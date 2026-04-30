Ze samouka je Trenér objevitel: táta Jílek dovedl syna na vrchol, teď předal štafetu
Trenérský přístup vykřesal ze syna špičku rychlobruslení. Ondřej Jílek převzal cenu za Trenéra objevitele, kterého volí jiní trenéři z branže. Původně trenér-samouk se rozpovídal o tom, jak se sportem začínal, přiznal vlastní limity a otevřeně promluvil i o tom, jaké to bylo propustit syna do rukou profesionálního trenéra.
V pondělí 27. března se v pražském Cirku La Putyka uskutečnilo předávání cen Trenér roku. Laureáty této ankety volí samotní trenéři, čímž vzdávají poctu a obdiv svým kolegům z branže. Mezi oceněnými nechyběl ani Ondřej Jílek, otec a dosavadní trenér olympijského vítěze Metoděje Jílka, který si odnesl prestižní titul Trenér objevitel.
Cenu mu předal v rámci představení jeho syn a o to víc speciální pro něj tento moment byl. „Bylo to pro mě emocionální. A když mi tu cenu předával Metoděj, o to víc geniální to bylo,“ řekl Jílek starší s úsměvem. Podobné emoce vládly i u jeho syna, který byl hrdý, že lidi vidí úsilí, které jeho táta vynaložil. „Bylo to skvělé moct předat cenu tátovi, protože on za tím úspěchem stojí taky,“ řekl Metoděj., zlatý a stříbrný reprezentant z letošní italské olympiády.
Ocenění od kolegů si nesmírně váží: „Abych pravdu řekl, že vítěze volí trenéři, jsem se dozvěděl až na místě. Je to obrovská pocta,“ řekl s úžasem Jílek starší. Uznání sportovní obce pro něj představuje pomyslný kariérní vrchol. „Jsem celý život sportovec. Pro mě setkání s někým z olympijského výboru byla vzdálená meta.“
Co má pod nohama, to mu jde
Cesta k titulu Trenéra objevitele přitom začala nenápadně. Rozeznat talent u vlastního syna prý nebyl nijak složitý proces. „Pochopil jsem hodně rychle, že co Metodějovi jede pod nohama, tak mu jde,“ prozradil. S manželkou se navíc odjakživa snažili u svých dětí budovat ke sportu zdravý vztah. „Šlo mi vždy o to, aby se děti sportem bavily, měly všestrannost a aby sportem rozumně prošly i pubertou.“
Aby mohl svému synovi pomoct co nejvíc, musel se nejdříve ve sportu, který neznal, zorientovat. „Začal jsem to studovat a rychlobruslení mě úplně nadchlo. V zahraničí jsem se snažil si to nakoukat a propojit se svými znalostmi,“ vysvětloval trenér – samouk.
Předání štafety
Po letech mimořádně úspěšné spolupráce však nastal moment, kdy jeho síly už nestačily. „Moje limity se naplnily. Zjistil jsem, že už bych mu neměl co víc dát. Dostal bych se do stádia, kdy bych tomu musel věnovat úplně jiné množství času, a nevím, jestli bych to zvládal.“
Metoděj Jílek tak přešel pod křídla novozélandského trenéra Kalona Dobbina. Přesun to ale nebyl nijak dramatický. „Nebyl to náhlý skok, šlo o postupný proces, takže to člověk ani tak ostře neregistruje. Kalon se sportu věnuje celý život, takže zkušeností má víc, a to nejde nahradit žádným učením,“ popsal přechod k novému koučovi mladý rychlobruslař. „Můj táta mě ale na přechod perfektně připravil,“ dodal.
Tento krok kvituje i jeho otec. „Když jsem viděl, jak si s Kalonem (Dobbinem) sedl Metoděj a jakou filozofii razí, tak ten přesun dává absolutní smysl. Metoděj sám věděl, že ho Kalon posune mnohem dál.“
Přechod pod nového kouče navíc uleví i jejich rodinné dynamice. Doteď totiž museli neustále balancovat mezi rolí otce a syna a vztahem trenéra a svěřence. „Musíte dokázat poznat, kdy už to přechází z jedné strany na druhou,“ řekl o jejich režimu trenér Jílek. „Když jsme se bavili o tréninku, tak to bylo v pohodě, ale samozřejmě když potom probíhala konverzace otec-syn na úrovni teenagera, tak už to zas tak v pohodě nebylo,“ pousmál se.
I přes změnu trenéra však Metoděj na otcovy postřehy nezanevřel. „O sportu se samozřejmě dál bavíme a tréninky pořád probíráme. Ale moje hlavní autorita, na kterou se s ohledem na trénink obracím, je teď Kalon (Dobbin). S tátou už to řešíme spíš jen okrajově,“ popsal Metoděj.
Ocenění Trenéři roku 2026:
- Individuální sport: Petr Fuksa st.
- Kolektivní sport: Patrik Augusta
- Parasport: Vladimír Brada
- Trenér objevitel: Ondřej Jílek
- Síň slávy: František Táborský, Jiří Kratochvíl, Pavel Tunka, Josef Přibyl, Svatopluk Sekanina, Miroslav Vrbka a Václav Janouch