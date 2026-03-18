Dědek se toho nebojí. K aréně za 15 miliard chce v Pardubicích i „halu pro Sáblíkovou“
Za naprosto ideálních podmínek bude nová multifunkční pardubická aréna stát na podzim roku 2029. Od privátní investice v přibližné hodnotě 15 miliard si Petr Dědek slibuje, že se stane konkurencí nikoli pražské O2 aréně, nýbrž konkurencí arénám v Londýně nebo v Pekingu. „Budeme mít skvělé nejmodernější technologie, které jsou zapotřebí pro to, aby k nám přijely ty největší světové kapely, které by do Česka jinak nezamířily,“ prohlásil majitel extraligového Dynama při prezentaci projektu.
To nečekané a překvapivé přišlo na závěr. Dědek stojí o to, aby v Pardubicích vyrostla „hala pro Sáblíkovou“. Vzhledem k tomu, že populární a doslova národní téma nadhozené před léty Andrejem Babišem usnulo, tak nyní jde spíš o „halu pro Jílka“.
V každém případě Petr Dědek ujišťuje, že jde o naprosto seriózní plán, pro nějž má v Pardubicích i místo. Hůrka. Předpokládaná cena arény? Jedna miliarda korun. „Když jsme viděli v Českém domě, jak se skanduje ‚My chceme halu‘, tak nás to zaujalo,“ nadhodil Dědek původ myšlenky, pocházející z olympijského Milána, kde Metoděj Jílek slavil zisk zlaté medaile a při ovacích v Českém domě se rozjel pokřik vybízející k akci, o níž se v zemi iks let mluví. Ale jen mluví.
Vizionář Dědek chce letité téma uvést do života. Aréna ledních sportů by podle jeho odhadů mohla stát do tří až čtyř let. „Je to reálné. Všechno je o tom, že někdo zvedne prapor a řekne: Jsem připraven… Projektujeme, stavíme, pojďme to udělat. Někdo o tom jen mluví, někdo ne a realizuje. My jsme připravení a ukážeme, jak by hala mohla vypadat. Máme naplánovanou kapacitu zhruba 4 tisíce, vedle rychlobruslařského oválu budou k dispozici i dvě ledové plochy. Chceme, aby hala splňovala veškeré parametry pro pořádání největších akcí.“
Nicméně v rychlobruslařském prostředí se vedou diskuze, kde je ideální stavět. Důležitá je nadmořská výška. Vyhledávaný ovál v německém Inzellu najdete v nadmořské výšce necelých 700 metrů, v aréně je kvůli zajímavému umístění pro trénink a záruce kvalitních časů obrovský nával, daří se nadmíru i okolním investicím, napojeným na význam Eishalle Maxe Aichera.
Pro musí být město a stát
Naproti tomu známá hala v nizozemském Heerenveenu je výškově prakticky na nule. Pardubice se ocitají v nadmořské výšce zhruba 250 metrů. „Což není tak špatné,“ soudí Dědek. „Každý se jezdí připravovat na hory, pro sportovce je to lepší. Ale jde i o dostupnost, mít halu ve větším městě, je potřeba se dívat i na její udržitelnost. V rámci našeho projektu MHAP jsme připraveni rozvíjet lokalitu Hůrka, kde jsme vedle parkovacího domu, pokud se najde shoda města a bude zájem státu, připraveni spolufinancovat tuto krásnou halu,“ řekl Dědek a zmínil důležitou skutečnost. „Parkovací dům, který bychom zainvestovali, přinese 1100 parkovacích míst v hodnotě 450 milionů, je kouzelný v tom, že tam lidi zaparkují a jdou rovnou do rychlobruslařské arény. Jde o udržitelnost, spojujeme investice k sobě.“
Rychlobruslaři kdysi prohlásili, že by radši viděli ovál v Novém Městě na Moravě (594 m. n. m.), nicméně podle vyjádření premiéra Andreje Babiše byli proti biatlonisté. A spadla klec.
„Vím, že hala by byla ideální na kopci, ale musí být ufinancovatelná a udržitelná. Proto je lepší, pokud aréna vyroste ve velkém městě, aby ji mohly využívat i školy a podobně,“ doplnil Dědek. „Budou dvě kluziště, rychlobruslaři, curling, navrch dopravní terminál, tedy veškerá infrastruktura, vše do sebe zapadá. Bude to otevřené 24/7 a 365 dní v roce.“
Jedno je zřejmé. Pro musí být stát a město Pardubice, jinak projekt neklapne. „Pokud nebudou chtít, projekt nevznikne. Jsme připraveni jít tomu naproti a pomoci. Věříme, že vybrané místo Pardubic je skvělé, navíc nablízku vznikne naše nová velká aréna, jsou tam určité synergie. Ubytovací zázemí a další. Je to celé namyšlené tak, aby vše navzájem fungovalo. Díky tomu celá výstavba rychlobruslařské arény bude levnější,“ tvrdí Petr Dědek a dodává podstatné: „Neříkám, že nový ovál vznikne, mluvíme o našich vizích a záměrech. Jsme z oboru, udělali jsme si studii, stavba je reálná. Za tři až čtyři roky může hala stát a otevřít zhruba ve stejný čas jako velká aréna na Cihelně,“ zmiňuje halu pro více než 22 tisíc lidí.
„Jsem vizionář a budu rád, pokud po nás něco zůstane. My nemluvíme, my pracujeme a dokazujeme, že naše vize dokážeme proměnit v realitu.“ Takže?
George Alien