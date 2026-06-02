Hala pro Sáblíkovou po letech znovu ožívá. Babiš jednal o výstavbě, může stát ve Žďáru

Martina Sáblíková naposledy mává tleskajícím fanouškům
Martina Sáblíková naposledy mává tleskajícím fanouškům
Rychlobruslařská hala v Itálii.
Návrh pardubické haly pro lední sporty
Vizualizace projektu nové rychlobruslařské haly
Martina Sáblíková ukazuje, kde by měla hala stát
Ve Žďáru nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská hala. S představiteli města o ní dnes ve Žďáru nad Sázavou jednal premiér Andrej Babiš (ANO). Na jeho návštěvu města upozornil server iDNES.cz. Starosta města Martin Mrkos (STAN, za Žďár-živé město) ČTK řekl, že stavba haly byla hlavním bodem programu návštěvy, které se účastnil i ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Město chce se státem o výstavbě uzavřít memorandum, zastupitelé ho budou schvalovat 11. června. Podle Mrkose je Žďár jen jednou z možných lokalit pro halu, další místa neupřesnil.

„Memorandum obecně formuje pilíře možné spolupráce, pokud by se ten projekt realizoval ve Žďáru nad Sázavou. Naznačuje i majetkoprávní záležitosti mezi městem a státem. Investorem by byl stát,“ řekl Mrkos. Hala, která by měla sloužit především k přípravě vrcholových rychlobruslařů, by mohla stát na pozemcích města v areálu Bouchalka. Dopadovou studii žďárského sportoviště nechává zpracovat Kraj Vysočina, dokončená bude v červenci.

Téma stavby rychlobruslařské haly v Česku rezonovalo již několikrát. Zřejmě nejvíce po úspěších rychlobruslařky Martiny Sáblíkové na hrách ve Vancouveru 2010, kde získala dvě zlaté medaile a jednu bronzovou. Opakovaně o něm hovořil i premiér Babiš, který letos v půli února při gratulaci rychlobruslaři Metoději Jílkovi ke zlaté medaili označil trenéra Sáblíkové Petra Nováka za důvod, proč se hala nepostavila. „Martina Sáblíková je fenomén. Proslavila nás po celém světě. A protože jsem tu halu slíbil, tak jsem dnes tady,“ řekl dnes serveru iDNES premiér.

O rychlobruslařské hale hovořil také letos v březnu podnikatel Petr Dědek, sportoviště by podle něj mohlo stát v pardubické lokalitě Hůrka, což je bývalý armádní areál. Projekt by podle něj musel mít podporu státu a města. Hala se zázemím a ubytovnou by podle něj mohla přijít odhadem na miliardu korun. Stát by mohla za čtyři roky, ovál by mohl měřit 400 metrů, kapacita haly ledních sportu by byla 400 míst.

Hala na rychlobruslení v Česku? Jsem smířená, že ji nestihnu, říká Sáblíková • iSport TV

