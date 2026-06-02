Hala pro Sáblíkovou po letech znovu ožívá. Babiš jednal o výstavbě, může stát ve Žďáru
Ve Žďáru nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská hala. S představiteli města o ní dnes ve Žďáru nad Sázavou jednal premiér Andrej Babiš (ANO). Na jeho návštěvu města upozornil server iDNES.cz. Starosta města Martin Mrkos (STAN, za Žďár-živé město) ČTK řekl, že stavba haly byla hlavním bodem programu návštěvy, které se účastnil i ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Město chce se státem o výstavbě uzavřít memorandum, zastupitelé ho budou schvalovat 11. června. Podle Mrkose je Žďár jen jednou z možných lokalit pro halu, další místa neupřesnil.
„Memorandum obecně formuje pilíře možné spolupráce, pokud by se ten projekt realizoval ve Žďáru nad Sázavou. Naznačuje i majetkoprávní záležitosti mezi městem a státem. Investorem by byl stát,“ řekl Mrkos. Hala, která by měla sloužit především k přípravě vrcholových rychlobruslařů, by mohla stát na pozemcích města v areálu Bouchalka. Dopadovou studii žďárského sportoviště nechává zpracovat Kraj Vysočina, dokončená bude v červenci.
Téma stavby rychlobruslařské haly v Česku rezonovalo již několikrát. Zřejmě nejvíce po úspěších rychlobruslařky Martiny Sáblíkové na hrách ve Vancouveru 2010, kde získala dvě zlaté medaile a jednu bronzovou. Opakovaně o něm hovořil i premiér Babiš, který letos v půli února při gratulaci rychlobruslaři Metoději Jílkovi ke zlaté medaili označil trenéra Sáblíkové Petra Nováka za důvod, proč se hala nepostavila. „Martina Sáblíková je fenomén. Proslavila nás po celém světě. A protože jsem tu halu slíbil, tak jsem dnes tady,“ řekl dnes serveru iDNES premiér.
O rychlobruslařské hale hovořil také letos v březnu podnikatel Petr Dědek, sportoviště by podle něj mohlo stát v pardubické lokalitě Hůrka, což je bývalý armádní areál. Projekt by podle něj musel mít podporu státu a města. Hala se zázemím a ubytovnou by podle něj mohla přijít odhadem na miliardu korun. Stát by mohla za čtyři roky, ovál by mohl měřit 400 metrů, kapacita haly ledních sportu by byla 400 míst.