Jílek v roli favorita: Rychlobruslařská olympiáda mimo Francii? Nelíbí se mi to
V únoru udělal českým fanouškům obrovskou radost, když na olympiádě v Itálii získal zlato a stříbro na dlouhých tratích. Metoděj Jílek se na své velké závody od té doby taky párkrát podíval. Teď už ale s nadšením očekává další rychlobruslařskou sezonu. Vstupuje do ní se sebevědomím i díky překonání traťového rekordu v Inzellu. Současně si uvědomuje, že hlavně na desetikilometrové distanci teď bude on tou lovnou zvěří. Před odjezdem na první závod Světového poháru v Číně prozradil také, co si myslí o rychlobruslení na ZOH 2030 v Heerenveenu.
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Stálice českého rychlobruslení Martina Sáblíková sice ukončila kariéru a začala se věnovat trenérské práci, současně ji ale ve velkém stylu vystřídal Metoděj Jílek. Český fanoušek se tak i s příchodem nové sezony může těšit na velká vystoupení a dost možná také na medailová umístění.
Jílek, jenž se už ve svých teprve dvaceti letech pyšní titulem olympijský vítěz a k tomu má z letošních Her v Milánu a Cortině ještě i stříbro, hlásí, že na další sezonu je připraven dobře.
„Jsem natěšený. Bude to sice hodně cestování, které je na jednu stranu únavné, ale na druhou i zábavné. Závodění mě baví, takže se na něj určitě těším,“ prozradil ještě před odletem do Číny, kde příští pátek startuje nová sezona Světového poháru v rychlobruslení.
Očekávání na mě budou určitě jiná
Jílkovou parketou, což potvrdil na letošních Hrách, jsou dlouhé distance, kde bude tím pádem patřit vždy k největším favoritům. „Očekávání na mě budou určitě jiná a já budu favorit hlavně na desítku, takže se s tím budu muset dokázat poprat,“ uvědomuje si sám sportovec.
V jeho případě to ale není pouze o rychlobruslení na ledě. K tomu se propracoval přes in-line rychlobruslení, které i nadále zůstává jeho vášní, a tak si v létě zazávodil i v tomto sportu. Absolvoval však jen mistrovství Evropy, světový šampionát už vynechal.
„Nemyslím, že bych se pak dokázal tak kvalitně připravovat na zimní sezonu. Takže můj fokus se pak kompletně přesunul na led,“ vysvětlil rodák z Prahy.
Olympiáda v Heerenveenu
Během doby na kolečkových bruslích se ale dozvěděl, stejně jako všichni ostatní, jednu zásadní novinku týkající se dějiště příštích zimních olympijských her. Ty totiž v roce 2030 hostí sice Francie, ta však nemá rychlobruslařský ovál splňující olympijské parametry. A jelikož výstavba nového stadionu by byla příliš nákladná, bylo schváleno, že soutěže rychlobruslařů se odehrají v Nizozemsku, v tradičním dějišti Světových pohárů a dalších šampionátů v Heerenveenu.
S tím Jílek sice nic nezmůže, ale nesouhlasí s tím. „Nejsem toho velký fanoušek, nelíbí se mi to. Bere to olympijského ducha. Je mi líto sportovců, kteří pojedou na olympiádu poprvé, protože nezažijí atmosféru olympijské vesnice. Mrzí mě, že nezažijí to, co já zažil v Miláně,“ uvedl jako první důvod, který však není jediný.
„Holanďani a Francouzi budou mít neskutečnou domácí výhodu, protože tam trénují strašně moc, budou tam mít skvělé tréninkové časy, postavené zázemí okolo tréninku. A pak když tam přijede nějaký jiný stát nebo třeba naše skupina, tak kdo ví, jestli nám tam třeba nebudou dělat naschvály s tréninkovými časy, nebo nás tam vůbec nechají trénovat,“ obává se Jílek, jenž i nadále zůstává členem tréninkové skupiny novozélandského kouče Kalona Dobbina.
Mistrovství světa jako hlavní fokus
Zmiňované naschvály prý dosud nezažil, ale Nizozemci jim prý ani v současné době situaci rozhodně neusnadňují. „Vždycky, když tam přijedeme, máme jeden tréninkový čas, a to je od osmi ráno na hodinu a půl a je to dost těžké tam bookovat časy. Kdyby to takhle pokračovalo, bude to asi v pohodě, ale nevím, jestli nám tam v olympijském roce nezakážou trénovat úplně, což můžou udělat,“ dodal.
