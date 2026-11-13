Tréninkový den s Jílkem v Německu: Tajné cviky nefoťte. Sám si vaří i brousí nože
Inzell, malá bavorská obec v jižním Německu. Z Prahy kolem pěti hodin jízdy. Místo, kde se na sezonu chystal Metoděj Jílek, nový český sportovní hrdina, 20letý sebevědomý olympijský šampion. Sport Magazín ho sledoval v posilovně, na ledě, mluvil s ním, oslovil i lidi z jeho nejbližšího týmu. Na začátku sezony má skvělou formu, když ve Světovém poháru v Miláně vyhrál závod na 5000 metrů a následně skončil třetí na 1500 metrů.
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Jdete kolem Max Aicher Areny ke vchodu. Po několika desítkách metrů vás zarazí za sklem obří plochodrážní motorka. Oči vás nepustí jinam, musíte ji prozkoumat. Jak je masivní a jak musí být těžká! Hned vás upoutají špičaté hroty na kolech.
Návštěva v pětitisícovém městečku
Stroj působí giganticky, se zatajeným dechem si představíte kaluže krve, když mašina někomu náhodou přejede nohu. Patří legendě ledové ploché dráhy, Güntheru Bauerovi. Devítinásobný mistr Německa se právě v Inzellu loučil s kariérou a originální motorku hrdě vystavil ve vitríně. Jeho vosková figurína v životní velikosti, v obleku a s polepenými reklamními nášivkami, na ni dohlíží. I s přilbou na hlavě.
S fotoreportérkou Zuzanou Jarolímkovou se chvíli kocháme pohledem na motoristický div, ale naše návštěva v německém pětitisícovém městečku, mezi Ruhpoldingem a Salcburkem, není kvůli čoudícím motorům.
Za pár minut přichází Ondřej Suchý z agentury Sportegy, který má Metoděje Jílka na starost. Právě on je objektem našeho zájmu.
Kometa na bruslích, kterou ještě před rokem znali jenom sportovní fajnšmekři. Říkalo se: Pozor na něj, ten jednou bude fakt dobrej!
Na olympiádě v Miláně to rozbalil ve velkém stylu. Když na pětikilometrové trati skončil druhý, tvářil se jako kakabus. Bez emocí se převlékl, ani na stupních se neradoval. Na sociálních sítích se objevily hejty, že si snad placky neváží!?
Jenže teď už víme, jak se věci mají. Fanoušci před rokem rychle pochopili, že tehdy ještě 19letý mladík, i když na prvních Hrách, je sebevědomý a natrénovaný borec, jenž prostě má na zlato. Proto ty chladné emoce.
Po desítce už byl svět v pořádku. Za vítězným Jílkem přiběhla Martina Sáblíková, legenda dlouhých oválů, a předala mu triko s nápisem GOLDEN BOY. Na zádech byl dodatek: OLYMPIC CHAMPION 2026.
„Jsem na něj hrdá,“ vykládala, oči se jí leskly. Trojnásobná olympijská šampionka se v Itálii loučila, žezlo pomyslně předala právě jemu. V Českém domě se večer rozjela velkolepá párty. Země si zvykala na nového hrdinu.
Pevný stisk ruky
Proč je tak dobrý?
Trénuje opravdu víc než ostatní?
Jak si zvyká na pozornost a točení reklam?
Sport Magazín vyrazil za ním, aby se přesvědčil. Naše první kroky vedou do posilovny, která je hned u vstupní haly, ani nemusíme procházet turnikety. Otevřeme dveře a potichu se postavíme do rohu. „Zatím, prosím, nefoťte. Uvidíme, co nám povolí,“ reaguje manažer Suchý. Vzápětí na svého VIP klienta houkne.
„Dobrý den, já jsem Metoděj,“ hlásí rychlobruslař a následuje pevný stisk ruky.
Na sobě bílé tričko a kraťasy. Ve tváři stejný výraz jako před premiérovým startem v Miláně, když rozhovor před houfem novinářů zvládl s bravurou. Žádný roztřesený hlas ani nervozita z nastavených diktafonů a kamer. Právě víra ve vlastní schopnosti je vedle tréninkové morálky jeho nejsilnější vlastností.
Je krátce po devátou ráno a probíhá první tréninková fáze v posilovně. To je důležitá součást kuchyně, v níž se vaří vítězný recept. Ovšem ingredience jsou přísně tajné. Proto nesmíme fotit speciální cviky. Na ty má mezinárodní tréninková skupina, kterou vede novozélandský expert Kalon Dobbin, sám bývalý závodník, patent.
Příprava Metoděje Jílka v posilovně • Zuzana Jarolímková (Sport)
„Takže prosím ty naše cviky vzadu nefoťte, jo?“ požádá Jílek. Aby se neřeklo, vezme si do ruky činku a kvůli pózování s ní cvičí. Ale je vidět, že je to spíš naoko. Ostré cviky, které z něj dělají vládce rychlobruslařských oválů, skrývá.
Skupinka, v níž je i o čtyři roky mladší bratr Filip, rovněž obrovský talent, maká na druhé straně. Rychlobruslaři z nejrůznějších zemí využívají speciální černou konstrukci, na které… Ne, to už se nesmí prozradit.
Přípravu diriguje zkušený Švýcar
Do opačného rohu místnosti přichází, když dělají tradiční cvik, při němž