úplně, že to bude dovolená, ale naše bývalá masérka tam má chatičku, tak tam jedeme na lyže, protože jsme si to slibovaly.“
Běžkařské výlety?
„Ano, prostě takový relax.“
Dřív jste jezdívala po sezoně do tepla. Takže nyní změna?
„Původně jsem chtěla letět, ale vzhledem k tomu, co se děje, jsme si řekly, že to odložíme. Finsko je přeci jen trochu bezpečnější.“
Nějaké dlouhodobější plány už spřádáte?
„Zatím ne. Zatím je to všechno otevřené, uvidíme. Teď moc nechci plánovat. Protože jsme měli naplánovanou celou sezonu a jedete podle nějakého plánu, který je striktní. A já si teď budu aspoň pár dní užívat to, že nic nemusím na sílu, a když se rozhodnu něco udělat, tak to prostě udělám. Takže teď opravdu plánovat moc nechci.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Po sobotní rozlučce jste nastoupila opět jako trenérka, stejně jako na olympiádě. Bylo to v Nizozemsku něco jiného?
„Už jsem věděla, co od toho očekávat, už to bylo v pohodě. Hlavně si to zase vyzkoušet, být tam. Bylo to skvělé, ještě jednou si stoupnout na led. V uvozovkách jsem využila každé příležitosti, kdy jsem tam mohla stát. Kdyby mi tam řekli: Hele, pojď tady dávat špunty na led, tak jsem šla.“ (směje se)
Je trenéřina jednou z možných cest do budoucna?
„Jasně že ano, ale uvidíme, je to všechno ve hvězdách. Rozhodnutí nechci dělat teď, protože emocí je ve mně hrozně moc a já se potřebuju trošku uklidnit.“
Kolik času si dáváte?
„Úplně omezené to nemám. Je jasné, že nějaké rozhodnutí budu muset udělat co nejdřív, samozřejmě s ohledem na to, co to bude. Ale uvidíme. Nechci na sebe tlačit a naštěstí na mě netlačí ani nikdo jiný.“
Kdy vyrazíte na kolo?
„Už se mě ptali, jestli už jsem to stihla, ale byla jsem zatím doma jen v úterý, takže ještě ne. Ale doufám, že než odletím do Finska, že to třeba o víkendu stihnu.“
Vezmete i po ukončení kariéry brusle a půjdete se projet?
„Určitě pojedu. Jak je letní soustředění v Inzellu, tak jsme domluvené s Lolo (Francescou Lollobrigidaovou), že pojedeme nějakých pár koleček spolu, protože jsme na to zvyklé a podporujeme se od doby, co jsme trénovaly spolu. Na to se hrozně těším, že tam přijdu za ní a ukážu jí, že sice už netrénuju, ale pořád se mnou na tréninku počítat může.“
V Heerenveenu jste chvíli seděla i s Ireen Wüstovou. Co jste probíraly?
„Probíraly jsme tu naši společnou kariéru, kdy jsme nastupovaly prakticky pořád proti sobě. Shodly jsme se, že to byla skvělá léta, že tam byla obrovská rivalita, ale zároveň jsme se hrozně hecovaly, podporovaly a o to to bylo hezčí. Staly se z nás kamarádky, což je skvělé. Dokonce jsme se domlouvaly, že přijede do Prahy, já přijedu za ní do Holandska. Hrozně se na to těším, že budu mít konečně čas i na takovouhle věc, kterou jsme si slibovaly už strašně dlouho, ale nikdy jsme na to ani jedna neměla čas.“
Vybaví se vám nějaká rozlučková zpráva?
„Ježiš, těch bylo tolik… Přečetla jsem jich spoustu, podpora byla skvělá. Dokonce jeden den jsem se vrátila pozdě do pokoje, a byla jsem pak ještě hodinu na mobilu, někdy do půl páté. Sobotu jsem opravdu hodně prožívala. Bylo toho hrozně moc a vybrat jednu věc asi nemůžu.“
Jste dobří kamarádi se Zdeňkem Štybarem, který už taky ukončil cyklistickou kariéru. Stihl vám už něco napsat i on?
„Ten mi psal celou sezonu. Na sportovcích je tohle úplně skvělé, že se podporujeme. I když neděláme stejný sport, tak podpora tam hýřila napříč sporty a je to bezvadné. Nikdy jsem si nemyslela, že to může být až takhle intenzivní.“
Chtěla byste pozici a vliv, který máte, využít k lobbingu za to, aby se opravdu v Česku postavila rychlobruslařská hala?
„Pokud ode mě bude někdo něco potřebovat nebo chtít, tak určitě. Ale teď se tomu věnují jiní lidé, řekla bych docela naplno. Uvidíme, co z toho vzejde. Čekám, jestli ode mě budou něco chtít.“