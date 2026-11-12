Sport Magazín: na reportáži u Jílka, ďáblové v troskách, Antonelli a Gemov
Už v pátek vychází Sport Magazín a reportáž z návštěvy Metoděje Jílka v jeho druhém německém domově. Noříme se do hlubin zkázy Manchesteru United, oslavujeme nejmladšího šampiona formule 1. Ondřej Gemov vám poradí při volbě tetování a ministr Macinka toho ví hodně o ženách. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
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Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Reportáž & rozhovor: Metoděj Jílek / za králem rychlobruslení v Německu
- Téma: Manchester United / Rudí ďáblové v troskách
- Fenomén: Andrea Kimi Antonelli / nejmladší šampion F1
- Z jiného úhlu: Ondřej Gemov / jak funguje kérka
- Kvíz: Turnaj mistrů / Lendl, Berdych, Novák…
- Uniklo z facebooku: Petr Macinka / ministerský expert na ženy
- Test: Mercedes-Benz třídy C
- TV program: všechny sportovní stanice