Olympijské hry jsou ale za dlouho a současná česká rychlobruslařská jednička se soustředí na začátek sezony, která je už za dveřmi a odstartuje 13. listopadu Světovým pohárem v Pekingu. V ní se těší mimo jiné i na silnou konkurenci.
„Bude to dobrá motivace. Budu mít hrozně silnou konkurenci, bude zábava, že tam nebudu sám, sranda, že oni se budou snažit porazit mě, a já je. Nicméně první SP bude takový otrkávací, nikdo neví, kdo s čím jde do nové sezony. Chci zajet určitě co nejlepší výsledek, ale cesta tam je náročná, je strašně moc faktorů, které to mohou ovlivnit. A bude ještě spousta svěťáků, kde budu moct pořadí vylepšit, nebo pak i mistrovství světa, což je hlavní fokus,“ prozradil Jílek cíle pro další sezonu.
Největší soupeři
Ačkoliv konkurence se ukáže až při prvních závodech, indicie, jak na tom soupeři jsou, má už z testovacích závodů. Na těch se dařilo i českému mistrovi na dlouhých nožích. V Inzellu totiž pokořil traťový rekord legendárního Svena Kramera na 3000 metrech. Už před závodem Jílek věděl, že by k tomu mělo dojít, protože jeho osobní rekord na této distanci byl lepší. A těšilo ho, že si to také potvrdil.
Jak ale sledoval soupeře? „Určitě je sleduju. Nejsilnější jsou Sander Eitrem a Vladimir Semirunnij. Závodili před sezonou na pětce, Semirunnij i na desítce, a jde vidět, že mají formu a přichází do sezony připravení, takže to bude hodně těžké. Poolympijský rok bývá většinou z pohledu konkurence nižší, ale tihle kluci neotáleli, pilně trénovali a vrátí se ještě silnější, než byli minulý rok. Což je nebezpečné, protože už minulou sezonu byl level hodně vysoký a letos bude ještě vyšší,“ uvědomuje si celkový vítěz SP ze sezony 2025/26 na dlouhých tratích (5000 a 10 000 m).
Pozor na sociální sítě
Ovšem stejně jako on sleduje soupeře, i oni bedlivě hážou očkem po tom, co dělá Jílek. A tak je potřeba být trochu obezřetný.
„Musím si dávat pozor na to, co sdílím na sociálních sítích, abych úplně neprozrazoval věci, které by soupeřům mohly pomoct. Ale to stejné platí i pro ně,“ řekl dvacetiletý závodník.
S olympijským zlatem a stříbrem v kapse by mohl někdo říct, že už má v tuto chvíli splněno. Jílkovi to ale nestačí. „Jde to brát více způsoby. Buď že máte splněno a nemáte už další motivaci, nebo vás to motivuje k dalším výsledkům a abyste se ještě zlepšili. A já doufám, že jsem ten druhý případ.“
METODĚJ JÍLEK
- Narozen: 11. června 2006 (20 let)
- Výška: 193 cm
- Disciplíny: rychlobruslení, in-line rychlobruslení
- Distance v rychlobruslení: 1500, 5000, 10 000 m, hromadný start
- Nejlepší výsledky: 1. místo na ZOH 2026 (10 000 m), 2. místo na ZOH 2026 (5000 m), 2. místo na MS 2026 (víceboj), 3. místo na MS 2025 (10 000 m), 2. místo na in-line MS 2026 (1000 m), 2. místo na in-line MS 2026 (15 000 m vyřazovací zp.)
Výhodná změna
Od nadcházející sezony dochází ke změně v závodech s hromadným startem. Ty budou probíhat eliminačně, kdy každé druhé kolo vypadnou dva nejpomalejší závodníci. Do cíle tak dojede pouze pět rychlobruslařů. „Závěr bude hodně fyzický, poslední kolo nebude vůbec lehké, protože tam všichni přijedou hrozně unavení. A já poslední kolo dokážu i v tomhle stavu zajet rychle, což nejde říct o čistých sprinterech, kteří vždycky čekali v balíku na poslední kolo, což se jim teď nepovede,“ vysvětlil Metoděj Jílek. Naopak český závodník je na takové závody zvyklý prakticky už od svých pěti let z in-line bruslení.